Personality Test: ठुड्डी देखकर समझें किसी की भी छिपी हुई पर्सनैलिटी, जानें क्या होती है ट्रिक

Chin Personality Test: लोगों की पर्सनैलिटी समझने के लिए लोग कई तरह के अंदाजा लगाते हैं. कुछ लोग बिना कुछ कहे दूसरों की पर्सनैलिटी समझ जाते हैं और कुछ हद तक सही भी होते हैं. चलिए आज किसी की ठुड्डी को देखकर समझते हैं कि आखिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है. क्या आपने कभी किसी की फटी हुई ठुड्डी देखा है, जिसे चिन डिंपल के रूप में भी जाना जाता है? आपको बता दें कि यह एक आनुवंशिक लक्षण है जो तब होता है जब निचले जबड़े के दोनों किनारे बड़े होने के दौरान पूरी तरह से एक साथ नहीं जुड़ते. इसकी वजह से ठोड़ी के बीच में एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, जो आकार और गहराई में अलग हो सकता है.

हालांकि, जानने-समझने वाली बात यह है कि फटी ठुड्डी सामान्य बात है, जो लगभग 100 लोगों में से 1 को प्रभावित करती है. इवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में पाया गया कि दो हिस्से में बंटे ठुड्डी वाले लोगों के जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की संभावना अधिक होती है. पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेज जर्नल में प्रकाशित एक अन्य स्टडी में पाया गया कि कटे हुए ठुड्डी वाले लोगों को मुखर, आत्मविश्वासी और मिलनसार बताया जाता है. इस आर्टिकल में, हम उन लोगों के व्यक्तित्व लक्षणों पर गौर करेंगे जिनकी ठुड्डी कटी हुई नहीं है.

आपकी ठुड्डी का शेप आपके बारे में क्या कहता है?

यदि आपकी ठुड्डी कटी हुई है, तो आपके व्यक्तित्व के लक्षण बताते हैं कि आप अत्यधिक करिश्माई, आत्मविश्वासी, मिलनसार, बुद्धिमान, रचनात्मक और कलात्मक हो सकते हैं. आपमें नेतृत्व और जोखिम लेने के गुण होने की भी अधिक संभावना हो सकती है. फिर भी, आपके व्यवसाय या उद्यमिता जैसे करियर में सफल होने की संभावना है. आपकी कला में रुचि बढ़ने की भी अधिक संभावना हो सकती है. आपको सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, संगीत या राइटिंग में आनंद आ सकता है. आपमें से कुछ लोग सेना या पुलिस में भी शामिल हो सकते हैं.

अगर आपकी चिन कटी हुई न हो तो

आप दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी हैं. आप अपने मन की बात कहने और जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने से डरते नहीं हैं. आप पार्टी करना या सामाजिक मेलजोल, लोगों के बीच रहना और नए दोस्त बनाना पसंद कर सकते हैं. आप बहुत करिश्माई हो सकते हैं. आपमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें सहज महसूस कराने की स्वाभाविक क्षमता है.