पिता की इस 'गलती' के चलते बच्चों में कैंसर का रिस्क! नई स्टडी ने फादर के स्पर्म से जोड़ा कनेक्शन

आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में कम स्पर्म काउंट (Low Sperm Count) की समस्या तेजी से बढ़ रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिता की प्रजनन क्षमता बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है? हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा की एक चौंकाने वाली रिसर्च में पाया गया कि जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट बेहद कम है, उनके बच्चों में कैंसर का खतरा 150 गुना तक बढ़ जाता है. यही नहीं, ऐसे पुरुषों के परिवार के अन्य सदस्यों में भी कैंसर की आशंका अधिक पाई गई.

रिसर्च में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के वैज्ञानिकों ने 1996 से 2017 के बीच 786 पुरुषों पर अध्ययन किया. इनमें से 426 पुरुषों में स्पर्म पूरी तरह अनुपस्थित (Azoospermia) थे, जबकि 360 पुरुषों में बहुत कम मात्रा में (Oligospermia) पाए गए. तुलना में, जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट सामान्य था और जिनके बच्चे थे, उनके परिवारों में कैंसर का जोखिम काफी कम मिला.

अध्ययन से पता चला कि कम स्पर्म काउंट वाले पुरुषों के परिवारों में कैंसर का खतरा 150 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ है.

किन कैंसरों का खतरा सबसे ज्यादा?

रिसर्च के अनुसार, कम स्पर्म काउंट वाले पुरुषों के परिवारों में बोन और जॉइंट कैंसर का खतरा 156%, लिम्फोमा का 60%, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का 56%, थायरॉयड कैंसर का 54% और यूटराइन कैंसर का खतरा 27% बढ़ जाता है. वहीं, खुद पुरुषों में टेस्टिकुलर कैंसर का 134%, बोन-जॉइंट कैंसर का 143% और कोलन कैंसर का 16% अधिक खतरा पाया गया. दिलचस्प बात यह रही कि इसोफेगस (ग्रासनली) कैंसर का खतरा 61% घटा हुआ पाया गया.

क्यों बढ़ रहा है यह खतरा?

वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ही परिवार में एक जैसी बीमारियां आनुवंशिक कारणों या समान जीवनशैली के चलते भी हो सकती हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा की शोधकर्ता जोमी रैम्सी का कहना है कि कैंसर और बांझपन के बीच यह रिश्ता जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकता है. अब वैज्ञानिक इन परिवारों के डीएनए की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन से जीन इस कड़ी को जोड़ते हैं.

कम स्पर्म काउंट आमतौर पर शराब, धूम्रपान, ड्रग्स, रेडिएशन, गर्मी, या हार्मोनल असंतुलन से जुड़ा पाया गया है.

पीढ़ी दर पीढ़ी असर छोड़ रहा है खतरा

अध्ययन में यह भी सामने आया कि जिन परिवारों में पुरुषों का स्पर्म काउंट कम था, वहां अगली पीढ़ियों में भी कैंसर का खतरा बढ़ा पाया गया. कई मामलों में बचपन से ही कैंसर की संभावना दिखाई दी. इससे यह स्पष्ट होता है कि लो स्पर्म काउंट सिर्फ एक पुरुष की समस्या नहीं, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा संकेत है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शोध से डॉक्टर भविष्य में उन परिवारों की पहचान कर सकेंगे जिन्हें कैंसर के लिए समय रहते जांच और सतर्कता की जरूरत है.