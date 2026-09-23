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65 साल की बुजुर्ग महिला बनी 30 साल की 'हसीना': AI की मदद से फंसाया, प्यार के नाम पर ठग लिए ₹21 लाख; जब खुली पोल तो उड़े होश

सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत और कम उम्र की डॉक्टर की प्रोफाइल देखकर चीन का एक बिजनेसमैन उसके झांसे में आ गया. उसे लगा कि वह एक अस्पताल में काम करने वाली 29 साल की डॉक्टर से ऑनलाइन प्यार कर बैठा है. लेकिन असलियत सामने आई तो कहानी पूरी तरह उलट थी. प्रोफाइल के पीछे 65 साल की एक महिला थी, जो अस्पताल में क्लीनर का काम कर चुकी थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 23, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:30 AM IST
65 साल की बुजुर्ग महिला बनी 30 साल की 'हसीना': AI की मदद से फंसाया, प्यार के नाम पर ठग लिए ₹21 लाख; जब खुली पोल तो उड़े होश
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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