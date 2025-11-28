33 घंटे तक गद्दे पर लेटा रहा शख्स, सिर्फ सोकर जीत ली मोटी रकम; लोग बोले- गर्लफ्रेंड न होती तो...

यह सोचकर ही मजा आता है कि कोई आपको बोले- “बस बिस्तर पर पड़े रहो, कुछ मत करो.” तो लगेगा जैसे यह तो दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन ठहरिए… चीन में जब इसी ‘आरामदायक लगने वाले’ काम को असली चुनौती बना दिया गया, तो हालत ऐसी हो गई कि मजा उड़नछू और मुश्किलें शुरू. एक गद्दा बनाने वाली कंपनी ने प्रमोशन के लिए ऐसा कॉन्टेस्ट रखा जिसे देखकर लोग बोले- “क्या सच में सिर्फ लेटकर भी जीत सकते हैं?” लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, सबको समझ आ गया कि लेटे रहना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही ‘तोड़ देने वाला’ काम है. पहली नज़र में यह मुकाबला आराम का लगता है, लेकिन असल में ये था धैर्य, सहनशक्ति और दिमाग की परख का सबसे अजीब इम्तिहान.

अनोखी प्रतियोगिता जिसने दुनिया का ध्यान खींचा

यह अनोखी प्रतियोगिता चीन के इनर मंगोलिया के बाओटो शहर के एक शॉपिंग सेंटर में आयोजित की गई थी. कंपनी का उद्देश्य अपने मैट्रेस ब्रांड का प्रमोशन करना था, लेकिन इसका तरीका इतना अनोखा और मजेदार था कि सोशल मीडिया पर यह इवेंट देखते ही देखते वायरल हो गया. प्रतियोगिता का नाम था—“Lying Flat Competition”, यानी “बस लेटे रहो”. लोगों को लगा यह बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही नियम सामने आए, लोगों ने सिर पकड़ लिया. शो शुरू होते ही दर्शकों की भीड़ जमा हो गई और इंटरनेट पर इस प्रतियोगिता की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे.

अजीब और सख्त नियमों ने किया मुश्किलों का पहाड़ खड़ा

इस प्रतियोगिता के नियम सुनकर किसी को हंसी आएगी और किसी को दया. यहां प्रतिभागी ना बैठ सकते थे, ना उठ सकते थे, और ना ही टॉयलेट जा सकते थे। खाना भी उन्हें पेट के बल लेटे-लेटे ही खाना था। वे केवल करवट बदल सकते थे, किताब पढ़ सकते थे या मोबाइल चला सकते थे. कई प्रतिभागी तो प्रतियोगिता के लिए डायपर पहनकर आए थे. कुल 240 लोग इस इवेंट में आए, लेकिन पहले ही दिन 186 लोग बाहर हो गए—क्योंकि वे धूम्रपान करने के लिए उठ गए! यह देखकर आयोजकों को भी यकीन नहीं हुआ कि लेटे-लेटे रहना इतना कठिन साबित होगा.

33 घंटे 35 मिनट की जंग और 23 साल का विजेता

समय बीतता गया और प्रतियोगी एक-एक कर बाहर होते गए. जब 33 घंटे पूरे हुए तो मैदान में सिर्फ तीन लोग बचे थे. तभी आयोजकों ने मुश्किल और बढ़ा दी—अब प्रतिभागियों को अपने हाथ-पैर हवा में उठाकर रखना था. जो सबसे ज्यादा देर ऐसा कर सकेगा इसी का ताज अपने नाम होगा. अंत में 23 साल के युवक ने कमाल कर दिखाया और 33 घंटे 35 मिनट तक टिककर चैंपियन बन गया. उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे यह लिंक भेजकर कहा था—“ट्राय करो, जीत जाओगे!” बीच में छोड़ने का मन हुआ, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने फोन पर उसे लगातार हिम्मत दी.