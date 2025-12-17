कूड़े में मिली पिता की 62 साल पुरानी पासबुक, रातों-रात करोड़ों में खेल गया बेटा

Viral Story: कभी-कभी साफ सफाई के दौरान कोई खोई हुई कीमती चीज या पैसे मिल जाते हैं तो साफ सफाई से हुई थकान एक मिनट में मिट जाती है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि सफाई के दौरान कुछ ऐसा मिल जाए जिससे रातों रात करोड़पति बना जा सके. सुनने में ये किसी सपने से कम नहीं लगता है, लेकिन चिली के रहने वाले एक शख्स के साथ ये सच हुआ है. चलिए जानते हैं ये शख्स सफाई करते करते कैसे करोड़पति बन गया.

कूड़ेदान से मिली बैंक की पासबुक

दरअसल, चिली देश के रहने वाले एक्सेसिल हिनोजोसा नाम के एक शख्स की किस्मत तब चमकी जब उसने कूड़ेदान से 62 साल पुरानी दिवंगत पिता की बैंक पासबुक मिली. इसके बाद किस्तम ने साथ दिया और इस शख्स ने पासबुक के आधार पर पिता की मेहनत की कमाई लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया.

पासबुक में कितना बेलैंस था?

मिली जानकारी के अनुसार, एक्सेसिल हिनोजोसा के पिता ने 1960-70 के दशक में घर खरीदने के लिए 1.4 लाख रुपये बैंक खाते में जमा किए थे. करीब 60 साल पहले 1.4 लाख रुपये की रकम कोई छोटी रकम नहीं थी. एक्सेसिल हिनोजोसा के पिता कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे. घर में हो रही साफ सफाई के दौरान कूड़े में जब पिता की बैंक पासबुक मिली तो घर के सदस्यों को कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि वो बैंक भी बंद हो चुका था और पासबुक में घर के किसी सदस्य का नाम भी नहीं था. लेकिन पासबुक पर एक ऐसी बात लिखी थी जो हिनोजोसा को अदालत तक खींच लाई और उसने अपने पिता के पैसे वापस पाने की जिद्द पकड़ ली.

यह भी पढ़ें: अंडे की भी होती है एक्सपायरी डेट! इस्तेमाल करने से पहले करें ये टेस्ट, ऐसे रखें फ्रेश

Add Zee News as a Preferred Source

पासबुक पर क्या लिखा था?

हालांकि ये बैंक बंद हो चुका था, लेकिन हिनोजोसा की नजर बैंक पासबुक पर लिखी 'स्टेट गारंटी' (State Guarantee) पर पड़ी. इसका मतलब था कि यदि बैंक कंगाल या दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार भुगतान करेगी. इसे पढ़ने के बाद हिनोजोसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने अपने पिता की मेहनत की कमाई ब्याज सहित पाने की कोशिश की और आखिरकार अदालत ने भी ब्याज सहित पिता के पैसे को हिनोजोसा को देने का आदेश दे दिया. करीब 62 साल पहले के वो 1.4 लाख रुपये आज करीब 9 करोड़ रुपये हो गए. इस तरह कूड़े में मिली एक पासबुक से ये शख्स रातों रात करोड़पति हो गया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है