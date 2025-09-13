हांडी में फंस गया मासूम का सिर! फरिश्ता बनकर पहुंची पुलिस, ऐसे बची बच्चे की जान

Viral Video: छोटे बच्चे जितने नटखट और क्यूट होते हैं उतने ही शैतान भी होते हैं. कई बार बच्चों की शैतानी उनकी जान जोखिम में डाल देती है. बच्चे खेल-खेल में ऐसा कांड कर देते हैं जिसे देखकर सांसें अटक जाती हैं. ऐसा ही सांसें अटकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक बच्चे ने अपना सिर हांडी में फंसा लिया है.

कैसे निकाली बच्चे की गर्दन?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बच्चे को गोद में लिए खड़ा है. बच्चे का सिर एक हांडी के अंदर फंसा हुआ है और इस दौरान बच्चा लगातार रो रहा है. ऐसे में बच्चे को इस हाल में देखकर वहां खड़े लोगों के पसीने छूट गए. तभी वहां लाल रंग की पुलिस की एक गाड़ी आती है और बच्चे की गर्दन निकालने में लग जाती है. रक्षक बनकर आई पुलिस उस हांडी को काटकर बच्चे का सिर निकालने की कोशिश करती है. इस दौरान प्लास और बड़े कटर से हांडी को काटने का काम शुरू होता है. हांडी को एक साइड से कुछ इस तरह काटा जाता है ताकि बच्चे के सिर में कोई चोट ना लगे. इस दौरान बच्चा रोता रहा और आखिरकार इस हांडी को काटकर बच्चे को बचा लिया गया. वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लोग इन पुलिस वालों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो देखने के बाद लोगों ने प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "भाई कम से कम पुलिस वालों को धन्यवाद तो बोल देते." दूसरे यूजर ने लिखा, "पुलिस वालों को दिल से सेल्यूट." तीसरे यूजर ने लिखा, "पुलिस वालों के लिए एक लाइक तो बनता है." चौथे यूजर ने लिखा, "प्लीज सभी माता-पिता से निवेदन है कि हर काम छोड़कर बच्चों पर ध्यान दें." ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @khan_viral_1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.