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Hindi Newsजरा हटकेशादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन ने शुरू कर दी खूनी फाइट! जो हारा वो जिंदगीभर करेगा घर का काम, देखें वीडियो

शादी के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन ने शुरू कर दी खूनी फाइट! जो हारा वो जिंदगीभर करेगा घर का काम, देखें वीडियो

चीन के गुइझोउ प्रांत में एक अनोखी शादी देखने को मिली. यहां दूल्हा-दुल्हन ने पारंपरिक स्टेज की जगह रेसलिंग रिंग बनाई. मैच जीतने के बाद दुल्हन को जिंदगीभर के लिए घर के कामों से मुक्ति मिल गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 16, 2026, 11:03 AM IST
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प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

शादियों में अक्सर नाच-गाना, हंसी-मजाक और रस्मों-रिवाज देखने को मिलते हैं. लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. चीन से एक ऐसा ही बेहद हैरान करने वाला और मजेदार मामला सामने आया है. यहां एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी को ही प्रोफेशनल रेसलिंग (WWE स्टाइल) के दंगल में बदल दिया. इतना ही नहीं, इस मैच के लिए एक बेहद अनोखी शर्त भी रखी गई थी. शर्त यह थी कि मैच हारने वाले को जिंदगीभर घर का सारा काम (झाड़ू, पोछा, बर्तन) करना पड़ेगा. आइए जानते हैं इस अनोखी शादी का रोमांचक अंजाम क्या हुआ.

स्टेज की जगह सजी रेसलिंग रिंग

यह अनोखा मामला दक्षिण-पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत का है. दूल्हा हे यिनशेंग (He Yinsheng) एक प्रोफेशनल रेसलर है. जब उसकी शादी तय हुई, तो उसने पारंपरिक शादी के बजाय कुछ अलग करने की सोची. उसने होटल के हॉल में शादी के स्टेज की जगह एक असली रेसलिंग रिंग तैयार करवा दी. बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था "दूल्हा बनाम दुल्हन".

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जो हारेगा, वो करेगा घर का काम

इस शादी में मनोरंजन के साथ-साथ एक मजेदार शर्त भी जुड़ी थी. दूल्हा और दुल्हन की टीमों के बीच 'बेस्ट ऑफ थ्री' का मुकाबला रखा गया. नियम बहुत सीधा और मजेदार था कि जो भी टीम हारेगी, उस पक्ष के पार्टनर को शादी के बाद जिंदगीभर घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना और बर्तन धोना संभालना होगा.

मेहमान खाना खाना भी भूल गए

शादी में आए मेहमानों के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था. जब रिंग में असली रेसलर्स ने आकर एक-दूसरे को हवा में उछाला और पटखनी दी, तो लोग अपनी सीटें छोड़कर खड़े हो गए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शादी में आए छोटे बच्चे हाथों में खाने की कटोरी लिए खड़े हैं, लेकिन मैच देखने में इतने खोए हैं कि खाना खाना ही भूल गए.

पूरा वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

दुल्हन ने मारी बाजी, दूल्हा हुआ चित

मैच जब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचा, तो खुद दूल्हा और दुल्हन रिंग के अंदर आ गए. मेहमानों के शोर और हूटिंग के बीच दोनों ने एक-दूसरे से फाइट शुरू की. दुल्हन ने बड़ी चालाकी से दूल्हे के हमलों से खुद को बचाया और एक जोरदार 'शोल्डर थ्रो' मारकर दूल्हे को रिंग में चारों खाने चित कर दिया. रेफरी ने तुरंत दुल्हन का हाथ हवा में उठाया और घोषणा की कि दुल्हन को जिंदगीभर के लिए घर के कामों से छूट दी जाती है.

दूल्हे का मजेदार कबूलनामा

हालांकि, यह पूरा मैच पहले से स्क्रिप्टेड और रिहर्सल किया हुआ था, क्योंकि दूल्हा खुद एक रेसलर है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था. मैच के बाद दूल्हे ने हंसते हुए मीडिया से कहा, "जाहिर सी बात है कि आखिर में मुझे तो हारना ही था. मैं अपनी प्यारी पत्नी से घर का काम कैसे करवा सकता हूं."

बजट बचाने के लिए निकाला गजब का आइडिया

दूल्हे ने बताया कि शादी की प्लानिंग के दौरान बजट काफी ज्यादा बढ़ रहा था. सिंगर्स और डांसर्स पर मोटी रकम खर्च करने के बजाय उसने अपनी ही फील्ड यानी रेसलिंग मैच आयोजित करने का फैसला किया. उसकी पत्नी ने इस आइडिया का पूरा साथ दिया. हालांकि दोनों के माता-पिता को शुरुआत में यह समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बच्चों की खुशी का सम्मान किया. इस अनोखी शादी में उम्मीद से कहीं ज्यादा यानी करीब 300 मेहमान पहुंचे और सभी ने इस अनोखे दंगल का जमकर लुत्फ उठाया.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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