चलती वॉशिंग मशीन के अंदर घुसी बिल्ली, 10 मिनट बाद निकली बाहर और फिर जो हुआ उसने सबको हिला डाला

Cat In Washing Machine: चीन में एक पालतू बिल्ली चलती वॉशिंग मशीन के अंदर फंस गई और 10 मिनट तक घूमती रही, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच गई. वीडियो वायरल होते ही लापरवाही पर बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:48 PM IST
Cat Washing Machine Accident: चीन के जिआंगसू प्रांत में एक पालतू बिल्ली चलती वॉशिंग मशीन में फंस गई और कई मिनट तक मशीन के साथ घूमती रही. बिल्ली का नाम जिनतियाओ बताया गया है. यह हादसा तब सामने आया जब उसकी मालकिन कपड़े निकालने के लिए मशीन के पास पहुंची और अंदर अपनी बिल्ली को देखकर सन्न रह गई. मशीन का पूरा प्रोग्राम 10 मिनट से ज्यादा समय तक चला था.

वीडियो में बिल्ली की हालत कैसी दिखी?

वायरल वीडियो में जिनतियाओ पूरी तरह भीगी हुई और कांपती नजर आती है. वह लड़खड़ाते हुए अपनी मालकिन की तरफ बढ़ती है. उसकी नाक लाल हो चुकी थी, जिससे साफ था कि उसे चोट लगी है. मालकिन ने बताया कि वह इतनी घबरा गई थी कि उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंदरूनी चोट न लगी हो. दो दिन बाद महिला ने फिर से वीडियो पोस्ट किए, जिनमें जिनतियाओ पूरी तरह स्वस्थ और एक्टिव दिखाई दी.

उसने बताया कि बिल्ली को सिर्फ पंजों में हल्की चोट आई थी. तौलिये से साफ करने और हेयर ड्रायर से सुखाने के बाद वह ठीक हो गई. महिला ने यह भी वादा किया कि भविष्य में वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधानी बरतेगी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने महिला पर लापरवाही का आरोप लगाया और यहां तक कह दिया कि उसे बिल्ली पालने का हक नहीं होना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि बिल्ली को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए था, वीडियो बनाना गलत था. वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बिना मेडिकल जानकारी के बिल्ली को छूना जोखिम भरा हो सकता था.

पालतू जानवरों को ऐसे हादसों से कैसे बचाएं?

इस घटना के बाद कई लोगों ने सावधानी के टिप्स भी साझा किए. कुछ ने कहा कि कपड़े धोने के बाद मशीन का दरवाजा हमेशा बंद रखें. वहीं एक यूजर ने बताया कि वह हर बार मशीन चालू करने से पहले अपनी बिल्ली का नाम पुकारता है और तभी वॉश शुरू करता है जब उसे बिल्ली बाहर दिख जाती है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

chinawashing machine

