Advertisement
trendingNow13136263
Hindi Newsजरा हटकेतू वर्दी पहन, मैं... भारतीय सेना में भर्ती हुआ बचपन का यार, तो कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया

तू वर्दी पहन, मैं... भारतीय सेना में भर्ती हुआ बचपन का यार, तो कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया

महाराष्ट्र के एक गांव में युवक ने भारतीय सेना में भर्ती हुए अपने बचपन के दोस्त को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया. पुराने वादे को निभाते हुए ढोल-नगाड़ों और ‘भारत माता की जय’ के नारों के बीच दोस्ती और देशभक्ति का अनोखा जश्न मनाया गया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तू वर्दी पहन, मैं... भारतीय सेना में भर्ती हुआ बचपन का यार, तो कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया

कहते हैं कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी सफलता को अपनी जीत की तरह मनाते हैं. महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से दोस्ती की एक ऐसी ही दिल जीत लेने वाली कहानी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को भावुक कर दिया है. यह कहानी एक ऐसे 'यार' की है, जिसने अपने दोस्त के फौजी बनने की खुशी में वह कर दिखाया जो आज के दौर में मिसाल बन गया है. जब बचपन का साथी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर गांव लौटा, तो दोस्त ने अपना वह पुराना वादा निभाया जो उसने संघर्ष के दिनों में किया था. ढोल-नगाड़ों और 'भारत माता की जय' के नारों के बीच इस जश्न ने देशभक्ति और दोस्ती का एक नया अध्याय लिख दिया है.

 जब दोस्त ने कंधे पर उठाकर नाप दिया पूरा गांव

महाराष्ट्र के इस गांव में रहने वाले दो दोस्तों के बीच संघर्ष के दिनों में एक खास समझौता हुआ था. एक दोस्त सेना में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, तब दूसरे ने उससे कसम खाते हुए कहा था, "तू बस एक बार सेना की वर्दी पहन ले, फिर मैं तुझे अपने कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा." हाल ही में जब उस युवक का चयन भारतीय सेना में हुआ और वह पहली बार वर्दी पहनकर घर लौटा, तो उसके दोस्त ने बिना वक्त गंवाए अपना वादा पूरा किया. उसने फौजी दोस्त को अपने मजबूत कंधों पर उठाया और पूरे गांव की गलियों में निकल पड़ा. यह नजारा सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि उस अटूट भरोसे और हौसले की जीत थी जो उन दोनों ने एक-दूसरे के लिए दिल में संजो रखी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

देशभक्ति के नारों से गूंजा पूरा इलाका

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पूरा गांव इस गौरवशाली पल का गवाह बना. जैसे ही दोस्त ने नए जवान को कंधे पर उठाया, वहां मौजूद लोगों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए. वीडियो में फौजी दोस्त के चेहरे पर अपनी सफलता का गर्व है, तो उसे उठाने वाले दोस्त की आंखों में अपने यार की उपलब्धि की खुशी साफ झलक रही है. यह दृश्य बेहद भावुक करने वाला है, जिसमें लोग फूल बरसा रहे हैं और तालियों से इस अनूठी दोस्ती का स्वागत कर रहे हैं. गांव वालों का कहना है कि उन्होंने ऐसी दोस्ती पहले कभी नहीं देखी, जहां एक दोस्त की मेहनत को दूसरा दोस्त इतनी शिद्दत और सम्मान के साथ पूज रहा हो.

 

 इंटरनेट पर वायरल हुई दोस्ती की मिसाल

यह वीडियो केवल एक निजी जश्न तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय सेना के प्रति आम जनमानस के अगाध प्रेम और सम्मान को भी दर्शाता है. महाराष्ट्र की माटी से निकली यह कहानी अब इंटरनेट के जरिए देश के कोने-कोने में पहुंच चुकी है. लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि "दोस्त हो तो ऐसा." यह वीडियो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो देश सेवा का सपना देखते हैं और उन दोस्तों के लिए भी जो एक-दूसरे को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं. जिस तरह से एक साधारण युवक ने भारतीय सेना की वर्दी का मान बढ़ाया और अपने दोस्त की सफलता को उत्सव में बदल दिया, उसने साबित कर दिया कि वर्दी पहनने वाला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव और हर दोस्त का गौरव होता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Indian Armyviral videofriendshipchildhood friendsMaharashtra village

Trending news

2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
India Terror Attack List
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया हाल
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में