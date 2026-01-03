इस मूवी का लास्ट सीन देखकर रोने लगे बच्चे, दिल जीत लेगी बच्चों की ये मासूमियत

Viral Video: इंटरनेट पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे फिल्म देखते हुए रोने लगते हैं. मम्मी बच्चों के रूम में पहुंचती है और उन्हें समझाती हैं कि ये सिर्फ एक मूवी है सच नहीं है. चलिए जानते हैं वो कौन-सी मूवी थी और बच्चे क्यों रोने लगे.
Viral Video: बच्चों जितने क्यूट होते हैं उतने ही मासूम भी होते हैं. बच्चों के मासूमियत भरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद हंसी भी आ सकती है और आप इमोशनल भी हो सकते हैं. एक ही वीडियो में कई इमोशन भरे हुए हैं. इसके अलावा आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाएगी. दरअसल, बच्चे एक साथ बैठकर अमिताभ बच्चन की एक मूवी देख रहे थे. जब लास्ट सीन आया तो बच्चों का ऐसा हाल हो गया. चलिए वीडियो देखते हैं.
कौन-सी मूवी देख रहे थे बच्चे?
इंटरनेट पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे फिल्म देखते हुए रोने लगते हैं. मम्मी बच्चों के रूम में पहुंचती है और उन्हें समझाती हैं कि ये सिर्फ एक मूवी है सच नहीं है. दरअसल, मम्मी रूम में जाती हैं तो एक तीन में से दो बच्चे रो रहे होते हैं. सामने टीवी पर भूतनाथ फिल्म चल रही है. बच्चों ने पूरी मूवी इंजॉय की लेकिन लास्ट वाला सीन बच्चों को इमोशनल कर गया और वे रोने लगे. ये वीडियो दिखाता है कि बच्चे कितने मासूम और सेंसिटिव होते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और जमकर लाइक कर रहे हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vanya0370 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 29 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये सीन देखकर हम भी इमोशनल हो जाते थे." दूसरे यूजर ने लिखा, "आप कैसे हंस लेते हो मुझे तो ये देखकर ही रोना आ रहा है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इसी से पता चलता है कि कितने दिल के साफ हैं."
