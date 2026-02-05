बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल से मारी छुट्टी; लाइव टीवी पर पकड़ा गया 9 साल का बच्चा, फुटबॉल मैच में मना रहा था जश्न

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेबीमारी का बहाना बनाकर स्कूल से मारी छुट्टी; लाइव टीवी पर पकड़ा गया 9 साल का बच्चा, फुटबॉल मैच में मना रहा था जश्न

स्कूल से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने वाला 9 साल का बच्चा पिता के साथ फुटबॉल मैच देखने पहुंच गया. लाइव टीवी कैमरे में जश्न मनाते पकड़े जाने से सच्चाई सामने आ गई. वीडियो वायरल हुआ और स्कूल ने छुट्टी को अनधिकृत घोषित कर दिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:47 PM IST
स्कूल से छुट्टी पाने के लिए बच्चे अक्सर तरह-तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन जब वही बहाना सबके सामने पकड़ में आ जाए, तो हालात शर्मनाक हो जाते हैं. ऐसा ही एक 9 साल के बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. स्कूल में यह कहकर छुट्टी ली गई कि बच्चा बीमार है, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी. बच्चा अपने पिता के साथ एक बड़े फुटबॉल मैच का लुत्फ उठा रहा था. सब कुछ ठीक चल रहा था, जश्न भी मनाया जा रहा था, लेकिन तभी लाइव टीवी कैमरे ने ऐसा फोकस किया कि पूरी कहानी दुनिया के सामने आ गई. दोस्त, स्कूल और सोशल मीडिया सबको सच्चाई पता चल गई.

नौ साल का सैमी स्कॉट फुटबॉल का बड़ा फैन है. उसने स्कूल न जाने के लिए बीमारी का सहारा लिया. बच्चे की मां ने टीचर्स को बताया कि सैमी ठीक महसूस नहीं कर रहा, इसलिए वह स्कूल नहीं आ पाएगा. इसके बाद सैमी अपने पिता मार्क के साथ मैच देखने निकल पड़ा. पिता-पुत्र ने इसे एक खास दिन मानकर पूरा प्लान बनाया था. स्टेडियम में माहौल जोशीला था और सैमी पूरे जोश के साथ अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट कर रहा था. उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह छुट्टी भारी पड़ने वाली है.

लाइव टीवी पर जश्न और खुल गई पोल 

मैच के दौरान जब एंथनी गॉर्डन ने शानदार गोल किया, तो स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई. उसी पल लाइव टीवी कैमरों ने दर्शकों की तरफ रुख किया. कैमरा सीधे सैमी और उसके पिता पर टिक गया. सैमी खुशी से उछल रहा था और जश्न मना रहा था. यह दृश्य टीवी पर आते ही दोस्तों ने पहचान लिया. देखते ही देखते क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गई. जिन टीचर्स को बीमारी की जानकारी दी गई थी, उन्हें भी सच्चाई का पता चल गया. छुट्टी का बहाना अब सबके सामने आ चुका था.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्कूल का फैसला और सोशल मीडिया की हंसी 

वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल ने सैमी की छुट्टी को ‘अनधिकृत अनुपस्थिति’ में बदल दिया. यानी अब यह छुट्टी बीमारी की नहीं मानी गई. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर मजेदार कमेंट करने लगे. कुछ लोगों ने बच्चे की मासूमियत पर हंसी उड़ाई, तो कुछ ने कहा कि फुटबॉल का प्यार उम्र नहीं देखता. कई यूजर्स ने माता-पिता को भी सलाह दी कि बच्चों को गलत बहाने सिखाने से बचना चाहिए. हालांकि, इस घटना में कोई सजा या बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन सैमी के लिए यह छुट्टी जिंदगी भर याद रहने वाली बन गई.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral News

Trending news

