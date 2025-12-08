Advertisement
trendingNow13033495
Hindi Newsजरा हटके

मां की आलमारी से चोरी की गोल्ड नेकलेस! बच्चे ने उसे तोड़कर स्कूल की लड़कियों में बांटा, फिर आया चौंकाने वाला सच

Mother Gold Necklace: चीन में एक 8 साल के बच्चे ने अपनी मां का गोल्ड नेकलेस छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर क्लासमेट्स को फ्रेंडशिप गिफ्ट के रूप में बांट दिया. जानिए कैसे खुला ये राज और क्या हुई आगे की कार्रवाई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां की आलमारी से चोरी की गोल्ड नेकलेस! बच्चे ने उसे तोड़कर स्कूल की लड़कियों में बांटा, फिर आया चौंकाने वाला सच

China Boy Gold Necklace: चीन के शानडोंग प्रांत में एक 8 वर्षीय बच्चे की मासूम लेकिन महंगी शरारत सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. बच्चे ने अपनी ही मां का गोल्ड नेकलेस छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप गिफ्ट के रूप में दे दिया और एक महीने तक किसी को भनक भी नहीं लगी. जब सच सामने आया, तो मां हंसते-हंसते गुस्सा हो गई और पिता ने बेटे को उसकी भूल का परिणाम समझाने की कोशिश की.

मां को कैसे पता चला कि गोल्ड नेकलेस गायब है?

मां ने बताया कि उन्हें इस घटना का पता तब चला जब उनकी बेटी ने बताया कि भाई के एक क्लासमेट के पास सोने का एक छोटा टुकड़ा है और उसने कहा है कि उसे उसका भाई मिला था. बस फिर क्या था, मां ने बेटे से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह टुकड़ा उसके मां के ही नेकलेस से आया है. मां-बाप ने घंटों घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद पता चला कि बच्चा चुपके से मां की दराज खोलकर उस गोल्ड नेकलेस को निकाल ले गया था. यह नेकलेस शादी के समय पति ने अपनी पत्नी को दिया था. बच्चे ने इसे टुकड़ों में काटकर अपने दोस्तों को दोस्ती के तोहफे की तरह बांट दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दिवंगत पिता की जेब से निकले पान मसाला और बीड़ी के पैकेट, फिर बेटे ने बनवाया ऐसा बॉक्स! लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन 

गोल्ड कितना कीमती था?

जब मां ने बेटे से पूछा कि क्या उसे सोने की कीमत का अंदाजा है, तो बच्चे ने ‘नहीं’ कहा. इसके बाद पिता ने गुस्से में उसे पीटा. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में गोल्ड ज्वेलरी लगभग 1,200 युआन (170 डॉलर) प्रति ग्राम बिकती है और यह नेकलेस लगभग 8 ग्राम यानी करीब 1 लाख 25 हजार रुपये का था. हेबेई प्रांत के एक वकील ने बताया कि चीन में 8 साल से ऊपर के बच्चों को सीमित नागरिक क्षमता वाला माना जाता है. ऐसे मामलों में बच्चों की हरकतों की जिम्मेदारी माता-पिता की होती है और किसी भी प्रकार की सजा माता-पिता की सहमति से ही दी जा सकती है. साथ ही, बच्चे को पीटना जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ है.

यह भी पढ़ें: पैरालाइज्ड हूं, कमजोर नहीं...  52 साल की महिला बनी Zepto डिलीवरी वुमन, इमोशनल कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई?

यह मामला वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “इसे अभी समझाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारा घर भी बेच देगा.” एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, “अगर उसने टुकड़े लड़कियों को दिए हैं, तो खोजने की कोशिश मत करना… शायद उनमें से कोई भविष्य में आपकी बहू बन जाए.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Gold necklacechina newsviral

Trending news

मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
peacock throne of shah jahan
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
PM Modi
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम
Aadhaar card
अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम