Indigo Memes Viral: ‘चिड़ी उड़’ खेल में उड़ गया इंडिगो का विमान; मीम्स ने ऐसी उड़ान भरी कि इंटरनेट हिल गए लोग

Indigo Memes Viral: इंडिगो संकट के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. पैसेंजर ने एयरपोर्ट पर ‘चिड़ी उड़’ खेलते हुए मजेदार वीडियो बनाए. कई यूजर्स ने देरी और कैंसिलेशन पर इंडिगो के विज्ञापनों और स्थितियों पर व्यंग्यात्मक पोस्ट कर खूब हंसी बटोरी.
Indigo Memes Viral: इंडिगो की लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स ने देशभर के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं. कोई मीटिंग मिस कर रहा था, कोई एग्जाम और कई तो अपनी खुद की शादी में लेट हो गए. लेकिन इस अफरा-तफरी के बीच इंटरनेट ने ऐसा रास्ता निकाला जिसने परेशान चेहरों पर भी हंसी ला दी. सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स ने इतनी तेज उड़ान भरी कि लोग गुस्से में भी हंसने लगे. कहीं एयरपोर्ट पर यात्री ‘चिड़ी उड़’ खेल रहे थे, तो कहीं जॉनी लीवर और नवाज़ुद्दीन वाले मीम्स ट्रेंड करने लगे. फ्लाइट्स भले ही रुकी हों, पर इंटरनेट ने कोई ब्रेक नहीं लिया.
IndiGo’s new fleet: no delays, no diversions…. and very reasonable pic.twitter.com/llHqkloH6T
— Harsh Goenka (@hvgoenka) December 9, 2025
‘चिड़ी उड़’ से जॉनी लीवर तक
इंडिगो की कैंसिलेशन के बीच सबसे वायरल वीडियो वह रहा जिसमें यात्री एयरपोर्ट पर ‘चिड़ी उड़’ खेलते दिखे, और ‘IndiGo’ बोलते ही जिसने उंगली उठा ली, वह खिलाड़ी हार गया. सोशल मीडिया पर जॉनी लीवर का “अभी ठीक कर देता हूं” वाला ‘ खट्टा मिठा’ सीन भी जमकर चला, जिसे लोगों ने इंडिगो की “जल्द समाधान” वाली घोषणा से जोड़कर खूब शेयर किया. नवाज़ुद्दीन का “निकालो मुझे यहां से” वाला मीम भी लगातार ट्रेंड करता रहा.
BREAKING NEWS IndiGo says they will have stable operations by Feb 10.
बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने इंडिगो के लोगो को बदलकर ‘ItDidntGo’ लिखते हुए पोस्ट किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. जबकि Laughing Colours ने मजाक में लिखा, “चक्कर ऊंचाई का होता है, डर उड़ान का यानी इंडिगो का.” इतिहास तक खंगाला गया और लोगों ने तंज कसते हुए लिखे, “इतने लोग इंडिगो से आख़िरी बार चंपारण सत्याग्रह के समय नाराज़ थे.” कई यूज़र्स ने इंडिगो के होटल वाले ऐड का स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा, “अब समझ आया कि होटल बुक करने की सलाह क्यों दी जाती है.”
when im hating on indigo and spicejet thinks it can join https://t.co/VlO8mizZtN pic.twitter.com/b8Q0hW4f6G
— mememandir (@mememandir) December 7, 2025
कड़ों फ्लाइटें रद्द, यात्रियों की हालत खराब
इंडिगो जो देश की 65% घरेलू हवाई सफर संभालता है, बेंगलुरु और हैदराबाद से एक ही दिन में 180 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द कर दीं. आठ दिनों से जारी इस संकट में कुल 560 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं. यात्री घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे, हाथ में स्नैक्स पैकेट लिए इंतजार करते रहे. लेकिन इसी अफरा-तफरी के बीच ‘पोपटलाल, कैंसिल कैंसिल कैंसिल’ जैसे टीवी मीम्स और ‘सरफरोश’ का तिलक वाला सीन सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया, जिसने लोगों को हंसने का मौका दे दिया.