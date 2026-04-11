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Hindi Newsजरा हटकेनीले ड्रम पर चढ़कर गेट खोल रहा था मासूम, पैर फिसला और लग गई फांसी! CCTV में कैद हुआ मंजर

नीले ड्रम पर चढ़कर गेट खोल रहा था मासूम, पैर फिसला और लग गई फांसी! CCTV में कैद हुआ मंजर

Shocking Video: सोशल मीडिया पर बच्चों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर माता पिता को चिंता में डाल दिया है. इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बच्चों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:29 PM IST
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फोटो क्रेडिट: X Post @knjlymn6273841
फोटो क्रेडिट: X Post @knjlymn6273841

Viral Video: घर के कामकाज से साथ साथ बच्चों की देखरेख करना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे अकेले में खेल रहे हैं तो हमें उन पर लगातार नजर रखनी चाहिए. इन दिनों जो वीडियो वायरल है उसे देख हर माता-पिता सतर्क हो जाएंगे. ये वीडियो हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए और इस तरह बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए.

अक्सर घरों माता-पिता घर का मेन गेट बंद कर देते हैं और पूरी तरह टेंशन फ्री हो जाते हैं. उनको लगता है कि बच्चे घर से बाहर नहीं जा पाएंगे और घर के अंदर ही खेलते रहेंगे. लेकिन बच्चे कभी-कभी खेल-खेल में अपनी जान खतरे में डाल देते हैं. इस मासूम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े गेट के पास 3 मासूम बच्चे खेल रहे हैं. इस दौरान बच्चे गेट को खोलने की कोशिश करते हैं. इस दौरान जब बच्चे का हाथ गेट के लॉक तक नहीं पहुंचता है तो ऐसे में वो एक नीले ड्रम का सहारा लेता है. 

ड्रम पर चढ़कर खोल रहा था गेट

वीडियो में देखा जा सकता है कि मासूम गेट के नीचे नीले ड्रम को रखता है और ड्रम पर चढ़कर गेट पर लगी चेन को पकड़ लेता है. उसे लगता है कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गया. लेकिन इन बच्चों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है. इस दौरान बच्चे ने उस चेन को अपने गले में डाल लिया, जैसे ही चेन गले में डाली पैरों के नीचे से ड्रम फिसलकर दूर चला गया और बेटा गेट पर लटका रह गया. बच्चे की गर्दन में चेन फंस गई और वो तड़पता रहा. वहां मौजूद दूसरा मासूम उसे देखता रहा. बच्चा लगातार गेट में पैर मारता रहा, लेकिन किसी को इस अनहोनी की भनक नहीं लगी. 

यह भी पढ़ें: लाइक और व्यूज के लिए दांव पर लगा दी बिटिया की जान, लोगों ने की पुलिस एक्शन की मांग, वीडियो देखें

 

बच्ची ने आकर निकाली चेन

वीडियो के अंत में दिखता है कि बच्चे के साथ दूसरी बड़ी लड़की आती है और उस लड़के को गोद में लेकर उसके गले से चेन निकालती है तब तक बच्चा बेसुध हो जाता है. बच्चे को कितनी चोट आई, वो जिंदा है या नहीं. इसकी कोई जानकारी नहीं है. हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी भी कोई सटीक जानकारी नहीं है. लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया और इस वीडियो ने हर माता-पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया.

वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो एक्स पर @knjlymn6273841 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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