Advertisement
trendingNow12995564
Hindi Newsजरा हटके

Personality Test: ठुड्डी देखकर समझें किसी की भी छिपी हुई पर्सनैलिटी, जानें क्या होती है ट्रिक

Chin Face: लोगों की पर्सनैलिटी समझने के लिए लोग कई तरह के अंदाजा लगाते हैं. कुछ लोग बिना कुछ कहे दूसरों की पर्सनैलिटी समझ जाते हैं और कुछ हद तक सही भी होते हैं. चलिए आज किसी की ठुड्डी को देखकर समझते हैं कि आखिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Personality Test: ठुड्डी देखकर समझें किसी की भी छिपी हुई पर्सनैलिटी, जानें क्या होती है ट्रिक

Chin Personality Test: लोगों की पर्सनैलिटी समझने के लिए लोग कई तरह के अंदाजा लगाते हैं. कुछ लोग बिना कुछ कहे दूसरों की पर्सनैलिटी समझ जाते हैं और कुछ हद तक सही भी होते हैं. चलिए आज किसी की ठुड्डी को देखकर समझते हैं कि आखिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है. क्या आपने कभी किसी की फटी हुई ठुड्डी देखा है, जिसे चिन डिंपल के रूप में भी जाना जाता है? आपको बता दें कि यह एक आनुवंशिक लक्षण है जो तब होता है जब निचले जबड़े के दोनों किनारे बड़े होने के दौरान पूरी तरह से एक साथ नहीं जुड़ते. इसकी वजह से ठोड़ी के बीच में एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, जो आकार और गहराई में अलग हो सकता है.

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

हालांकि, जानने-समझने वाली बात यह है कि फटी ठुड्डी सामान्य बात है, जो लगभग 100 लोगों में से 1 को प्रभावित करती है. इवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में पाया गया कि दो हिस्से में बंटे ठुड्डी वाले लोगों के जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की संभावना अधिक होती है. पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेज जर्नल में प्रकाशित एक अन्य स्टडी में पाया गया कि कटे हुए ठुड्डी वाले लोगों को मुखर, आत्मविश्वासी और मिलनसार बताया जाता है. इस आर्टिकल में, हम उन लोगों के व्यक्तित्व लक्षणों पर गौर करेंगे जिनकी ठुड्डी कटी हुई नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

आपकी ठुड्डी का शेप आपके बारे में क्या कहता है?

यदि आपकी ठुड्डी कटी हुई है, तो आपके व्यक्तित्व के लक्षण बताते हैं कि आप अत्यधिक करिश्माई, आत्मविश्वासी, मिलनसार, बुद्धिमान, रचनात्मक और कलात्मक हो सकते हैं. आपमें नेतृत्व और जोखिम लेने के गुण होने की भी अधिक संभावना हो सकती है. फिर भी, आपके व्यवसाय या उद्यमिता जैसे करियर में सफल होने की संभावना है. आपकी कला में रुचि बढ़ने की भी अधिक संभावना हो सकती है. आपको सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, संगीत या राइटिंग में आनंद आ सकता है. आपमें से कुछ लोग सेना या पुलिस में भी शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

अगर आपकी चिन कटी हुई न हो तो

आप दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी हैं. आप अपने मन की बात कहने और जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने से डरते नहीं हैं. आप पार्टी करना या सामाजिक मेलजोल, लोगों के बीच रहना और नए दोस्त बनाना पसंद कर सकते हैं. आप बहुत करिश्माई हो सकते हैं. आपमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें सहज महसूस कराने की स्वाभाविक क्षमता है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Personality test

Trending news

पहले कांग्रेस को सुनाया फिर आडवाणी की जय-जय, क्या शशि थरूर सिर्फ खुद की सुनते हैं!
shashi tharoor news
पहले कांग्रेस को सुनाया फिर आडवाणी की जय-जय, क्या शशि थरूर सिर्फ खुद की सुनते हैं!
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
India Pakistan News in Hindi
'त्रिशूल' के साथ अब 'ब्रह्मशिरा' की गरज, रण ऑफ कच्छ में सेनाओं के शौर्य से दहला PAK
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?
Assam
असम के मूल निवासियों को मिलेगा गन लाइसेंस, विधानसभा चुनाव से पहले फैसला अहम क्यों?