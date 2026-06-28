/75 साल के दादा बने ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, पोते के इलाज के लिए उठाया लिपस्टिक और मेकअप ब्रश, दिल छू लेने वाली कहानी

China Grandfather Emotional Story: दुनिया में दादा पोते का रिश्ता हमेशा खास माना जाता है, लेकिन चीन से सामने आई यह कहानी इस रिश्ते की ताकत को एक नए लेवल पर लेकर जाती है. 75 साल की उम्र में जहां लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं झू युनचांग अपने पोते की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. यह कहानी सिर्फ एक फैमिली स्ट्रगल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिद और प्यार की मिसाल है जो अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है.