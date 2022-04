Funny Video: स्कूल जाने में ड्रामा कर रहा था बच्चा, मां ने पैरों से टांगकर ऐसे पहुंचाया; देखकर आएगा मजा

Funny Video: आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे स्कूल जाने में बहुत नौटंकी करते हैं. गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कई बार स्कूल से भागकर किसी बगीचे या ऐसी जगह छिप जाते हैं, जिससे उन्हें कोई ढूंढ न पाए. इसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो वह भी घर पहुंच जाते हैं. हम सबने बचपन में कोई न कोई ऐसी हरकत की होगी, जिससे हमें स्कूल न जाना पड़े. कई बार बच्चे पेट दर्द, बुखार आदि का बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाते हैं.

स्कूल न जाने के लिए बच्चे भले ही तरह-तरह के बहाने बना लें, लेकिन मां को पता होता है कि बच्चा बहाना बना रहा है. कई बार मां-बाप अपने बच्चे को रोता देखकर उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं. हालांकि कुछ पेरैंट्स ऐसे भी होते हैं, जो लाख बहानों के बाद भी बच्चों को स्कूल छोड़कर ही दम लेते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक मां अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए जो करती है, उसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा स्कूल जाने में ड्रामा कर रहा था. आप देख सकते हैं कि बच्चा जोर-जोर से रो रहा है. हालांकि, यह बच्चे की रोज-रोज की आदत हो गई थी. इससे उसकी मां तंग आ गई थी. इसलिए आज मां भी जिद पर अड़ गई है कि बच्चे को स्कूल छोड़कर ही आएगी. इसके बाद मां ने आस-पड़ोस के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और अपने बच्चे को पैर से टांगकर स्कूल ले जाने लगी. आप देख सकते हैं कि बच्चा इस दौरान जोर-जोर से चीखें मार रहा है, लेकिन मां उसकी बात नहीं सुन रही है. देखें वीडियो-

Don't forget the efforts taken by your parents and friends to get you good education pic.twitter.com/NuzHtNBziK

