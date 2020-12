VIDEO: मशीन से भी तेज दौड़ता है ये बच्चा, आनंद महिंद्रा भी देखकर रह गए हैरान

नई दिल्ली: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला वीडियो शेयर करते हैं. एक बार फिर उन्होंने ट्विटर (Twitter) हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में एक बच्चा मशीन से भी तेज दौड़ता है. आनंद महिंद्रा भी इस बच्चे के फैन हो गए हैं. महिंद्रा बच्चे की रफ्तार देखकर हैरान हैं.उनका मानना है कि ऐसी प्रतिभा भारत में भी होगी.लेकिन उसे तलाशने की जरूरत है. लोग इस 8 वर्षीय बच्चे को पसंद कर रहे हैं.उसकी रफ्तार देख कुछ ने कहा कि वह एक हिरण की तरह भाग रहा है तो कोई उसे चिता बता रहा है.

आनंद महिंद्रा( Anand Mahindra) ने इस बच्चे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह एक मशीन की तरह है. जब वह दौड़ता है तो उसके पैर दिखना बंद हो जाते हैं. बेशक यह दुनिया का सबसे तेज इंसान बन जाएगा. लेकिन हमारे 120 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश में भी ऐसी प्रतिभा छिपी होनी चाहिए. यकीनन कोई यहां खोजे जाने का इंतजार कर रहा होगा. अपने फोन को चालू रखें. बता दें, इस बच्चे का नाम Rudolph Blaze ingram है.जिसे ‘दुनिया का फास्टेट किड’ माना जाता है.

He’s like a machine. His legs are a blur when he runs. Undoubtedly will become the fastest man in the world. But there must be such talent hidden in our country of 1.2billion people? Surely there’s someone out there waiting to be discovered? Keep your cellphones ready. pic.twitter.comWIoC5n6soz

