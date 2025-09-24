कंधे पर बैठकर पार करते हैं कीचड़, कौन सुनेगा इन स्कूल जाते बच्चों का दर्द
Advertisement
trendingNow12935321
Hindi Newsजरा हटके

कंधे पर बैठकर पार करते हैं कीचड़, कौन सुनेगा इन स्कूल जाते बच्चों का दर्द

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें स्कूल के छोटे बच्चे कीचड़ से भरे रास्ते से स्कूल जा रहे हैं. तभी वहां एक शख्स आता है और कुछ इस तरह बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाता है. वायरल वीडियो देखकर यूजर्स सिस्टम पर भड़क रहे हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 24, 2025, 08:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंधे पर बैठकर पार करते हैं कीचड़, कौन सुनेगा इन स्कूल जाते बच्चों का दर्द

Viral Video: बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनकी मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है. बच्चे मासूम भी होते हैं और नटखट भी. जब बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं, तो लगता है कि देश का भविष्य सही दिशा में हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शिक्षा के महत्व के साथ-साथ बच्चों की मदद करने की प्रेरणा भी देता है. इसी के साथ ये वीडियो एक नेक दिल इंसान को भी दर्शाता है जो स्कूल जा रहे बच्चों की मदद करता है और उनकी यूनिफॉर्म गंदी नहीं होने देता है.

कैसे की बच्चों की मदद?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस में जा रहे हैं, लेकिन रास्ता पूरी तरह बेकार है. पूरी सड़क पर कीचड़ फैली हुई है. इसी के साथ नाली का गंदा पानी भी नजर आ रहा है और इस बीच से बच्चे स्कूल की ड्रेस पहनकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. अगर बच्चे कीचड़ में फिसल जाएं तो सारी ड्रेस गंदी हो जाएगी और बच्चों को चोट भी लग सकती है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स बच्चों को कीचड़ पार करता देख उनके पास जाता है. इसके बाद वो शख्स एक बच्चे को कंधे पर बिठाता है और दो बच्चों को दोनों हाथ से गोद में लेता है. इसके बाद वो कीचड़ से भरा रास्ता पार करता है और सूखे स्थान पर बच्चों को उतारता है, जिससे बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुंच जाएं. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: फुटपाथ पर गरीब बच्चों के साथ खाया खाना, वायरल हुआ इस शख्स का प्यारा सा वीडियो

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Godi Media (@godimuktbharat)

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @godimuktbharat नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 93 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं, 6 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: छोटी बहन के लिए पिता का फर्ज निभा रहा ये लड़का, खो रहा अपना भी बचपन, वीडियो देखकर आ जाएगा रोना

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "कोई आक्रोश नहीं, कोई बॉलीवुड सेलेब्स इस बारे में बात नहीं करेगा, उन्हें केवल जानवरों की परवाह है." इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स सरकार और सिस्टम पर बरस रहे हैं और खराब सड़कों की आलोचना कर रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaschool studentsviral reel

Trending news

मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
Ladakh Protest
पहले तो खूब जश्न मनाया था... लद्दाख में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर आया CM का जवाब
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
;