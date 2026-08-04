'बच्चा पालें या BMW खरीदें!'... भारत में 18 साल तक बच्चे की परवरिश में लगेंगे ₹1.39 करोड़? इन्फ्लुएंसर के दावे पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर ने बच्चे की परवरिश के खर्च को लेकर ऐसा दावा किया है, जिस पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आ रही है. वीडियो में बताया गया कि आज के समय में अगर कोई कपल बच्चा प्लान करता है, तो जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक उसकी देखभाल में करीब 1.39 करोड़ रुपये तक खर्च हो सकते हैं.
इस दावे के सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है. कुछ लोगों का कहना है कि आज के समय में बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ और लाइफस्टाइल का खर्च काफी बढ़ चुका है, इसलिए यह आंकड़ा पूरी तरह गलत नहीं है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि माता-पिता और बच्चों के रिश्ते को सिर्फ पैसों के हिसाब से नहीं देखा जा सकता.
दरअसल, कंटेंट क्रिएटर विख्यात सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह बच्चा क्यों नहीं चाहते. उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है. उन्होंने अपने वीडियो में अलग-अलग खर्चों का अनुमान लगाते हुए बताया कि बच्चे की परवरिश का खर्च प्रेग्नेंसी के समय से ही शुरू हो जाता है. डॉक्टर की फीस, मेडिकल टेस्ट, दवाइयां और डिलीवरी जैसे खर्चों को जोड़ें, तो शुरुआती दौर में ही लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं. उनके मुताबिक, प्रेग्नेंसी और डिलीवरी से जुड़े खर्च में करीब 3 लाख रुपये तक जा सकते हैं. इसके बाद बच्चे के जन्म से लेकर दो साल की उम्र तक डायपर, दूध, वैक्सीन, कपड़े और दूसरी जरूरतों पर करीब 6 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया.
विख्यात सिंह ने अपने हिसाब में सबसे बड़ा हिस्सा बच्चे की पढ़ाई को बताया. उनका कहना है कि आज के समय में अच्छी शिक्षा काफी महंगी हो गई है. उन्होंने अनुमान लगाया कि प्ले-स्कूल से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई में स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और दूसरी एक्टिविटीज को मिलाकर करीब 33 लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं. इसके अलावा ट्यूशन और अतिरिक्त पढ़ाई पर करीब 9 लाख रुपये तक खर्च होने का अनुमान लगाया गया. उनका कहना है कि जैसे-जैसे समय बदल रहा है, माता-पिता बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से खर्च भी लगातार बढ़ता जाता है.
कंटेंट क्रिएटर ने बच्चे की रोजमर्रा की जरूरतों को भी अपने हिसाब में शामिल किया. उन्होंने बताया कि 2 साल से 18 साल तक बच्चे के खाने-पीने पर करीब 15 लाख रुपये तक खर्च हो सकते हैं. इसके अलावा मेडिकल जरूरतों और इलाज पर करीब 5.4 लाख रुपये, कपड़ों पर 7.2 लाख रुपये, मोबाइल और लैपटॉप जैसे गैजेट्स पर करीब 4 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया. उन्होंने खेल, हॉबी और दूसरी एक्टिविटीज पर करीब 8 लाख रुपये तथा आने-जाने के खर्च पर भी लगभग 8 लाख रुपये का अनुमान लगाया.
वीडियो में जिस बात ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, वह घर से जुड़ा खर्च था. क्रिएटर का कहना है कि बच्चे के आने के बाद कई परिवारों को ज्यादा जगह वाले घर की जरूरत महसूस होती है. उन्होंने बड़े घर के ज्यादा किराये का खर्च करीब 32.4 लाख रुपये तक माना. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद उनका अनुमान करीब 1.39 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. उन्होंने यह भी कहा कि इस हिसाब में कॉलेज की पढ़ाई, महंगाई और भविष्य के दूसरे खर्च शामिल नहीं किए गए हैं. अगर इन्हें भी जोड़ दिया जाए, तो यह रकम 2 करोड़ रुपये से ऊपर जा सकती है.
वीडियो में क्रिएटर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इतने पैसों में एक लग्जरी BMW M4 कार खरीदी जा सकती है. ऐसे में कोई चाहे तो बच्चा पाले या BMW खरीद ले. बस, इसी तुलना ने सोशल मीडिया पर नई चर्चा शुरू कर दी. कई यूजर्स ने इस तुलना को गलत बताया. उनका कहना था कि एक कार और बच्चे की तुलना करना सही नहीं है. बच्चों से मिलने वाली खुशी, प्यार और परिवार का एहसास किसी भी कीमत से बड़ा होता है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि क्रिएटर का मकसद शायद बच्चों की तुलना कार से करना नहीं, बल्कि आज के बढ़ते खर्च को दिखाना था.
वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपनी राय शेयर की. एक यूजर ने लिखा कि आज के समय में बच्चे की परवरिश पहले के मुकाबले काफी महंगी हो गई है. इसलिए माता-पिता बनने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को समझना जरूरी है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि पैसे जरूरी हैं, लेकिन परिवार और बच्चों से मिलने वाली खुशियों की कोई कीमत नहीं होती. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हर परिवार की स्थिति अलग होती है. कोई कम खर्च में भी बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकता है, जबकि कुछ लोग ज्यादा सुविधाओं के कारण ज्यादा खर्च करते हैं. फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आज के समय में माता-पिता बनने का फैसला सिर्फ भावनाओं से जुड़ा है या इसके लिए मजबूत आर्थिक योजना भी जरूरी है.
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