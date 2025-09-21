पढ़ाई का ओवरलोड! 14 घंटे पढ़ाई के बाद 11 साल का छात्र हुआ बीमार, तो माता-पिता ने कराया अस्पताल भर्ती, डॉक्टरों ने बताया 'होमवर्क का बोझ'

China News: चीन के चांग्शा में 11 साल के लियांगलियांग को लगातार 14 घंटे पढ़ाई के बाद हाइपरवेंटिलेशन हुआ. तेज और गहरी सांसों से बेचैनी, चक्कर और सुन्नपन हुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि पढ़ाई का दबाव, परीक्षाओं की चिंता और मोबाइल इस्तेमाल इसके मुख्य कारण हैं। समय पर इलाज जरूरी है.
Viral News: चीन के चांग्शा शहर से आई एक हैरान करने वाली खबर ने सबको चौंका दिया. यहां 11 साल का बच्चा लियांगलियांग लगातार 14 घंटे पढ़ाई और होमवर्क करने के बाद अचानक बीमार पड़ गया. यह घटना बच्चों पर बढ़ते शैक्षिक दबाव को उजागर करती है. सोशल मीडिया और समाचार चैनलों में यह खबर वायरल हो रही है. बच्चे ने सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बिना रुके पढ़ाई की और जब रात 11 बजे तक काम करता रहा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई.
अचानक बिगड़ी तबीयत और अस्पताल की घटना
रात होते-होते लियांगलियांग को बेचैनी, तेज सांसें, चक्कर और सिरदर्द होने लगे. हाथ-पैर सुन्न पड़ गए और माता-पिता घबरा कर उसे स्थानीय अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने बताया कि यह हाइपरवेंटिलेशन यानी तेज और गहरी सांस लेने के कारण हुई समस्या थी. डॉक्टरों ने बच्चे को मास्क लगाकर धीरे-धीरे उसकी स्थिति को नियंत्रित किया. उन्होंने बताया कि मानसिक और भावनात्मक दबाव इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है.
हाइपरवेंटिलेशन के लक्षण और गंभीरता
डॉक्टरों के अनुसार हाइपरवेंटिलेशन के लक्षणों में सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर, हाथ-पैर और होंठों में सुन्नपन शामिल हैं. गंभीर मामलों में पूरे शरीर की मांसपेशियां अकड़ सकती हैं और हाथों की उंगलियां कांपने लगती हैं. समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भी हो सकता है. अगस्त महीने में सिर्फ चांग्शा सेंट्रल हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक इमरजेंसी में ही ऐसे 30 से ज्यादा बच्चे लाए गए, जो पिछले महीनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा थे.
बच्चों पर बढ़ता दबाव
विशेषज्ञों का कहना है कि पढ़ाई का दबाव, परीक्षाओं की चिंता और मोबाइल फोन का लगातार इस्तेमाल ऐसे मामलों के प्रमुख कारण हैं. लियांगलियांग का मामला चीन की कठिन शिक्षा प्रणाली और गाओकाओ जैसी परीक्षाओं पर सवाल उठाता है. कई बच्चे इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और उनकी सेहत प्रभावित हो जाती है. माता-पिता और स्कूलों को बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है.