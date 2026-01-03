Advertisement
trendingNow13063058
Hindi Newsजरा हटकेइस मूवी का लास्ट सीन देखकर रोने लगे बच्चे, दिल जीत लेगी बच्चों की ये मासूमियत

इस मूवी का लास्ट सीन देखकर रोने लगे बच्चे, दिल जीत लेगी बच्चों की ये मासूमियत

Viral Video: इंटरनेट पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे फिल्म देखते हुए रोने लगते हैं. मम्मी बच्चों के रूम में पहुंचती है और उन्हें समझाती हैं कि ये सिर्फ एक मूवी है सच नहीं है. चलिए जानते हैं वो कौन-सी मूवी थी और बच्चे क्यों रोने लगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मूवी का लास्ट सीन देखकर रोने लगे बच्चे, दिल जीत लेगी बच्चों की ये मासूमियत

Viral Video: बच्चों जितने क्यूट होते हैं उतने ही मासूम भी होते हैं. बच्चों के मासूमियत भरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद हंसी भी आ सकती है और आप इमोशनल भी हो सकते हैं. एक ही वीडियो में कई इमोशन भरे हुए हैं. इसके अलावा आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाएगी. दरअसल, बच्चे एक साथ बैठकर अमिताभ बच्चन की एक मूवी देख रहे थे. जब लास्ट सीन आया तो बच्चों का ऐसा हाल हो गया. चलिए वीडियो देखते हैं.

कौन-सी मूवी देख रहे थे बच्चे?
इंटरनेट पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे फिल्म देखते हुए रोने लगते हैं. मम्मी बच्चों के रूम में पहुंचती है और उन्हें समझाती हैं कि ये सिर्फ एक मूवी है सच नहीं है. दरअसल, मम्मी रूम में जाती हैं तो एक तीन में से दो बच्चे रो रहे होते हैं. सामने टीवी पर भूतनाथ फिल्म चल रही है. बच्चों ने पूरी मूवी इंजॉय की लेकिन लास्ट वाला सीन बच्चों को इमोशनल कर गया और वे रोने लगे. ये वीडियो दिखाता है कि बच्चे कितने मासूम और सेंसिटिव होते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और जमकर लाइक कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के होटल में किसने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Its'vanya03 (@vanya0370)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vanya0370 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 29 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये सीन देखकर हम भी इमोशनल हो जाते थे." दूसरे यूजर ने लिखा, "आप कैसे हंस लेते हो मुझे तो ये देखकर ही रोना आ रहा है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसी से पता चलता है कि कितने दिल के साफ हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

video viralBhootnath movie

Trending news

सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
Shashi Tharoor
'क्या अब क्रिकेट में भी देश और धर्म देखा जाएगा', BCCI पर क्यों भड़के शशि थरूर?
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में खत्म होने के कगार पर थी भाषा, JKBOSE ने 'शीना' विरासत को दी संजीवनी
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
Punjab
पंजाब में 4 साल में 61,000 लोगों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, CM मान का दावा
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी