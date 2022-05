गर्मी से बेहाल थे बच्चे, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने ऐसे की मदद; तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे आप!

Traffic Police Officer Viral Photo: सोशल मीडिया पर आजकल एक फोटो तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें एक ट्रैफिक पुलिसवाला दो बच्चों की मदद करता हुआ नजर आ रहा है. दरअसल, फोटो में इंदौर में तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान रंजीत सिंह हैं. बता दें कि रंजीत सिंह खास अंदाज में अपनी ड्यूटी करने के लिए जाने जाते हैं. डांस करने के अंदाज में ट्रैफिक ड्यूटी करते हुए उनके कई वीडियो भी वायरल हो चुके हैं. वे सोशल मीडिया पर भी काफी जाना-पहचाना चेहरा हैं. कुछ दिनों से उनकी बच्चों की मदद करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. लोग उनके नेक काम के लिए उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वायरल फोटो के बारे में जानकारी देते हुए रंजीत ने खुद अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लिखा है कि जब वे ड्यूटी कर रहे थे तब दो बच्चे उनके पास आए और उनसे सड़क पार करने में मदद मांगी. तब धूप काफी तेज थी और गर्मी से हालत खराब हो रही थी. चूंकि ट्रैफिक चालू था इसलिए गाड़ियां आ-जा रही थीं. रंजीत ने बच्चों से कहा कि ट्रैफिक रुकते ही वे उन्हें सड़क पार करा देंगे. बच्चे वहीं उनके साथ खड़े हो गए.

इस दौरान रंजीत की नजर बच्चों के पैरों पर पड़ी. उन्होंने देखा कि एक बच्चे ने तो चप्पल पहल रखी है, जबकि दूसरा बच्चा खाली पैर है और धूप से उसके पैर जल रहे हैं. इस पर रंजीत ने उस बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया, जिससे उसके पैर सड़क के संपर्क में न आएं और जलने से बच जाएं. इसके बाद जब रेड लाइट हुई तो उन्होंने दोनों बच्चों को सड़क पार कराई. इतना ही नहीं, उन्होंने उस बच्चे को चप्पल खरीदकर भी दी.

A few speak louder with their actions. #empathy #kindness #duty

Ps- Also, what’s beautiful is how familiar and secured these kids are feeling in his presence. pic.twitter.com/KfNapOlyfP

— Ankita Sharma (@ankidurg) May 20, 2022