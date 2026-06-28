/75 साल के दादा बने ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, पोते के इलाज के लिए उठाया लिपस्टिक और मेकअप ब्रश, दिल छू लेने वाली कहानी

China Grandfather Emotional Story: दुनिया में दादा पोते का रिश्ता हमेशा खास माना जाता है, लेकिन चीन से सामने आई यह कहानी इस रिश्ते की ताकत को एक नए लेवल पर लेकर जाती है. 75 साल की उम्र में जहां लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं झू युनचांग अपने पोते की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं. यह कहानी सिर्फ एक फैमिली स्ट्रगल नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिद और प्यार की मिसाल है जो अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, झू युनचांग चीन के जियांगसू प्रांत के रहने वाले हैं. उनके 9 साल के पोते काओ जिंगयान को एक रेयर बीमारी है, जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) कहा जाता है. यह बीमारी धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों को कमजोर कर देती है. डॉक्टरों ने शुरुआत में बताया था कि बच्चा ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, जिससे परिवार पूरी तरह टूट गया था. खासकर मां की हालत बहुत खराब हो गई थी.
जब परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच गया, तब दादा झू युनचांग ने पूरा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया. वह दिन में पोते की देखभाल करते हैं और रात में उसके इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं. वह अपने पोते की देखभाल के लिए अस्पताल से मसाज तकनीक भी सीख चुके हैं, जिससे घर पर ही उसकी थेरेपी कर सकें.
पोते के इलाज में हर साल लाखों रुपये का खर्च आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंजेक्शन की कीमत काफी ज्यादा है और इलाज बहुत महंगा है. पैसे जुटाने के लिए दादा ने अपना घर तक बेच दिया और रिश्तेदारों से उधार भी लिया. इसके बाद उन्होंने एक नया रास्ता चुना और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी.
क्योंकि कोई कंपनी उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया पर लाइव आना शुरू किया. लाइव स्ट्रीम के दौरान लोग उन्हें मेकअप लगाते, लिपस्टिक ट्राय करते और प्रोडक्ट्स दिखाते हुए देखते हैं. कई बार वह थोड़े अनाड़ी तरीके से मेकअप करते हैं, लेकिन उनकी सादगी लोगों को बहुत पसंद आती है. उनकी बेटी का कहना है कि वह मेकअप लगाने में भी उनसे बेहतर हो गए हैं.
झू युनचांग दिन में पोते की देखभाल करते हैं और रात में देर तक लाइव स्ट्रीम करते हैं. कई बार वह आधी रात तक काम करते रहते हैं. इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ जागती रहती है जिससे उन्हें सहारा मिल सके. यह पूरा परिवार मिलकर बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है.
जैसे ही उनकी कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर लोग भावुक हो गए. लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम नहीं, बल्कि प्यार और त्याग की मिसाल है. कई लोगों ने लिखा कि दादा ने साबित कर दिया कि परिवार के लिए उम्र कोई रुकावट नहीं होती. कुछ यूजर्स ने कहा कि वह एक सुपरमैन, सुपर डैड और सुपर ग्रैंड डैड हैं.
साल 2021 में इस बीमारी की दवा को चीन की मेडिकल इंश्योरेंस में शामिल किया गया, जिससे इलाज का खर्च काफी कम हो गया. इसके बाद बच्चे की हालत में भी कुछ सुधार देखा गया है और वह कभी कभी स्कूल भी जा पाता है.