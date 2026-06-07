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कैंसर ने छीनी एक आंख की रोशनी और आधा जबड़ा, फिर भी मास्क पहनकर डांस करती है ये महिला; जज्बे को दुनिया कर रही सलाम

Cancer Survivor Han Yifei Dance Videos Viral: चीन की रहने वाली हान यीफेई को चार बार कैंसर हुआ. कई सर्जरी और दर्दनाक इलाज के बाद भी उन्होंने अपने डांस का सपना नहीं छोड़ा. अपना आधा जबड़ा और एक आंख की रोशनी खोने के बाद भी वह आंख पर पट्टी और चेहरे पर मास्क लगाकर डांस करती रहीं. आज मां के संघर्ष और बेटी की हिम्मत की कहानी सुनकर लाखों लोग भावुक हो रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 07, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:34 AM IST
कैंसर ने छीनी एक आंख की रोशनी और आधा जबड़ा, फिर भी मास्क पहनकर डांस करती है ये महिला; जज्बे को दुनिया कर रही सलाम
Image Credit: Image credit: sina.cn

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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