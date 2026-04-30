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Hindi Newsजरा हटकेजब डाक से भेजे जाते थे बच्चे! चिट्ठी की तरह बच्चों को डिलीवर करता था डाकिया, जानें क्या थी वजह

जब डाक से भेजे जाते थे बच्चे! चिट्ठी की तरह बच्चों को डिलीवर करता था डाकिया, जानें क्या थी वजह

Shocking Facts: आज तो आप घर बैठे कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 100 साल पहले बच्चे भी 'डाक' के जरिए डिलीवर किए जाते थे. आइए जानते हैं मां-बाप अपने बच्चों को चिट्ठी की तरह डाक से क्यों भेजते थे.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 30, 2026, 06:06 PM IST
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आज की जिंदगी बहुत आरामदायक है. आप अपने स्मार्ट फोन से एक क्लिक रोजमर्रा का सामान घर बैठे मंगवा सकते हैं, लेकिन कोई आपसे कहे कि 100 साल पहले लोग बच्चों को भी डाकिया के जरिए बच्चों को ट्रांसफर कर देते थे. जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच है. सन् 1913 में अमेरिकी पोस्टल सर्विस ने पार्सल पोस्ट सेवा शुरू की. कुछ परिवारों ने इसका अनोखा फायदा उठाया और डाक के साथ बच्चों को भी डिलीवर करना शुरू कर दिया.

100 साल पहले अमेरिका में बच्चों को भी डाक से भेजने की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वायरल हो रही है. वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया कि जब 1013 में अमेरिका में पार्सल पोस्ट सेवा शुरू हुई तो एक अजीब खामी सामने आई. जिससे कुछ परिवारों ने इसका अजीब तरीके से फायदा उठाया और अपने ही बच्चों को 'डाक' के जरिए भेजना शुरू कर दिया. लोगों ने अपने बच्चों को किसी पार्सल की तरह पैक कर दूसरे शहर या गांव भेजना शुरू कर दिया. ज्यादातर माता-पिता बच्चे को दादी या नानी के घर भेजते थे.

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डाक से क्यों भेजते थे बच्चे

ऐसा करने के दो मुख्य कारण थे. पहला तो ये कि डाक नियमों में उस समय ये साफ नहीं किया गया था कि इंसानों को डाक से भेजना मना है और दूसरा कारण ये था कि कभी-कभी ये डाक सेवा ट्रेन के टिकट से सस्ती पड़ती थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कपड़ों पर लगा देते थे स्टैंप

वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया कि कुछ ऐसे मामले भी दर्ज हैं जिसमें माता पिता माता-पिता अपने बच्चों के कपड़ों पर टिकट (स्टैंप) लगा देते थे. उन पर पता लिख डाकिया के हाथों भेज देते थे. इस दौरान बच्चे डाकिया के साथ अक्सर रेलवे मार्गों पर यात्रा करते थे और भरोसेमंद पोस्टमैन द्वारा सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचा दिए जाते थे. वायरल हो रहा पोस्ट इंस्टग्राम पर @explainlikeimfivee नाम के पेज से पोस्ट किया गया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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