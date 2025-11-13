Advertisement
Children’s Day 2025: 14 नहीं 20 नवंबर को मनाया जाता था बाल दिवस, फिर क्यों बदल गई तारीख? जरा जान लें हिस्ट्री

Children’s Day 2025: बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को देशभर में बच्चों के प्रति प्रेम और सम्मान जताने के लिए मनाया जाता है. यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके बच्चों के प्रति स्नेह को याद करने का प्रतीक है.

 

Nov 13, 2025
Children’s Day 2025: 14 नहीं 20 नवंबर को मनाया जाता था बाल दिवस, फिर क्यों बदल गई तारीख? जरा जान लें हिस्ट्री

Pandit Jawaharlal Nehru Birthday: हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस (Children’s Day) मनाया जाता है. यह दिन बच्चों के सम्मान और उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस दिन को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है. बच्चों के प्रति उनके स्नेह और विश्वास के कारण ही उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा.

क्यों कहा जाता था उन्हें ‘चाचा नेहरू’?

पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था. वे बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के बड़े समर्थक थे. नेहरू का मानना था कि बच्चे बगीचे की कलियों की तरह हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल से सींचा जाना चाहिए. उनके इस स्नेह और अपनापन के कारण ही बच्चे उन्हें प्यार से ‘चाचा नेहरू’ बुलाने लगे. नेहरू का मानना था कि अगर बच्चों को सही शिक्षा और संसाधन मिलें तो वे देश को नई दिशा दे सकते हैं. उनके नेतृत्व में भारत में IITs, AIIMS, और IIMs जैसी कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित हुईं. ये संस्थान आज भी भारत की शिक्षा और इनोवेशन का प्रतीक हैं.

पहले बाल दिवस 20 नवंबर को क्यों मनाया जाता था?

कम लोगों को पता है कि भारत में पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ‘World Children’s Day’ है. लेकिन 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद भारतीय संसद ने उनकी जयंती को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित कर दिया. तब से हर साल 14 नवंबर को देशभर में ‘बाल दिवस’ मनाया जाता है.

कैसे मनाया जाता है बाल दिवस भारतभर में?

बाल दिवस के मौके पर देशभर के स्कूलों में बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, खेल और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं. शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा बच्चों को गिफ्ट, किताबें, कार्ड्स और मिठाइयाँ दी जाती हैं. यह दिन बच्चों के लिए खुशियों, मस्ती और सीख का प्रतीक बन जाता है. बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा, शिक्षा व खुशहाली हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. जैसे नेहरू जी ने कहा था, “अगर आज के बच्चे खुश और शिक्षित होंगे, तो कल का भारत उज्जवल होगा.”

