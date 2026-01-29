Advertisement
Funny Video Viral: इन दिनों ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें दो बच्चे कूड़ेदान के साथ ऐसे खेल रहे हैं जिसे देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे. चलिए जानते हैं उन बच्चों के साथ क्या हुआ?

Jan 29, 2026, 04:53 PM IST
Trending Photos

हंसी रोक कर दिखाओ... बच्चों ने कूड़ेदान को बना लिया झूला और फिर जो हुआ...

Funny Video Viral: छोटे बच्चे मासूम होते हैं. उनके हरकतें भी मासूमियत भरी होती हैं. कई बार बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं जिस पर गुस्सा भी आता है और हंसी भी नहीं रुकती है. कई बार बच्चे खेल खेल में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें दो बच्चे कूड़ेदान के साथ ऐसे खेल रहे हैं जिसे देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे. चलिए जानते हैं उन बच्चों के साथ क्या हुआ.

क्या कर रहे थे बच्चे?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सड़क किनारे लगे 2 कूड़ेदान में बच्चे झूला झूल रहे हैं. जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 बच्चे कूड़ेदान के अंदर बैठे हैं और झूल रहे हैं. ये कूड़ेदान रास्ते में चलते फिरते सूखा और गीला कचरा डालने के लिए थे, लेकिन बच्चों ने इन्हें भी झूलने का साधन बना लिया. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि एक बच्चा कूड़ेदान को ऐसे झुला रहा है जैसे वो सच में कोई झूला हो और ज्यादा तेज झुलाने से वो पलट जाता है जिससे बच्चा मुंह के बल नीचे गिरता है. इसमें साफ कि बच्चे को चोट आई होगी, लेकिन बच्चे की हरकतें देखकर कोई भी चोट के बारे में नहीं सोच रहा है. यूजर्स फनी कमेंट कर रहे हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: अनोखे अंदाज में गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा था मासूम, इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashutosh (@clipsbyx1_)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @clipsbyx1_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 62 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई आपने जो चाहा हो गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "कितना क्यूट है बचपन, अभी बड़े हो जाएंगे." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये तो उल्टा हो गया." तीसरे यूजर ने लिखा, "आप सुधर गए तो ये कौन करेगा. अगर पता होता कि झूलने से मिलियन में व्यूज आते हैं तो हम भी बचपन में फेमस हो जाते." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

