बच्चे ने की ठांय ठांय, नन्हा हाथी हो गया ढेर! आज तक नहीं देखा इतना प्यारा वीडियो

Viral Video: इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उतना प्यारा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा. एक मासूम ने अपनी खिलौना बंदूक से हाथी को गोली मारी और हाथी ने भी इस खेल में बच्चे का पूरा साथ दिया. चलिए ये मजेदार वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:46 PM IST
Viral Video: बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो जो करते हैं सब मजेदार होता है. सोशल मीडिया पर बच्चों की मासूमियत भरी हरकतें वायरल होती रहती हैं. कभी को मस्ती में खुद को ही चोट मार लेते हैं तो कई बार ऐसी हरकतें कर देते हैं जिन पर हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि काश हम भी बचपन में होते. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उतना प्यारा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा. एक मासूम ने अपनी खिलौना बंदूक से हाथी को गोली मारी और हाथी ने भी इस खेल में बच्चे का पूरा साथ दिया. चलिए ये मजेदार वीडियो देखते हैं.

नन्हे हाथी ने भी की जगब की ​एक्टिंग
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मासूम बच्चा अपनी खिलौना बंदूक से खेल रहा है और इस दौरान वहां पर एक हाथी का बच्चा भी मौजूद है. वो हाथी के साथ मस्ती करता है और उसे अपनी खिलौना बंदूक से गोली मारने की एक्टिंग करता है और बंदूक को हाथी की तरफ तानकर चला देता है. इसके बाद हाथी भी इस खेल में बच्चे का पूरा साथ देता है और जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करता है. इसका एक कारण ये भी है कि हाथी का भी तो बच्चा ही है. ऐसा लग रहा है जैसे दो बच्चे खेल रहे हों. जब ये बच्चा देखता है कि हाथी मर गया तो भागकर उसके पास जाता है और बेबी हाथी को गले लगा लेता है. इसके बाद हाथी खड़ा हो जाता है और बच्चा हंसने लगता है जैसे उसका दोस्त जिंदा हो गया हो. अब ये प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @successdiary025 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 8 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

baby elephantFunny Video

