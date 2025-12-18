Viral Video: एक कपड़े के लिए ऐसी लापरवाही? दुपट्टे से बांधकर छत से लटका दिया मासूम

Viral Video:आपने अपने जीवन में कई बड़ी से बड़ी लापरवाही की खबरें सुनी या पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपने इतने लापरवाह लोग देखें हैं जो एक कपड़े के लिए बच्चे की जान को खतरे में डाल दें. किसी ने दूसरी छत से इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Viral Video: कई बार माता पिता की लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ जाती है. आपने माता पिता की लापरवाही के कई वीडियो देखें होंगे, लेकिन आज तक ऐसी लापरवाही नहीं देखी होगी. जहां एक कपड़े के लिए बच्चे की जान को जोखिम में डाल दिया गया. लापरवाही का ये अंतिम चरण लग रहा है. किसी ने दूसरी छत से इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
पडोसी की छत पर गया कपड़ा
अक्सर घर की महिलाएं कपड़े धोने के बाद छत पर धूम में सुखाती हैं. इस दौरान हवा के चलते कोई कपड़ा दूसरे मकान की छत पर चला जाता है या नीचे गिर जाता है. ये काफी आम समस्या है, इस दौरान कोई भी समझदार इंसान छत से नीचे उतरकर पड़ोसी के घर जाएगा और उसकी छत से कपड़ा उठाकर ले आएगा. लेकिन इस परिवार ने छत से उतरने का फैसला नहीं लिया बल्कि बच्चे को ही छत से उल्टा लटका दिया.
बच्चे को नीचे कैसे उतारा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है परिवार के कुछ सदस्य जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं वो एक छोटे बच्चे को दुपट्टे में छत से नीचे लटका देते हैं. पड़ोसी की छत पर बच्चे को उतारने का ये तरीका सबको चौंका रहा है. इस दौरान दिखता है कि बच्चा नीचे वाली छत पर तो उतर गया है और उसने कपड़ा भी उठा लिया है और अब परिवार के सदस्य दुपट्टे को खींचकर बच्चे को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहें हैं इस दौरान मासूम बच्चा बेबस नजर आता है. अगर महिला के हाथ से दुपट्टा छूट जाए तो बच्चे को चोट भी लग सकती है. इसके अलावा बच्चा जिस छत पर उतरा है वो छत भी टूटी हुई है लगता है कोई खंडहर मकान की छत है. कुल मिलाकर एक कपड़े के लिए बच्चे की जान जोखिम में डालने वाला ये परिवार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: "पापा मुझे गड्ढे में दबाकर मार दो", Viral Video में देखें मासूम बेटी ने क्यों कही ऐसी बात?
किसने शेयर किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jitenderpal879 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और सिर्फ 3 दिन में इस वीडियो पर 92 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अरे वो बच्चा है सामान नहीं है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है