">
Advertisement
trendingNow13062371
Hindi Newsजरा हटकेअतिथि देवो भव: नहीं... शादी में दुल्हन के पिता पर बरसाए जाते हैं कोड़े; जानें इस अजीब परंपरा का सच

अतिथि देवो भव: नहीं... शादी में दुल्हन के पिता पर बरसाए जाते हैं कोड़े; जानें इस अजीब परंपरा का सच

China Baoan Wedding Tradition: चीन के बाओआन समुदाय में शादी के दौरान दुल्हन के पिता को प्रतीकात्मक रूप से कोड़े मारने की अनोखी रस्म निभाई जाती है. इसे सजा नहीं, बल्कि विनम्रता, शिष्टाचार और माता-पिता के त्याग के सम्मान का प्रतीक माना जाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अतिथि देवो भव: नहीं... शादी में दुल्हन के पिता पर बरसाए जाते हैं कोड़े; जानें इस अजीब परंपरा का सच

आपने शादियों में बारात, बैंड-बाजा और रस्मों की लंबी लिस्ट देखी होगी, लेकिन क्या कभी सुना है कि शादी में दुल्हन के पिता को सजा दी जाती है? वो भी सबके सामने, रस्म के तौर पर... सुनकर अजीब लगा ना? लेकिन दुनिया में आज भी ऐसी परंपराएं हैं, जो हमें चौंका देती हैं. चीन का एक जातीय समुदाय ऐसा ही है, जहां शादी के दौरान खुशियों के बीच एक अनोखी “सजा” निभाई जाती है. यहां न दूल्हे को कुछ होता है, न दुल्हन को बल्कि कोड़े बरसते हैं दुल्हन के पिता पर. आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा का पूरा सच.

 चीन का अनोखा बाओआन समुदाय

चीन में कई जातीय समूह रहते हैं, जिनकी संस्कृति और परंपराएं बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं. ऐसा ही एक समुदाय है बाओआन जातीय समूह. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस समुदाय में शादी के दौरान “ससुर को कोड़े मारना” नाम की एक अनोखी रस्म निभाई जाती है. बाओआन समुदाय मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में रहता है. इनकी आबादी करीब 24 हजार है. ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाओआन भाषा बोलते हैं, जो अल्ताई भाषा परिवार से जुड़ी मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

शादी में क्यों दी जाती है ‘सजा’

बाओआन समुदाय में शादी तीन दिनों तक चलती है. इन तीन दिनों के दौरान एक खास रस्म होती है, जिसमें दुल्हन के पिता को दूल्हे के परिवार के आंगन में घुटनों के बल बैठाया जाता है. रस्म के तहत दूल्हे का पिता प्रतीकात्मक रूप से उन्हें 20 बार कोड़े मारने का नाटक करता है. इस दौरान दुल्हन के पिता यह कहते हुए माफी मांगते हैं कि वे अपनी बेटी को सही ढंग से अनुशासित नहीं कर पाए. हालांकि इसे अपमान नहीं, बल्कि विनम्रता और शिष्टाचार का प्रतीक माना जाता है.

 कालिख, माफी और प्रतीकात्मक मार

इस रस्म में नाटकीयता भी खूब होती है. शादी के दिन दुल्हन की बहनें और भतीजियां दूल्हे के घर जाकर मजाक में उसके पिता के चेहरे पर खाना पकाने के बर्तन से निकाली गई कालिख लगा देती हैं. इसे शुभ संकेत माना जाता है. इसके बाद दूल्हे के पिता को दुल्हन के घर बुलाया जाता है. वहां दुल्हन के पिता उनका सम्मान करते हुए बाहर आते हैं, घुटनों पर बैठते हैं और सजा स्वीकार करते हैं. इसके बाद कोड़ों की प्रतीकात्मक मार के साथ यह रस्म पूरी होती है.

 शादी के बाद भी अलग परंपरा

शादी के बाद जब दुल्हन दूल्हे के घर पहुंचती है, तब भी एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. शादी के भोज में मेहमान तो शामिल होते हैं, लेकिन दुल्हन वहां मौजूद नहीं होती. परंपरा के अनुसार, वह पहले तीन दिनों तक दूल्हे के परिवार का बना खाना नहीं खाती. वह केवल अपने मायके से लाया गया भोजन ही ग्रहण करती है. माना जाता है कि यह प्रथा माता-पिता के प्यार, परवरिश और त्याग के प्रति कृतज्ञता जताने का प्रतीक है, न कि किसी तरह का अपमान.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

China Baoan Wedding Tradition

Trending news

न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM ममता बनर्जी पर भड़के BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले- TMC को महाकाल देंगे सजा
bengal elections
CM ममता बनर्जी पर भड़के BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले- TMC को महाकाल देंगे सजा
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
Mohan Bhagwat
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?