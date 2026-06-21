China Baby Formula Milk Case: छोटे बच्चों के खान-पान को लेकर माता-पिता हमेशा ज्यादा सावधानी बरतते हैं. कई बार बच्चे को ज्यादा पोषण देने की सोच में लोग ऐसे प्रयोग कर बैठते हैं, जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. चीन में सामने आया एक मामला इसी बात की चेतावनी दे रहा है. यहां एक 3 महीने का बच्चा सिर्फ इसलिए अस्पताल पहुंच गया क्योंकि उसके माता-पिता ने बेबी फॉर्मूला दूध बनाते समय पानी की जगह सब्जियों के जूस का इस्तेमाल किया.
उन्हें लगा कि सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व बच्चे के लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन इसका असर उल्टा हो गया. सब्जियों के जूस से बना बेबी फॉर्मूला दूध पिलाने के बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई और उसको अस्पताल ले जाना पड़ा. बाद में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को नाइट्राइट पॉइजनिंग हो गई थी.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला चीन के ग्वांगडोंग प्रांत का है. यहां बच्चे की हालत अचानक खराब होने के बाद उसे झोंगशान महिला एवं बाल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा था, मुंह के आसपास बैंगनी रंग दिखाई दे रहा था और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी. माता-पिता ने डॉक्टरों को बताया कि बच्चे में ये लक्षण दूध पीने के कुछ समय बाद ही दिखाई दिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए सामान्य पानी की जगह सब्जियों का जूस इस्तेमाल किया था. इसके बाद डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि बच्चे को नाइट्राइट पॉइजनिंग हो गई है.
बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया और उसे मेडिकल निगरानी में रखा गया. करीब दो दिन तक इलाज के बाद बच्चे की हालत में सुधार आया और जून के मध्य में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. हालांकि, यह घटना डॉक्टरों के लिए भी एक अहम चेतावनी बन गई है, क्योंकि छोटे बच्चों के शरीर पर किसी भी गलत चीज का असर जल्दी हो सकता है.
डॉक्टरों ने बताया कि कई सब्जियों को ज्यादा देर तक उबालने पर उनमें नाइट्राइट की मात्रा बढ़ सकती है. अगर इस तरह का जूस छोटे बच्चों को दिया जाए तो यह नुकसान पहुंचा सकता है. नाइट्राइट शरीर में पहुंचने के बाद खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को प्रभावित करता है. यही वजह है कि बच्चे की त्वचा, होंठ और नाखून नीले पड़ने लगे थे. डॉक्टरों ने समझाया कि 3 महीने के बच्चे का पाचन तंत्र और किडनी अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती. ऐसे में उनका शरीर ज्यादा मात्रा में नाइट्राइट जैसी चीजों को संभाल नहीं पाता.
कई माता-पिता बच्चों को ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए अलग-अलग चीजें मिलाने की कोशिश करते हैं. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि छोटे बच्चों के मामले में बिना सलाह के कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि बेबी फॉर्मूला दूध हमेशा सिर्फ साफ और गुनगुने पानी के साथ ही तैयार करना चाहिए. सब्जी का जूस, चावल का पानी, फलों का जूस या किसी भी तरह के सूप को पानी की जगह इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है.
नाननिंग नंबर-1 पीपुल्स हॉस्पिटल के बच्चों के डॉक्टर काओ क्वी ने भी माता-पिता को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि अगर बच्चे के होंठ, त्वचा या नाखून नीले पड़ने लगें, सांस लेने में परेशानी हो या बच्चा असामान्य व्यवहार करे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में किसी भी तरह की लापरवाही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है.