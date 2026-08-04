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'बच्चा पालें या BMW खरीदें!'... भारत में 18 साल तक बच्चे की परवरिश में लगेंगे ₹1.39 करोड़? इन्फ्लुएंसर के दावे पर छिड़ी बहस

एक कंटेंट क्रिएटर के दावे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. उनका कहना है कि आज के समय में एक बच्चे की परवरिश जन्म से लेकर 18 साल तक करने में करीब 1.39 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. उन्होंने प्रेग्नेंसी, पढ़ाई, हेल्थ, कपड़े, गैजेट्स और घर के बढ़ते खर्च को जोड़कर यह अनुमान लगाया. हालांकि, कई लोगों ने कहा कि बच्चे की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती, जबकि कुछ ने माना कि परिवार बढ़ाने से पहले आर्थिक तैयारी जरूरी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 04, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:09 AM IST
'बच्चा पालें या BMW खरीदें!'... भारत में 18 साल तक बच्चे की परवरिश में लगेंगे ₹1.39 करोड़? इन्फ्लुएंसर के दावे पर छिड़ी बहस
Image Credit: Image credit: instagram/@vikhyat._

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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