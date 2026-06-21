साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला चीन के ग्वांगडोंग प्रांत का है. यहां बच्चे की हालत अचानक खराब होने के बाद उसे झोंगशान महिला एवं बाल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा था, मुंह के आसपास बैंगनी रंग दिखाई दे रहा था और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी. माता-पिता ने डॉक्टरों को बताया कि बच्चे में ये लक्षण दूध पीने के कुछ समय बाद ही दिखाई दिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए सामान्य पानी की जगह सब्जियों का जूस इस्तेमाल किया था. इसके बाद डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि बच्चे को नाइट्राइट पॉइजनिंग हो गई है.