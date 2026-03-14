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बैग में पैक किया बच्चा...! वायरल होने के चक्कर में खतरे में डाली मासूम की जान, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

Viral Video: महिला ने कुछ लाइक और व्यूज के चक्कर में मासूम की जान को खतरे में डाल दिया. वायरल रील में देखा जा सकता है कि एक महिला मासूम को बैग में पैक कर देती है. इसके बाद महिला कंधे पर बैग टांग कर स्कूटी पर चली जाती है. वीडियो देख लोगों ने महिला पर कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:20 PM IST
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बैग में पैक किया बच्चा...! वायरल होने के चक्कर में खतरे में डाली मासूम की जान, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

Viral Video: कुछ लोगों में रीलबाजी का ऐसा चस्का होता है कि वो वायरल होने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. कोई कचरा खाने लगता है तो कोई नाले में कूद जाता है. इस महिला ने सारी हदें पार कर दी. कुछ लाइक्स और व्यूज के चक्कर में मासूम बच्चे को बैग में पैक कर दिया. वीडियो वायरल होते ही यूजर्स भड़क गए और कार्रवाई की मांग करने लगे. चलिए जानते हैं इस महिला की वीडियो में क्या दिखा?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला मासूम को गोद में लेकर घर से निकलती है. इस दौरान घर के बाहर एक स्कूटी खड़ी दिखाई देती है. इसके बाद महिला मासूम को बैग में लिटा देती है और फिर बैग बंद कर देती है. हालांकि जब वो बैग बंद कर रही होती है तब कैमरे का एंगल चेंज हो जाता है. जिससे ये स्पष्ट नहीं होता कि सच में बैग के अंदर बच्चा है या नहीं. इसके बाद वो बैग पैक कर स्कूटी स्टार्ट कर वहां से चली जाती है. ये वीडियो मजेदार अंदाज में बनाया गया है, लेकिन संदेश गलत जाता दिखाई दे रहा है. यूजर्स ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. चलिए जानते हैं वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने क्या प्रतिक्रिया दी है.

यह भी पढ़ें: टिकट के बचे पैसे नहीं दे रहा था कंडक्टर, महिला यात्री ने दिखाई हिम्मत और कर दिया ये काम

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70 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो देखने के बाद नाराज लोगों ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की. बच्चे की जान को खतरे में डालकर रील बनाने के लिए काफी आलोचना की. वीडियो इंस्टाग्राम पर @jahar_bhaiya नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 7.3 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने नाराजगी जताई है. एक यूजर ने लिखा, 'एक भी वीडियो में अच्छा संदेश नहीं है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'तुम्हारे वीडियो बनाने के चक्कर में एक बच्चे की जान जा सकती है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये गलत चीज है, बच्चे को बैग में रखने से उसकी जान जा सकती है. बाकी लोग भी इसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे.' इसके बाद यूजर ने वीडियो को डिलीट करने की सलाह दी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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