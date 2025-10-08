जब गलती बन गई वरदान! उस कर्मचारी के खाते में गलती से आए डेढ़ करोड़ रुपये, अब कोर्ट ने कह दिया- पैसा रख लो!

Chilean Salary Error: चिली के एक शख्स के खाते में मई 2022 में अचानक 127,000 पाउंड (करीब ₹1.51 करोड़) आ गए, जबकि उसकी महीने की सैलरी सिर्फ 386 पाउंड (₹46,000) थी. यह रकम कंपनी डैन कंसोर्सिया इंडस्ट्रियल डी एलिमेंटोज डी चिली की पेरोल गलती का नतीजा थी. जब खाते में इतनी बड़ी रकम आई, तो कर्मचारी के होश उड़ गए पर फिर जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया.

क्या कर्मचारी ने कंपनी को पैसा लौटाने की कोशिश की?

रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में उस व्यक्ति ने पैसा लौटाने की हामी भरी थी. लेकिन तीन दिन बाद उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कंपनी से संपर्क बंद कर दिया. कंपनी ने तब उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए कानूनी शिकायत दर्ज की, जिससे मामला अदालत तक पहुंच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे...

अदालत ने क्या कहा?

तीन साल चली कानूनी जंग के बाद सैंटियागो की अदालत ने कहा कि यह चोरी नहीं बल्कि अनधिकृत कलेक्शन का मामला है. यानी कर्मचारी ने जानबूझकर पैसा नहीं लिया, इसलिए इसे अपराध नहीं माना जा सकता. इस फैसले ने कंपनी और जनता दोनों को चौंका दिया. भले ही अदालत ने केस को आपराधिक मामला मानने से इनकार किया हो, लेकिन कंपनी ने कहा है कि वह सिविल कोर्ट के जरिए पैसा वापस लेने की कोशिश जारी रखेगी. कंपनी के बयान के अनुसार, “हम फैसला रद्द कराने के लिए सभी कानूनी कदम उठाएंगे.”

यह भी पढ़ें: दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

यूरोप में भी हुआ ऐसा ही एक अजीब सैलरी मामला?

यह घटना यूरोप में हुए एक और सैलरी ब्लंडर की याद दिलाती है. जर्मनी में एक टीचर पिछले 16 सालों से बिना काम किए सैलरी ले रही थी. 2009 से वह बीमार बताकर छुट्टी पर है और अब तक लगभग 1.17 मिलियन डॉलर (करीब ₹9.7 करोड़) कमा चुकी है. इस साल नए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर ने जांच करवाई, जिसमें सामने आया कि इतने सालों से कोई भी मेडिकल जांच नहीं कराई गई थी. वह हर महीने सर्टिफिकेट देती रही, लेकिन किसी ने कभी उसकी बीमारी की पुष्टि नहीं की. जब उससे सबूत मांगे गए, तो उसने उल्टा स्कूल के खिलाफ केस कर दिया.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए