सेना की गाड़ी देख बच्चों ने किया ये काम, नॉर्थ ईस्ट से आया दिल छू लेने वाला वीडियो

सेना की गाड़ी देख बच्चों ने किया ये काम, नॉर्थ ईस्ट से आया दिल छू लेने वाला वीडियो

Children Salute Army Vehicle: नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब तारीफ बटोर रहा है. जैसे ही बच्चों ने सेना की गाड़ी देखी तो अपने नन्हे हाथों से सैल्यूट करने लगे. देशभक्ति से भरा ये वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:20 AM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों की देशभक्ति के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें कहीं बच्चे 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहे होते हैं तो कहीं 'तिरंगा रैली' निकाल रहे होते हैं. लेकिन इस बार जिन बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है उन्हें देखकर आपको भी गर्व होगा. चलिए जानते हैं. 

इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट का बताया जा रहा है.  चलिए जानते हैं बच्चों ने सेना की जाती गाडियां देख ऐसा क्या काम किया जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है. 

कैसे सैल्यूट कर रहे ये बच्चे?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि 3 बच्चे (एक लड़की और 2 लड़के) सड़क किनारे खड़े हैं और सेना के वाहन वहां से गुजर रहे हैं. जैसे ही सेना की गाड़ी पास से गुजरती है वैसे ही तीनों बच्चे सैल्यूट करते हैं. ऐसा नहीं कि बच्चों ने एक ही बार सैल्यूट किया. जब दूसरी गाड़ी गुजरी तो भी बच्चों ने पूरे अनुशासन के साथ पैर जमीन में मारकर नन्हे हाथों से सैल्यूट किया. इतना ही नहीं जब बच्चे एक हाथ से सैल्यूट कर रहे हैं, तब दूसरे हाथ से 'बाय बाय' (Bye-bye) भी कर रहे हैं. 

लोग बोले- भविष्य सुरक्षित

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @divya_gandotra नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक 10 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'हमारा भविष्य भी सुरक्षित है.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'हम भी करते आ रहे हैं बचपन से, इस मोमेंट में अलग ही खुशी मिलती है.' 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Northeast videoChildren salutetrending

