मां की आलमारी से चोरी की गोल्ड नेकलेस! बच्चे ने उसे तोड़कर स्कूल की लड़कियों में बांटा, फिर आया चौंकाने वाला सच

China Boy Gold Necklace: चीन के शानडोंग प्रांत में एक 8 वर्षीय बच्चे की मासूम लेकिन महंगी शरारत सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. बच्चे ने अपनी ही मां का गोल्ड नेकलेस छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप गिफ्ट के रूप में दे दिया और एक महीने तक किसी को भनक भी नहीं लगी. जब सच सामने आया, तो मां हंसते-हंसते गुस्सा हो गई और पिता ने बेटे को उसकी भूल का परिणाम समझाने की कोशिश की.

मां को कैसे पता चला कि गोल्ड नेकलेस गायब है?

मां ने बताया कि उन्हें इस घटना का पता तब चला जब उनकी बेटी ने बताया कि भाई के एक क्लासमेट के पास सोने का एक छोटा टुकड़ा है और उसने कहा है कि उसे उसका भाई मिला था. बस फिर क्या था, मां ने बेटे से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह टुकड़ा उसके मां के ही नेकलेस से आया है. मां-बाप ने घंटों घर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद पता चला कि बच्चा चुपके से मां की दराज खोलकर उस गोल्ड नेकलेस को निकाल ले गया था. यह नेकलेस शादी के समय पति ने अपनी पत्नी को दिया था. बच्चे ने इसे टुकड़ों में काटकर अपने दोस्तों को दोस्ती के तोहफे की तरह बांट दिया.

गोल्ड कितना कीमती था?

जब मां ने बेटे से पूछा कि क्या उसे सोने की कीमत का अंदाजा है, तो बच्चे ने ‘नहीं’ कहा. इसके बाद पिता ने गुस्से में उसे पीटा. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में गोल्ड ज्वेलरी लगभग 1,200 युआन (170 डॉलर) प्रति ग्राम बिकती है और यह नेकलेस लगभग 8 ग्राम यानी करीब 1 लाख 25 हजार रुपये का था. हेबेई प्रांत के एक वकील ने बताया कि चीन में 8 साल से ऊपर के बच्चों को सीमित नागरिक क्षमता वाला माना जाता है. ऐसे मामलों में बच्चों की हरकतों की जिम्मेदारी माता-पिता की होती है और किसी भी प्रकार की सजा माता-पिता की सहमति से ही दी जा सकती है. साथ ही, बच्चे को पीटना जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ है.

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई?

यह मामला वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने कहा, “इसे अभी समझाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारा घर भी बेच देगा.” एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा, “अगर उसने टुकड़े लड़कियों को दिए हैं, तो खोजने की कोशिश मत करना… शायद उनमें से कोई भविष्य में आपकी बहू बन जाए.”