कंधे पर बैठकर पार करते हैं कीचड़, कौन सुनेगा इन स्कूल जाते बच्चों का दर्द

Viral Video: बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनकी मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है. बच्चे मासूम भी होते हैं और नटखट भी. जब बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं, तो लगता है कि देश का भविष्य सही दिशा में हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शिक्षा के महत्व के साथ-साथ बच्चों की मदद करने की प्रेरणा भी देता है. इसी के साथ ये वीडियो एक नेक दिल इंसान को भी दर्शाता है जो स्कूल जा रहे बच्चों की मदद करता है और उनकी यूनिफॉर्म गंदी नहीं होने देता है.

कैसे की बच्चों की मदद?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस में जा रहे हैं, लेकिन रास्ता पूरी तरह बेकार है. पूरी सड़क पर कीचड़ फैली हुई है. इसी के साथ नाली का गंदा पानी भी नजर आ रहा है और इस बीच से बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. अगर बच्चे कीचड़ में फिसल जाएं तो सारी ड्रेस गंदी हो जाएगी और बच्चों को चोट भी लग सकती है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स बच्चों को कीचड़ पार करता देख उनके पास जाता है. इसके बाद वो शख्स एक बच्चे को कंधे पर बिठाता है और दो बच्चों को दोनों हाथ से गोद में लेता है. इसके बाद वो कीचड़ से भरा रास्ता पार करता है और सूखे स्थान पर बच्चों को उतारता है, जिससे बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुंच जाएं. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @godimuktbharat नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 93 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं, 6 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "कोई आक्रोश नहीं, कोई बॉलीवुड सेलेब्स इस बारे में बात नहीं करेगा, उन्हें केवल जानवरों की परवाह है." इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स सरकार और सिस्टम पर बरस रहे हैं और खराब सड़कों की आलोचना कर रहे हैं.

