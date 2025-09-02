अनोखी ट्रेन का अविष्कार! सपने में भी नहीं सोची होगी बच्चों वाली ऐसी रेलगाड़ी, Video देखकर हो जाएंगे हैरान
अनोखी ट्रेन का अविष्कार! सपने में भी नहीं सोची होगी बच्चों वाली ऐसी रेलगाड़ी, Video देखकर हो जाएंगे हैरान

Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने अविष्कार की कई वीडियो देखे होगें, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें लोगों ने ट्रेन ही बना डाली. 

Sep 02, 2025, 11:56 AM IST
अनोखी ट्रेन का अविष्कार! सपने में भी नहीं सोची होगी बच्चों वाली ऐसी रेलगाड़ी, Video देखकर हो जाएंगे हैरान

Viral Video: सोशल मीडिया पर अनोखे वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं कोई नया जुगाड़ बना देता है, तो कहीं कोई नया अविष्कार कर देता है. आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो देखे होंगे जहां लोगों ने खुद गाड़ी या मोटर बाइक बना ली, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं. उसमें बच्चों ने खुद की ट्रेन ही बना डाली वो भी रेलवे ट्रैक के साथ. यकीन करना मुश्किल है इसलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

कैसे चलती है ये ट्रेन?
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें तीन बच्चे सड़क के किनारे एक लकड़ी की रेल गाड़ी चलाते दिख रहे हैं. ये लकड़ी की गाड़ी 'लकड़ी' की ही पटरियों पर दौड़ती है. वीडियो पहाड़ी छेत्र का लगता है जिसमें ढलान वाली सड़क के किनारे ये पटरियां बिछा रखी हैं. इस गाड़ी में दो बच्चे बैठते हैं. उसके बाद तीसरा बच्चा भी बैठता है. जो तीसरा सबसे पीछे बैठता है वो जमीन पर पैर लगाकर धक्का देता है और गाड़ी को स्पीड में लाता है. इसके बाद फिर तीनों तेजी से सफर करते हैं. ये पूरा वीडियो बराबर में चल रहे दोपहिया वाहन वाले ने रिकॉर्ड कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: स्कूल बस से उतरी बच्ची तो Z+ सिक्योरिटी लेकर पहुंचे डॉग्स! लोगों ने बताया सबसे खूबसूरत Video

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sherooahmad420 (@sherooahmad420)

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sherooahmad420 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया हैं और आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 5.4 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? इस ट्रेन का सफर देखकर आप भी हो जाएंगे सोचने पर मजबूर

वीडियो देखकर लोगों ने किए मजेदार कमेंट?

वीडियो के नीचे लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मैनें आज तक सबसे ज्यादा टैलेंट गरीबों के पास देखे हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये ट्रेन कहां तक जाती है मुझे भी घूमना है." तीसरे यूजर ने लिखा, "गजब का टैलेंट है भाई बाइक से भी तेज भाग रहा है." चौथे यूजर ने लिखा, "आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

