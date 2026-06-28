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75 साल के दादा बने ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, पोते के इलाज के लिए उठाया लिपस्टिक और मेकअप ब्रश, दिल छू लेने वाली कहानी

China Grandfather Emotional Story: चीन के 75 साल के बुजुर्ग झू युनचांग अपने 9 साल के पोते के इलाज के लिए ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन गए. सोशल मीडिया पर वह रात में लाइव स्ट्रीम करते हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाते हैं. उनकी यह कोशिश लोगों के दिल को छू रही है, क्योंकि वह हर दिन अपने पोते की जिंदगी बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 28, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:01 AM IST
75 साल के दादा बने ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, पोते के इलाज के लिए उठाया लिपस्टिक और मेकअप ब्रश, दिल छू लेने वाली कहानी
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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