अन्नप्राशन में बच्चे ने दुनियादारी छोड़ी; iPad और खिलौने को कहा बाय-बाय, श्रीमद्भागवत गीता पर हाथ देखकर मम्मी-पापा गर्व से फूल उठे

Reported By:  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:26 PM IST
viral Video: पुराने समय में लोग अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ों और गुफाओं का इस्तेमाल करते थे. समय बीता तो इन जगहों को युद्ध के दौरान बंकरों के रूप में बनाया जाने लगा. हाल ही में एक एक्सप्लोरर ने भी एक ऐसा ही बंकर खोजा जो चट्टान के बीच छिपा था. यह दरवाजा देखने में बिल्कुल पत्थर जैसा था, जिससे कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पीछे कुछ है. दरवाजा खुलते ही अंदर एक गेट दिखाई दिया, जो सीधे एक संकरी सुरंग की ओर जाता था.

सुरंग में मिला बंकर का रास्ता

जैसे ही शख्स उस सुरंग में उतरा, उसने देखा कि यह जगह बेहद पुरानी है. लोहे की दीवारें, जंग लगे दरवाजे और संकरी सुरंग देखकर लग रहा था कि यह किसी युद्धकाल का ठिकाना है. वीडियो में वह बंकर के अंदर जाता दिख रहा है, जहां दीवारों पर पेंट के निशान और धातु के उपकरण अब भी मौजूद हैं. यह बंकर इतना गहराई में है कि अंदर जाते-जाते हवा भी भारी लगने लगती है.

अंदर छिपा रहस्यमय मैकेनिज्म

शख्स को अंदर एक लोहे का लिवर दिखता है, जिसे वह घुमाता है. उसके घूमते ही पूरे बंकर में गूंजती आवाज सुनाई देती है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि लिवर किस काम का था, लेकिन माना जा रहा है कि यह किसी पुराने मैकेनिज्म से जुड़ा हो सकता है.  वीडियो में वह बताता है कि यह जगह शायद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के ठहरने या रक्षा के लिए बनाई गई थी. सोशल मीडिया यूजर्स इस खोज को ‘रहस्यमयी दुनिया’ का दरवाजा बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @bunker.urbex पर पोस्ट किया गया जो पुराने बंकरों की खोज के लिए जाना जाता है. वीडियो में नॉर्थ इटली से जुड़े एक अकाउंट को टैग किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बंकर इटली में है. पोस्ट के बाद हजारों यूजर्स ने इसे देखा और कमेंट करते हुए लिखा कि यह जगह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगती. कई लोगों ने कहा कि इतिहास अपने अंदर कितने रहस्य समेटे बैठा है, यह वीडियो उसका बेहतरीन उदाहरण है.

Shivam Tiwari

Viral News

Trending news

