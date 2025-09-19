दो पैग रोज पीने के बाद भी क्यों नहीं लड़खड़ाते चिंपैंजी? वैज्ञानिकों ने बताई चौंकाने वाली वजह

Trending Photos
Chimpanzees Alcohol Study: एक नई रिसर्च ने ऐसा चौंकाने वाला सच सामने लाया है, जिस पर यकीन करना आसान नहीं. वैज्ञानिकों ने पाया कि अफ्रीकी जंगलों में रहने वाले जंगली चिंपैंज़ी रोज़ाना इतना फर्मेंटेड फल खाते हैं, जिनसे उनके शरीर में उतनी ही मात्रा में अल्कोहल जाती है, जितनी इंसान के दो पैग शराब पीने से जाती है. युगांडा के किबाले नेशनल पार्क और आइवरी कोस्ट के ताई नेशनल पार्क में वैज्ञानिकों ने चिंपैंजियों को देखा. ये चिंपैंजी पके हुए फलों को खाते हैं, जिनमें खमीर की वजह से प्राकृतिक रूप से इथेनॉल बन जाता है. टेस्ट किए गए फलों में अल्कोहल की मात्रा औसतन 0.3% थी, जबकि कुछ में यह 0.61% तक पहुंच गई.
क्या जंगल में घूम रहे हैं नशे में चिंपैंजी?
पहली नजर में लगता है कि इतनी मात्रा खाने से चिंपैंजी हमेशा नशे में रहते होंगे. लेकिन स्टडी में पाया गया कि वे कभी भी नशे के लक्षण नहीं दिखाते. वजह यह है कि वे पूरे दिन में धीरे-धीरे खाते हैं और शरीर इसे संभाल लेता है. रिसर्च के लीड ऑथर एलेक्सी मारो का कहना है कि यह बताना मुश्किल है कि इतनी मात्रा में अल्कोहल चिंपैंजियों के व्यवहार को कितना प्रभावित करती है. लेकिन यह सच है कि जब जंगल में फल ज्यादा होते हैं तो चिंपैंजियों के शिकार करने, घूमने और यहां तक कि मादा चिंपैंजियों की प्रजनन चक्र पर भी असर पड़ता है. संभव है कि एथेनॉल भी इसमें कोई भूमिका निभाता हो.
क्यों शेयर करते हैं चिंपैंजी फर्मेंटेड फल?
गिनी-बिसाऊ में रिसर्चर्स ने देखा कि चिंपैंजी एक-दूसरे के साथ फर्मेंटेड फल शेयर भी करते हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि यह उनकी सोशल बॉन्डिंग को मजबूत करता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान शराब या भोज के दौरान मेलजोल बढ़ाते हैं. यह रिसर्च ड्रंकन मंकी हाइपोथिसिस को मजबूती देती है. इस थ्योरी के मुताबिक इंसानों की शराब के प्रति आकर्षण की जड़ें हमारे प्राइमेट पूर्वजों तक जाती हैं, जो ऊर्जा से भरपूर पके फलों की तलाश में रहते थे.
इंसानों और ग्रेट एप्स (चिंपैंजी, गोरिल्ला) के जीन में भी ऐसा बदलाव मिला है, जो अल्कोहल पचाने की क्षमता को दर्शाता है. यानी इंसानों का शराब से रिश्ता सिर्फ आधुनिक आदत नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी जैविक प्रवृत्ति हो सकता है.