समंदर की लहरों पर सर्फिंग कर रहा था शख्स, अचानक सामने आ गई विशालकाय व्हेल; कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी से हाल ही में एक ऐसा अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है. समंदर की लहरों पर एक विंडसर्फर बड़े आराम से सर्फिंग का आनंद ले रहा था, तभी अचानक पानी के भीतर से एक विशालकाय ग्रे व्हेल प्रकट हुई और सीधे सर्फर से जा टकराई. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. लोग इस 'खौफनाक टक्कर' को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, क्योंकि लहरों के बीच इस तरह की भिड़ंत की कल्पना शायद ही किसी ने देखी होकी होगी.

कैसे हुआ ये खतरनाक टकराव?

वीडियो में साफ दिखता है कि सर्फर अपनी बोर्ड पर संतुलन बनाए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक पानी के अंदर से व्हेल उभरती है. टक्कर इतनी अचानक थी कि सर्फर संभल ही नहीं पाया और सीधे पानी में जा गिरा. यह सर्फर Eric Kramer बताया जा रहा है, जो उस समय बे में सर्फिंग कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना कुछ ही सेकंड में हुई, लेकिन इसकी दहशत काफी देर तक बनी रही. आसपास मौजूद लोग भी इस अप्रत्याशित घटना को देखकर चौंक गए और तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए.

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क्या सर्फर ने पहले ही खतरा भांप लिया था?

घटना के बाद एरिक क्रेमर ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने लिखा कि उस दिन उन्होंने पहले ही इलाके में कुछ व्हेल देख ली थीं, इसलिए उन्होंने अपनी स्पीड काफी कम कर दी थी. फिर भी जब वह आखिरी बार वापस लौट रहे थे, तभी यह व्हेल अचानक उनके सामने आ गई. उन्होंने कहा, “यह सच में ‘व्हेल’ वाला दिन था, लेकिन राहत की बात है कि हम दोनों सुरक्षित हैं.” इस घटना का वीडियो Associated Press ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.

वीडियो पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ ने इसे डरावना बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, “सोचिए आप अपने घर में बैठे हों और अचानक कोई सर्फर अंदर आ गिरे!” वहीं दूसरे ने कहा कि सर्फिंग पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इस टक्कर में व्हेल को ज्यादा चोट लगी होगी. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रे व्हेल की संख्या तेजी से घट रही है—2016 में जहां इनकी संख्या करीब 27,000 थी, वहीं 2025 तक यह घटकर 13,000 से भी कम रह गई है. ऐसे में समुद्री जीवों के प्रति सावधानी और सम्मान बेहद जरूरी है.