'बच्चा पालें या BMW खरीदें!'... भारत में 18 साल तक बच्चे की परवरिश में लगेंगे ₹1.39 करोड़? इन्फ्लुएंसर के दावे पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपनी राय शेयर की. एक यूजर ने लिखा कि आज के समय में बच्चे की परवरिश पहले के मुकाबले काफी महंगी हो गई है. इसलिए माता-पिता बनने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को समझना जरूरी है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि पैसे जरूरी हैं, लेकिन परिवार और बच्चों से मिलने वाली खुशियों की कोई कीमत नहीं होती. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हर परिवार की स्थिति अलग होती है. कोई कम खर्च में भी बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकता है, जबकि कुछ लोग ज्यादा सुविधाओं के कारण ज्यादा खर्च करते हैं. फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आज के समय में माता-पिता बनने का फैसला सिर्फ भावनाओं से जुड़ा है या इसके लिए मजबूत आर्थिक योजना भी जरूरी है.