इंसानों की बस्ती या भूतों का डेरा? सूरज ढलते ही यहां छा जाता है मौत का सन्नाटा; जानिए उस शापित गांव की कहानी जहां परिंदे भी पर मारने से डरते हैं

दुनिया रहस्यों से भरी है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जो विज्ञान को भी चुप करा देती हैं. चीन का एक छोटा-सा गांव, जहां बच्चे पैदा तो बिल्कुल आम बच्चों की तरह होते हैं, हंसते-खेलते बड़े भी होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद उनकी लंबाई जैसे थम जाती है. वक्त आगे बढ़ता रहता है, साल गुजरते जाते हैं, मगर इंसानी कद वहीं रुक जाता है. इस गांव की गलियों में आज भी सवाल घूमते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये कोई बीमारी है, या फिर सदियों पुराना कोई रहस्य? यांग्सी गांव की यही कहानी आज दुनिया को हैरान कर रही है.

चीन का यांग्सी गांव

दरअसल, चीन के शिचुआन प्रांत में स्थित यांग्सी गांव को दुनिया “शापित गांव” के नाम से जानती है. इस गांव की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां की करीब 50 फीसदी आबादी बौनेपन यानी ड्वार्फ़िज़्म से प्रभावित है. गांव में रहने वाले कई लोगों की लंबाई सिर्फ 2 फीट से 3 फीट 10 इंच के बीच ही रह जाती है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां जन्म लेने वाले बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही बढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते-कूदते हैं, लेकिन 5 से 7 साल की उम्र के बाद उनकी शारीरिक ग्रोथ अचानक रुक जाती है. यही वजह है कि यह गांव सालों से रहस्य बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिक जांच भी नहीं सुलझा पाई पहेली

यांग्सी गांव का यह मामला सिर्फ लोककथाओं तक सीमित नहीं रहा. समय-समय पर वैज्ञानिकों और मेडिकल टीमों ने भी यहां आकर जांच की. पानी, मिट्टी, खाने-पीने की चीजें और यहां तक कि आनुवंशिक कारणों की भी पड़ताल हुई. कुछ रिपोर्ट्स में इसे जेनेटिक समस्या बताया गया, तो कुछ में पर्यावरणीय कारणों की आशंका जताई गई. हालांकि आज तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आ सकी है, जो इस अजीब समस्या को पूरी तरह समझा सके. यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान के दौर में भी यांग्सी गांव एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है और दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए सवाल खड़े करता है.

The village of Yangsi (China) is home to the highest ratio of dwarfs. Of the 80 residents, almost half are dwarfs. Some say a mysterious disease 60 years ago was the cause while others say a curse was put on the village.#MythAndFact pic.twitter.com/QtnnzCOM65 (@OfficialUdiBoy) December 9, 2020

लोककथाएं, डर और ‘श्राप’ की कहानियां

वैज्ञानिक जवाब न मिलने की वजह से गांव में लोककथाओं और डर की कहानियां ज्यादा मजबूत हो गई हैं. आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग मानते हैं कि यांग्सी गांव पर किसी बुरी ताकत का साया है. कुछ बुज़ुर्ग इसे सदियों पुराना श्राप बताते हैं, तो कुछ का कहना है कि गांव की जमीन ही मनहूस है. रात के सन्नाटे में कही जाने वाली ये कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं. हालांकि गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यह रहस्य आज भी कायम है. क्या यह कुदरत का खेल है या फिर कोई ऐसा सच, जो अभी सामने आना बाकी है?