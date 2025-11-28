Advertisement
trendingNow13021075
Hindi Newsजरा हटके

33 घंटे तक गद्दे पर लेटा रहा शख्स, सिर्फ सोकर जीत ली मोटी रकम; लोग बोले- गर्लफ्रेंड न होती तो...

एक अनोखी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को लगातार बिस्तर पर लेटे रहना था. इसी चुनौती में 23 साल के युवक ने सबको पीछे छोड़ते हुए पूरे 33 घंटे बिना उठे टिके रहते हुए खिताब जीत लिया. यह अजीब कॉन्टेस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

33 घंटे तक गद्दे पर लेटा रहा शख्स, सिर्फ सोकर जीत ली मोटी रकम; लोग बोले- गर्लफ्रेंड न होती तो...

यह सोचकर ही मजा आता है कि कोई आपको बोले- “बस बिस्तर पर पड़े रहो, कुछ मत करो.” तो लगेगा जैसे यह तो दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन ठहरिए… चीन में जब इसी ‘आरामदायक लगने वाले’ काम को असली चुनौती बना दिया गया, तो हालत ऐसी हो गई कि मजा उड़नछू और मुश्किलें शुरू. एक गद्दा बनाने वाली कंपनी ने प्रमोशन के लिए ऐसा कॉन्टेस्ट रखा जिसे देखकर लोग बोले- “क्या सच में सिर्फ लेटकर भी जीत सकते हैं?” लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, सबको समझ आ गया कि लेटे रहना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही ‘तोड़ देने वाला’ काम है. पहली नज़र में यह मुकाबला आराम का लगता है, लेकिन असल में ये था धैर्य, सहनशक्ति और दिमाग की परख का सबसे अजीब इम्तिहान.

अनोखी प्रतियोगिता जिसने दुनिया का ध्यान खींचा

यह अनोखी प्रतियोगिता चीन के इनर मंगोलिया के बाओटो शहर के एक शॉपिंग सेंटर में आयोजित की गई थी. कंपनी का उद्देश्य अपने मैट्रेस ब्रांड का प्रमोशन करना था, लेकिन इसका तरीका इतना अनोखा और मजेदार था कि सोशल मीडिया पर यह इवेंट देखते ही देखते वायरल हो गया. प्रतियोगिता का नाम था—“Lying Flat Competition”, यानी “बस लेटे रहो”. लोगों को लगा यह बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही नियम सामने आए, लोगों ने सिर पकड़ लिया. शो शुरू होते ही दर्शकों की भीड़ जमा हो गई और इंटरनेट पर इस प्रतियोगिता की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

 अजीब और सख्त नियमों ने किया मुश्किलों का पहाड़ खड़ा

इस प्रतियोगिता के नियम सुनकर किसी को हंसी आएगी और किसी को दया. यहां प्रतिभागी ना बैठ सकते थे, ना उठ सकते थे, और ना ही टॉयलेट जा सकते थे। खाना भी उन्हें पेट के बल लेटे-लेटे ही खाना था। वे केवल करवट बदल सकते थे, किताब पढ़ सकते थे या मोबाइल चला सकते थे. कई प्रतिभागी तो प्रतियोगिता के लिए डायपर पहनकर आए थे. कुल 240 लोग इस इवेंट में आए, लेकिन पहले ही दिन 186 लोग बाहर हो गए—क्योंकि वे धूम्रपान करने के लिए उठ गए! यह देखकर आयोजकों को भी यकीन नहीं हुआ कि लेटे-लेटे रहना इतना कठिन साबित होगा.

 33 घंटे 35 मिनट की जंग और 23 साल का विजेता

समय बीतता गया और प्रतियोगी एक-एक कर बाहर होते गए. जब 33 घंटे पूरे हुए तो मैदान में सिर्फ तीन लोग बचे थे. तभी आयोजकों ने मुश्किल और बढ़ा दी—अब प्रतिभागियों को अपने हाथ-पैर हवा में उठाकर रखना था. जो सबसे ज्यादा देर ऐसा कर सकेगा इसी का ताज अपने नाम होगा. अंत में 23 साल के युवक ने कमाल कर दिखाया और 33 घंटे 35 मिनट तक टिककर चैंपियन बन गया. उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे यह लिंक भेजकर कहा था—“ट्राय करो, जीत जाओगे!” बीच में छोड़ने का मन हुआ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन पर उसे लगातार हिम्मत दी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
Mumbai News in hindi
दिल्ली जैसा मुंबई का हाल! स्मॉग में घिरी मायानगरी, मुंबइकरों को निकालना पड़ा मास्क
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड
Supreme Court
समय रैना के भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-दिव्यांगो के लिए जुटाएं फंड