मछली पकड़ने के लिए बच्चे ने लगाया हैरान करने वाला जुगाड़, आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर लिखी गजब की बात

Kid Catch Fish Video: सोशल मीडिया पर आपने देसी जुगाड़ के कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं. उसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी. वीडियो में एक छोटा सा बच्चा मछली पकड़ने के लिए जैसे जुगाड़ लगाता है, उसे देखकर देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए हैं. इसके बाद उन्होंने वीडियो ट्वीट कर बच्चे की जमकर तारीफ की है.

महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बच्चे के हैरान कर देने वाले जुगाड़ का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दिल छूने वाली बात लिखी है. वीडियो में बच्चा देसी जुगाड़ लगाकर मछली पकड़ता नजर आ रहा है. आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में बताया कि उनके इनबॉक्स में बिना किसी डीटेल के यह वीडियो मिला है. आनंद महिंद्रा ने आगे कहा कि इस उलझी हुई दुनिया में ऐसा वीडियो काफी शांति की अनुभूति देता है. उन्होंने लिखा, 'दृढ़ संकल्प + सरलता + धैर्य = सफलता'

वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा लकड़ी का एक ढांचा लेकर आता है. इस ढांचे को वह नदी के किनारे गाड़ देता है. इसके बाद उसमें लगी डोरी में वह आटे की लोई फंसा देता है. इसके बाद उसे पानी में फेंक देता है. बच्चा कुछ पल के लिए ही बैठा होता है कि उसे मछली फंसी महसूस होती है. इसके बाद वह लकड़ी पर लगा चक्का घुमाने लगता है और डोरी खींच लेता है. आप देखेंगे कि डोरी में दो बड़ी-बड़ी मछलियां फंसी हुई हैं. देखें वीडियो-

This showed up in my inbox without commentary. pic.twitter.com/fuIcrMUOIN

