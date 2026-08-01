/बदसूरत बताकर मां को अपनी शादी से रखा दूर, बॉस ने बेटे को कंपनी से किया फायर; फिर मां को ही दे दी नौकरी

लोग कहते हैं कि दुनिया में मां-बाप का प्यार ही सबसे निस्वार्थ रिश्ता माना जाता है. बच्चे की खुशी और भविष्य के लिए माता-पिता अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं. लेकिन कई बार बड़े होने के बाद कुछ लोग उन्हीं माता-पिता को नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्होंने उन्हें मुश्किल हालात में संभाला होता है. चीन से सामने आई एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.
यह मामला चीन के हेनान प्रांत का है, जहां एक कंपनी मालिक ने अपने कर्मचारी के साथ ऐसा फैसला लिया, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. हेनान कुआंगशान क्रेन कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन कुई पेइजुन ने अपने कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नौकरी से हटा दिया क्योंकि उसने अपनी मां के साथ शर्म महसूस करते हुए उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाया था.
कई मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी के पिता का निधन तब हो गया था, जब वह सिर्फ दो साल का था. इसके बाद उसकी मां ने अकेले ही संघर्ष करते हुए उसे बड़ा किया. बेटे की पढ़ाई, परवरिश और जरूरतों को पूरा करने के लिए मां ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी. लेकिन जब बेटे की शादी का मौका आया तो उसने अपनी मां को ही शादी के समारोह से दूर रखा. जब कंपनी के चेयरमैन कुई पेइजुन को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने कर्मचारी से इसकी वजह पूछी.
कर्मचारी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर कंपनी के चेयरमैन हैरान रह गए. उसने कहा कि उसे अपनी मां के साधारण दिखने की वजह से शर्म आती थी और इसलिए वह उन्हें शादी में नहीं बुलाना चाहता था. इसके बाद बॉस ने कहा कि जो मां का सम्मान नहीं कर सकता, उस पर भरोसा कैसे करें. कर्मचारी की बात सुनकर कुई पेइजुन काफी नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि जिस मां ने अकेले संघर्ष करके अपने बच्चे को बड़ा किया, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बेहद गलत है.
कंपनी मालिक का मानना था कि किसी व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार और व्यवहार से भी होती है. उन्होंने कर्मचारी से कहा कि जो इंसान अपने माता-पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उस पर कंपनी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए भरोसा करना मुश्किल है. इसके बाद कुई पेइजुन ने कर्मचारी को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया.
नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को अपनी गलती का एहसास हुआ. कुछ समय बाद वह दोबारा कंपनी पहुंचा और चेयरमैन से माफी मांगी. उसने अपनी नौकरी वापस देने की गुजारिश भी की. लेकिन कुई पेइजुन ने अपना फैसला नहीं बदला. उन्होंने कहा कि यह फैसला गुस्से में नहीं लिया गया था, बल्कि इंसानी मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया गया था. उनका कहना था कि उन्होंने कर्मचारी के प्रति सम्मान खो दिया है और इसलिए उसे दोबारा कंपनी में रखना संभव नहीं है.
इस पूरी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा तब सामने आया, जब कुई पेइजुन ने उसी कर्मचारी की मां को अपनी कंपनी में काम दे दिया. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी मालिक ने उस महिला को लॉजिस्टिक्स विभाग में नौकरी दी. इतना ही नहीं, उन्हें अच्छी सैलरी भी दी गई, जो लगभग उनके पुराने पेमेंट के बराबर थी. कुई पेइजुन ने कहा कि उन्हें चिंता थी कि बेटा शायद भविष्य में अपनी मां का सही तरीके से ध्यान नहीं रखेगा. इसलिए उन्होंने खुद उस महिला की मदद करने का फैसला किया. कुई पेइजुन पहले भी अपने कर्मचारियों की मदद और सामाजिक कामों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. वह जरूरतमंद लोगों की सहायता और कर्मचारियों को बोनस देने के लिए भी जाने जाते हैं.
यह कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. बड़ी संख्या में लोगों ने कंपनी मालिक के फैसले की तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि माता-पिता का सम्मान करना हर बच्चे की जिम्मेदारी है. लोगों ने लिखा कि मां ने जिस तरह संघर्ष करके बच्चे को बड़ा किया, उसके बाद बेटे का ऐसा व्यवहार बेहद दुखद है. वहीं, कुछ लोगों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए. उनका कहना था कि किसी कर्मचारी की निजी जिंदगी के फैसले के आधार पर उसे नौकरी से निकालना कितना सही है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए. कुछ यूजर्स का मानना था कि कंपनी को कर्मचारी के काम और प्रदर्शन के आधार पर फैसला लेना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि इंसान के संस्कार भी उसके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होते हैं.
इस घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के बाद भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए अपना सबकुछ कुर्बान किया. मां-बाप का प्यार किसी चेहरे, कपड़े या आर्थिक स्थिति से नहीं मापा जा सकता. उनकी अहमियत उनके त्याग और प्यार से होती है. चीन की यह कहानी भले ही सोशल मीडिया पर बहस का विषय बनी हुई है, लेकिन यह एक बड़ा संदेश जरूर देती है कि रिश्तों में सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होता है.
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