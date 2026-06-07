/कैंसर ने छीनी एक आंख की रोशनी और आधा जबड़ा, फिर भी मास्क पहनकर डांस करती है ये महिला; जज्बे को दुनिया कर रही सलाम

Cancer Survivor Han Yifei Dance Videos Viral: जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो सिर्फ प्रेरित नहीं करतीं, बल्कि लोगों को यह एहसास भी कराती हैं कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर हौसला जिंदा हो तो इंसान हर चुनौती को मात दे सकता है. चीन की 24 वर्षीय हान यीफेई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. कैंसर ने उनकी एक आंख की रोशनी छीन ली, आधा जबड़ा खराब हो गया और डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि शायद वह सामान्य तरीके से चल भी न सकें. लेकिन आज वही लड़की डांस के मंच पर अपनी कला का जादू बिखेर रही है. सोशल मीडिया पर इन दिनों हान यीफेई की कहानी तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में वह आंख पर पैच और चेहरे पर मास्क लगाए बॉलरूम डांस करती नजर आती हैं. उन्हें देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों में कितनी दर्दनाक लड़ाई लड़ी है. यही वजह है कि उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों को भावुक कर रही है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, हान यीफेई चीन के जियांगसू प्रांत की रहने वाली हैं. साल 2019 में जब वह स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रही थीं, तब उन्हें मसूड़ों में हल्का दर्द महसूस हुआ. शुरुआत में उन्हें लगा कि यह कोई सामान्य समस्या होगी. स्थानीय अस्पताल ने भी इसे गंभीर नहीं माना. उसी दौरान उनका चयन नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में डांस परफॉर्मेंस कोर्स के लिए हो गया. वह अपने सपनों की दुनिया में कदम रखने ही वाली थीं, लेकिन एडमिशन से कुछ दिन पहले उनके चेहरे के बाएं हिस्से में अचानक सूजन आ गई. इसके बाद जब उनकी जांच कराई गई तो डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ऑस्टियोसारकोमा नाम का बोन कैंसर है, जो उनके ऊपरी जबड़े में फैल चुका है. यह खबर सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.
डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी. इसके बाद हान का लंबा इलाज शुरू हुआ, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसी कठिन प्रक्रियाएं शामिल थीं. इलाज के दौरान डॉक्टरों को उनके चेहरे का बायां ऊपरी जबड़ा निकालना पड़ा. चेहरे के आकार को संभालने के लिए टाइटेनियम मेश लगाया गया. लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. कुछ समय बाद कैंसर फिर लौट आया. बीमारी धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि हान की बाईं आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई. चेहरे की मांसपेशियां भी प्रभावित होने लगीं. स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टरों को उनके पेट और घुटनों से टिशू लेकर चेहरे पर लगाना पड़ा.
लगातार सर्जरी और इलाज के बाद डॉक्टरों ने हान को बताया कि उनके लिए सामान्य रूप से चलना भी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में डांस करने की कल्पना करना भी लगभग असंभव माना जा रहा था. लेकिन हान के लिए डांस सिर्फ एक शौक नहीं था. उन्होंने चार साल की उम्र से नृत्य सीखना शुरू कर दिया था और आठ साल की उम्र में बॉलरूम डांस से जुड़ गई थीं. बॉलरूम डांस चीन में एक विशेष प्रकार का डांस फॉर्म है. डांस उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था. यही वजह थी कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया.
हान की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही भावुक उनकी मां की कहानी भी है. हान और उनके छोटे भाई का पालन-पोषण उनकी मां ने अकेले किया. जब बेटी कैंसर से जूझ रही थी, तब मां ने हर संभव कोशिश की. अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया और कर्ज ले लिया. बेटी को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए वह उसे बीजिंग और शंघाई के बड़े अस्पतालों में लेकर गईं. हान बताती हैं कि उनकी मां खुद कई बार सिर्फ दलिया खाकर दिन गुजार लेती थीं, लेकिन बेटी के लिए पौष्टिक भोजन का इंतजाम जरूर करती थीं. सर्जरी के बाद रात-रात भर जागकर उनकी देखभाल करती थीं. एक बार आधी रात को हान की हालत अचानक बिगड़ गई और तेजी से खून बहना शुरू हो गया. उस समय उनकी मां उन्हें पीठ पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे लेकर अस्पताल पहुंचीं. हान कहती हैं कि उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपनी मां की असली ताकत को महसूस किया.
पिछले पांच वर्षों में हान को चार बार कैंसर का सामना करना पड़ा. हर बार इलाज, सर्जरी और दर्द का नया दौर शुरू हुआ. कई बार उन्होंने खुद भी हार मानने के बारे में सोचा. उन्हें लगता था कि वह अपने परिवार पर बोझ बन रही हैं. लेकिन उनकी मां ने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. धीरे-धीरे हान ने फिर से चलना सीखा, शरीर का संतुलन बनाना सीखा और लंबे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के बाद दोबारा डांस फ्लोर पर लौट आईं.
हान का कहना है कि आज भी उनका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं है. कई बार डांस करते समय वह गिर जाती हैं या बेहोश हो जाती हैं. लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद फिर अभ्यास शुरू कर देती हैं. उनके मुताबिक, जब वह डांस करती हैं तो उन्हें अपना दर्द महसूस नहीं होता. उन्होंने अगस्त 2024 में नानजिंग में पहला पब्लिक परफॉर्मेंस किया था. यह परफॉर्मेंस उनकी अपनी जिंदगी से प्रेरित था. इसके बाद उन्होंने चीन के कई शहरों और यहां तक कि मलेशिया में भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए.
आज हान के सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं. उनके डांस वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं. लोग उनकी हिम्मत और जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आप सबसे मजबूत महिला हैं, जिन्हें मैंने कभी देखा है. वहीं दूसरे ने कहा कि यह सिर्फ डांस नहीं, बल्कि जिंदगी से लड़ने की कहानी है. हान यीफेई की कहानी सिर्फ कैंसर से लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि यह उम्मीद, हिम्मत और मां-बेटी के अटूट रिश्ते की मिसाल भी है. एक आंख की रोशनी खोने, चेहरे का हिस्सा गंवाने और कई बार मौत जैसी परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया. आज वह दुनिया को यह संदेश दे रही हैं कि शरीर पर लगे घाव इंसान को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि कई बार वही घाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं.