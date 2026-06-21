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माता-पिता ने बच्चे के दूध में किया एक्सपेरिमेंट, अस्पताल पहुंच गया मासूम; डॉक्टरों ने बताई वजह

China Baby Formula Milk Case: चीन में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 महीने के एक बच्चे को सब्जियों के जूस से बना बेबी फॉर्मूला दूध पिलाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा. माता-पिता ने पानी की जगह सब्जियों का जूस मिलाकर दूध तैयार किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बच्चे के लिए ज्यादा पौष्टिक होगा.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 21, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:34 AM IST
माता-पिता ने बच्चे के दूध में किया एक्सपेरिमेंट, अस्पताल पहुंच गया मासूम; डॉक्टरों ने बताई वजह
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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