अतिथि देवो भव: नहीं... शादी में दुल्हन के पिता पर बरसाए जाते हैं कोड़े; जानें इस अजीब परंपरा का सच

आपने शादियों में बारात, बैंड-बाजा और रस्मों की लंबी लिस्ट देखी होगी, लेकिन क्या कभी सुना है कि शादी में दुल्हन के पिता को सजा दी जाती है? वो भी सबके सामने, रस्म के तौर पर... सुनकर अजीब लगा ना? लेकिन दुनिया में आज भी ऐसी परंपराएं हैं, जो हमें चौंका देती हैं. चीन का एक जातीय समुदाय ऐसा ही है, जहां शादी के दौरान खुशियों के बीच एक अनोखी “सजा” निभाई जाती है. यहां न दूल्हे को कुछ होता है, न दुल्हन को बल्कि कोड़े बरसते हैं दुल्हन के पिता पर. आइए जानते हैं इस अनोखी परंपरा का पूरा सच.

चीन का अनोखा बाओआन समुदाय

चीन में कई जातीय समूह रहते हैं, जिनकी संस्कृति और परंपराएं बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं. ऐसा ही एक समुदाय है बाओआन जातीय समूह. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस समुदाय में शादी के दौरान “ससुर को कोड़े मारना” नाम की एक अनोखी रस्म निभाई जाती है. बाओआन समुदाय मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में रहता है. इनकी आबादी करीब 24 हजार है. ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाओआन भाषा बोलते हैं, जो अल्ताई भाषा परिवार से जुड़ी मानी जाती है.

शादी में क्यों दी जाती है ‘सजा’

बाओआन समुदाय में शादी तीन दिनों तक चलती है. इन तीन दिनों के दौरान एक खास रस्म होती है, जिसमें दुल्हन के पिता को दूल्हे के परिवार के आंगन में घुटनों के बल बैठाया जाता है. रस्म के तहत दूल्हे का पिता प्रतीकात्मक रूप से उन्हें 20 बार कोड़े मारने का नाटक करता है. इस दौरान दुल्हन के पिता यह कहते हुए माफी मांगते हैं कि वे अपनी बेटी को सही ढंग से अनुशासित नहीं कर पाए. हालांकि इसे अपमान नहीं, बल्कि विनम्रता और शिष्टाचार का प्रतीक माना जाता है.

कालिख, माफी और प्रतीकात्मक मार

इस रस्म में नाटकीयता भी खूब होती है. शादी के दिन दुल्हन की बहनें और भतीजियां दूल्हे के घर जाकर मजाक में उसके पिता के चेहरे पर खाना पकाने के बर्तन से निकाली गई कालिख लगा देती हैं. इसे शुभ संकेत माना जाता है. इसके बाद दूल्हे के पिता को दुल्हन के घर बुलाया जाता है. वहां दुल्हन के पिता उनका सम्मान करते हुए बाहर आते हैं, घुटनों पर बैठते हैं और सजा स्वीकार करते हैं. इसके बाद कोड़ों की प्रतीकात्मक मार के साथ यह रस्म पूरी होती है.

शादी के बाद भी अलग परंपरा

शादी के बाद जब दुल्हन दूल्हे के घर पहुंचती है, तब भी एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. शादी के भोज में मेहमान तो शामिल होते हैं, लेकिन दुल्हन वहां मौजूद नहीं होती. परंपरा के अनुसार, वह पहले तीन दिनों तक दूल्हे के परिवार का बना खाना नहीं खाती. वह केवल अपने मायके से लाया गया भोजन ही ग्रहण करती है. माना जाता है कि यह प्रथा माता-पिता के प्यार, परवरिश और त्याग के प्रति कृतज्ञता जताने का प्रतीक है, न कि किसी तरह का अपमान.