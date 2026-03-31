डेटिंग भी और कमाई भी! चीन के कपल्स ने ढूंढा प्यार जताने का 'जुगाड़', रात भर घूमकर छाप रहे हैं पैसे

City Work Dating Trend: चीन के युवाओं के बीच एक अनोखा डेटिंग ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसे सिटी वर्क कहा जा रहा है. इसमें कपल्स अपनी डेट को थोड़ा अलग बनाते हुए ई-बाइक पर घूमते हैं और साथ में फूड डिलीवरी का काम करते हैं. यह न सिर्फ एक मजेदार एक्टिविटी बन गई है, बल्कि इससे उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है. इस ट्रेंड ने पारंपरिक डेटिंग के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, पहले जहां डेटिंग का मतलब महंगे डिनर और कैफे में बैठना होता था, वहीं अब युवा इस ट्रेंड से हटकर कुछ नया ट्राय कर रहे हैं. बीजिंग ड्रिफ्टर स्टाइल की जगह अब कपल्स काम के बाद एक साथ डिलीवरी करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इससे उनका समय भी अच्छा गुजरता है और खर्च भी कम होता है.

क्या काम के बीच भी मिल रहा है सुकून?

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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग थकान और स्ट्रेस से परेशान हैं. लंबे ऑफिस घंटे और ट्रैफिक के बाद लोग अक्सर मोबाइल पर समय बिताते हैं. लेकिन इस ट्रेंड ने उन्हें हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी का मौका दिया है, जिससे उनका तनाव कम होता है और मूड भी फ्रेश रहता है. इन डेट्स के दौरान एक पार्टनर स्कूटर चलाता है और दूसरा ऑर्डर संभालता है. दोनों मिलकर इसे एक गेम की तरह खेलते हैं, जिसमें मैप, टारगेट और मिशन होते हैं. कई कपल्स का कहना है कि इस दौरान वे खूब हंसते हैं और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. यह अनुभव उन्हें घर पर बैठकर वीडियो गेम खेलने से कहीं ज्यादा मजेदार लगता है.

क्या इससे रिश्ते हो रहे हैं ज्यादा मजबूत?

कई लोगों का मानना है कि साथ में काम करना किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा होती है. एक यूजर ने बताया कि कैफे में कई डेट्स के बाद भी वह किसी को समझ नहीं पाया, लेकिन एक डिलीवरी शिफ्ट में सब साफ हो गया. इस ट्रेंड ने कपल्स को एक-दूसरे की असली पर्सनैलिटी समझने का मौका दिया है. इस ट्रेंड का एक बड़ा फायदा यह है कि कपल्स डेट के साथ-साथ कमाई भी कर रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, झेंगझोउ की एक महिला अपने पार्टनर के साथ रोज करीब दो घंटे काम करती है और महीने में 1000 युआन से ज्यादा कमा लेती है. वे इस पैसे को ट्रैवल फंड में जोड़ते हैं. कुछ कपल्स इसे लव फंड भी कहते हैं, जिससे वे अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं.

क्या यह ट्रेंड बन रहा है नया ‘रियल रोमांस’?

जैसे-जैसे यह ट्रेंड वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग इसे रियल लाइफ रोमांस कह रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे ट्राय कर मजेदार बताया है और कहा कि साथ में काम करने से बातचीत के नए मौके मिलते हैं. यही वजह है कि सिटी वर्क अब सिर्फ डेटिंग नहीं, बल्कि एक नई लाइफस्टाइल बनता जा रहा है.

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