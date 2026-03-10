तू वर्दी पहन, मैं... भारतीय सेना में भर्ती हुआ बचपन का यार, तो कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया

कहते हैं कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी सफलता को अपनी जीत की तरह मनाते हैं. महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से दोस्ती की एक ऐसी ही दिल जीत लेने वाली कहानी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को भावुक कर दिया है. यह कहानी एक ऐसे 'यार' की है, जिसने अपने दोस्त के फौजी बनने की खुशी में वह कर दिखाया जो आज के दौर में मिसाल बन गया है. जब बचपन का साथी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर गांव लौटा, तो दोस्त ने अपना वह पुराना वादा निभाया जो उसने संघर्ष के दिनों में किया था. ढोल-नगाड़ों और 'भारत माता की जय' के नारों के बीच इस जश्न ने देशभक्ति और दोस्ती का एक नया अध्याय लिख दिया है.

जब दोस्त ने कंधे पर उठाकर नाप दिया पूरा गांव

महाराष्ट्र के इस गांव में रहने वाले दो दोस्तों के बीच संघर्ष के दिनों में एक खास समझौता हुआ था. एक दोस्त सेना में भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, तब दूसरे ने उससे कसम खाते हुए कहा था, "तू बस एक बार सेना की वर्दी पहन ले, फिर मैं तुझे अपने कंधों पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा." हाल ही में जब उस युवक का चयन भारतीय सेना में हुआ और वह पहली बार वर्दी पहनकर घर लौटा, तो उसके दोस्त ने बिना वक्त गंवाए अपना वादा पूरा किया. उसने फौजी दोस्त को अपने मजबूत कंधों पर उठाया और पूरे गांव की गलियों में निकल पड़ा. यह नजारा सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि उस अटूट भरोसे और हौसले की जीत थी जो उन दोनों ने एक-दूसरे के लिए दिल में संजो रखी थी.

देशभक्ति के नारों से गूंजा पूरा इलाका

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पूरा गांव इस गौरवशाली पल का गवाह बना. जैसे ही दोस्त ने नए जवान को कंधे पर उठाया, वहां मौजूद लोगों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए. वीडियो में फौजी दोस्त के चेहरे पर अपनी सफलता का गर्व है, तो उसे उठाने वाले दोस्त की आंखों में अपने यार की उपलब्धि की खुशी साफ झलक रही है. यह दृश्य बेहद भावुक करने वाला है, जिसमें लोग फूल बरसा रहे हैं और तालियों से इस अनूठी दोस्ती का स्वागत कर रहे हैं. गांव वालों का कहना है कि उन्होंने ऐसी दोस्ती पहले कभी नहीं देखी, जहां एक दोस्त की मेहनत को दूसरा दोस्त इतनी शिद्दत और सम्मान के साथ पूज रहा हो.

इंटरनेट पर वायरल हुई दोस्ती की मिसाल

यह वीडियो केवल एक निजी जश्न तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय सेना के प्रति आम जनमानस के अगाध प्रेम और सम्मान को भी दर्शाता है. महाराष्ट्र की माटी से निकली यह कहानी अब इंटरनेट के जरिए देश के कोने-कोने में पहुंच चुकी है. लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि "दोस्त हो तो ऐसा." यह वीडियो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो देश सेवा का सपना देखते हैं और उन दोस्तों के लिए भी जो एक-दूसरे को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं. जिस तरह से एक साधारण युवक ने भारतीय सेना की वर्दी का मान बढ़ाया और अपने दोस्त की सफलता को उत्सव में बदल दिया, उसने साबित कर दिया कि वर्दी पहनने वाला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव और हर दोस्त का गौरव होता है.