65 साल की बुजुर्ग महिला बनी 30 साल की 'हसीना': AI की मदद से फंसाया, प्यार के नाम पर ठग लिए ₹21 लाख; जब खुली पोल तो उड़े होश

आज के समय में सोशल मीडिया पर किसी की फोटो देखकर उसके बारे में अंदाजा लगाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. AI ने तस्वीरें और वीडियो को बदलना इतना आसान कर दिया है कि सामने दिख रहा चेहरा भी हमेशा असली हो, यह जरूरी नहीं. चीन में सामने आया यह मामला इसी खतरे की एक हैरान करने वाली मिसाल है.
यहां एक महिला ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर खुद को कम उम्र की डॉक्टर के तौर पर पेश किया और एक बिजनेसमैन को न सिर्फ अपनी पहचान पर भरोसा दिलाया, बल्कि धीरे-धीरे उसे पैसों के जाल में भी फंसा लिया. मामला तब खुला जब महीनों तक पैसे देने के बावजूद बिजनेसमैन को न कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिला और न ही वह उस महिला से आमने-सामने मिल पाया. आरोप है कि उसने AI और फेस-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की मदद से नकली पहचान बनाई और करीब 1.70 लाख युआन यानी लगभग 25 हजार डॉलर ठग लिए.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की पहचान यू श्यूझेन के तौर पर हुई है. उसकी उम्र 65 साल बताई गई है. आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर एक ऐसी प्रोफाइल तैयार की, जिसमें वह खुद को 29 साल की खूबसूरत डॉक्टर बताती थी. इतना ही नहीं, उसने दावा किया कि वह शंघाई के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है और वहां उसकी अच्छी पहुंच है. इसी पहचान के सहारे उसने लोगों के सामने खुद की एक ऐसी तस्वीर बनाई, जिसमें वह पढ़ी-लिखी, सफल और प्रभावशाली महिला नजर आती थी. लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि असलियत इससे काफी अलग थी. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं, बल्कि क्लीनर के तौर पर काम करती थी.
नकली पहचान को असली दिखाने के लिए महिला ने सिर्फ एक-दो फोटो का सहारा नहीं लिया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने करीब पांच साल के दौरान लगभग 7 हजार फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए. इनमें AI और डिजिटल फेस-स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था. उसकी प्रोफाइल पर करीब 10 हजार फॉलोअर्स भी हो गए थे. इससे किसी नए व्यक्ति के लिए यह समझना आसान नहीं था कि प्रोफाइल के पीछे कौन है. लगातार पोस्ट, बड़ी संख्या में फॉलोअर्स और एक ग्लैमरस डॉक्टर की तस्वीर ने उस नकली पहचान को और भरोसेमंद बना दिया. इसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर 2021 में शंघाई के रहने वाले प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्टर लियू हुई की नजर पड़ी.
लियू ने जब प्रोफाइल देखी तो उसे लगा कि सामने वाली महिला शंघाई के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है. महिला ने कथित तौर पर उसे यह भी भरोसा दिलाया कि अस्पताल में उसकी अच्छी पकड़ है और बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में उसकी भूमिका हो सकती है. लियू प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन के कारोबार से जुड़ा था. उसे लगा कि इस पहचान से उसे बिजनेस में फायदा मिल सकता है. धीरे-धीरे दोनों के बीच ऑनलाइन बातचीत बढ़ी और बात बिजनेस से निकलकर कथित तौर पर रिश्ते तक पहुंच गई. लियू को लगा कि वह एक ऐसी महिला के करीब आ रहा है, जिससे उसे निजी रिश्ते के साथ-साथ कारोबार में भी फायदा हो सकता है. यहीं से ठगी का असली खेल शुरू हुआ.
लियू जब भी महिला से आमने-सामने मिलने की बात करता या वीडियो कॉल करने के लिए कहता, वह कोई न कोई बहाना बना देती. कभी कोई मजबूरी सामने आती तो कभी ऐसी वजह बताई जाती कि मुलाकात टल जाती. जब लियू लगातार मिलने की कोशिश करता रहा तो कथित तौर पर महिला ने कहानी में एक और किरदार जोड़ दिया. इस बार वह खुद अपनी मां बन गई. उसने लियू को भरोसा दिलाया कि उसकी मां इस रिश्ते के खिलाफ है और शादी से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. लेकिन पुलिस के मुताबिक, जिस मां के नाम पर उससे बात की जा रही थी, वह असल में इस दुनिया में थी ही नहीं.
रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपनी नकली मां बनकर लियू से बात की. उसे बताया गया कि अगर वह बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे 3 लाख युआन यानी करीब 45 हजार डॉलर का ब्राइड प्राइस देना होगा. इसके साथ ही उसे एक स्थानीय अपार्टमेंट खरीदने की शर्त भी बताई गई. लियू को लगा कि वह जिस महिला से रिश्ता बना रहा है, वह सच में एक डॉक्टर है और उसके परिवार की भी यही मांग है. वह इस जाल में इतना फंस चुका था कि उसने पैसे देना शुरू कर दिया. करीब पांच महीने में उसने कुल 1.70 लाख युआन यानी लगभग 25 हजार डॉलर ट्रांसफर कर दिए.
पैसे जाते रहे, लेकिन लियू को न तो कोई बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिला और न ही वह उस महिला से मिल सका. धीरे-धीरे उसे शक होने लगा कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा. आखिरकार उसने पुलिस से संपर्क किया और पूरी कहानी बताई. पुलिस ने जांच शुरू की तो नकली डॉक्टर की असली पहचान तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा. जांचकर्ताओं ने जिस महिला को पकड़ा, वह 29 साल की डॉक्टर नहीं, बल्कि 65 साल की यू श्यूझेन निकली. रिपोर्ट के मुताबिक, वह अस्पताल में क्लीनर का काम करती थी और उसके खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका था.
जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि महिला ने कथित तौर पर ठगी से मिले पैसों का इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल बदलने में किया. रिपोर्ट के मुताबिक, उसने पैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स और नए कपड़े खरीदने पर खर्च किए. मतलब जिस पैसे को पीड़ित बिजनेस और रिश्ते के भरोसे में दे रहा था, वही पैसा कथित तौर पर महिला अपनी बदली हुई ऑनलाइन पहचान को बनाए रखने पर खर्च कर रही थी.
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने महिला के सोशल मीडिया वीडियो को ध्यान से देखा. तब उन्हें वीडियो में एक बेहद छोटा डिस्क्लेमर नजर आया. वीडियो में लिखा था, 'This work contains AI-generated content.' इसका मतलब कंटेंट AI से बनाया गया था, इसका संकेत वीडियो में मौजूद था. लेकिन यह टेक्स्ट इतना छोटा था कि लियू ने उसे नोटिस ही नहीं किया. पुलिस ने जब उसे यह बात दिखाई तो उसने कहा कि वह आधुनिक AI टूल्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था. इसलिए उसे अंदाजा नहीं हुआ कि जिस महिला को वह सोशल मीडिया पर देख रहा है, उसका चेहरा और पूरी डिजिटल पहचान असली नहीं भी हो सकती है.
यह मामला सिर्फ एक ऑनलाइन ठगी की कहानी नहीं है. इसमें यह भी दिखता है कि AI की मदद से किसी की डिजिटल पहचान को कितना बदला जा सकता है. एक ग्लैमरस डॉक्टर की तस्वीर, हजारों फोटो-वीडियो, हजारों फॉलोअर्स और लगातार बातचीत ने लियू को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा है, वह सच में वही है जो प्रोफाइल पर दिखाई दे रही है. लेकिन असली दुनिया में तस्वीर बिल्कुल अलग निकली. इस घटना ने चीन में सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी चर्चा छेड़ दी है. खासकर इस बात को लेकर कि ऑनलाइन रिश्तों में सिर्फ फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखकर किसी व्यक्ति की पहचान पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है.