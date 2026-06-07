/कैंसर ने छीनी एक आंख की रोशनी और आधा जबड़ा, फिर भी मास्क पहनकर डांस करती है ये महिला; जज्बे को दुनिया कर रही सलाम

Cancer Survivor Han Yifei Dance Videos Viral: जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो सिर्फ प्रेरित नहीं करतीं, बल्कि लोगों को यह एहसास भी कराती हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हौसला जिंदा हो तो इंसान हर चुनौती को मात दे सकता है. चीन की 24 वर्षीय हान यीफेई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. कैंसर ने उनकी एक आंख की रोशनी छीन ली, आधा जबड़ा खराब हो गया और डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि शायद वह सामान्य तरीके से चल भी न सकें. लेकिन आज वही लड़की डांस के मंच पर अपनी कला का जादू बिखेर रही है. सोशल मीडिया पर इन दिनों हान यीफेई की कहानी तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में वह आंख पर पैच और चेहरे पर मास्क लगाए बॉलरूम डांस करती नजर आती हैं. उन्हें देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में कितनी दर्दनाक लड़ाई लड़ी है. यही वजह है कि उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों को भावुक कर रही है.