/हवा में 360 डिग्री घूमीं सीटें, हलक में आ गई जान! चीन के खतरनाक रोलर कोस्टर पर निकलीं लोगों की चीखें; Video वायरल

रोलर कोस्टर का नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है. लेकिन चीन की इस खतरनाक रोलर कोस्टर राइड का अनुभव शायद सामान्य रोलर कोस्टर से भी ज्यादा डरावना है. वायरल वीडियो में दो लड़के एक-दूसरे के बगल में बैठे दिखाई देते हैं.
शुरुआत में दोनों काफी सामान्य नजर आते हैं. राइड धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है और कुछ सेकंड तक ऐसा लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है. फिर अचानक राइड नीचे की तरफ तेजी से जाती है. इसके बाद शर्प टर्न के बाद उल्टे घुमाव शुरू होते हैं. कुछ ही देर में दोनों लड़कों की चीखें सुनाई देने लगती हैं.
इस राइड की सबसे खास बात इसकी सीट का डिजाइन है. रोलर कोस्टर का ट्रैक अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सीटें एक अलग एक्सिस पर घूम सकती हैं. यही चीज इसे बाकी राइड से अलग बनाती है. राइडर को पता नहीं होता कि अगले मोड़ पर सीट किस तरफ घूमने वाली है. कभी चेहरा आगे की तरफ होता है, तो अगले ही पल सीट पीछे घूम जाती है. तेज टर्न पर यह घूमना और भी ज्यादा डरावना महसूस हो सकता है.
वीडियो में राइड कई तेज मोड़ और उल्टे घुमाव से गुजरती दिखाई देती है. सीटों के घूमने की वजह से दोनों लड़कों की दिशा बार-बार बदलती रहती है. कभी वे ट्रैक की तरफ देखते नजर आते हैं, तो अगले ही पल उनका चेहरा दूसरी दिशा में हो जाता है. इसी दौरान अचानक गिरावट और तेज रफ्तार उनकी परेशानी और बढ़ा देती है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि दोनों को यह अंदाजा ही नहीं लग पा रहा था कि अगला झटका किस दिशा से आने वाला है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस तरह के डिजाइन वाली राइड बेहद कम जगहों पर मौजूद है. The Coaster Scoop के अनुसार, डाइनोकोंडा नाम की यह राइड अपनी तरह की दुनिया की सिर्फ तीन मौजूद राइड्स में शामिल है. इसकी खासियत यही है कि इसमें ट्रैक और सीट की मूवमेंट एक जैसी नहीं रहती. ट्रैक अपने रास्ते पर दौड़ता है, जबकि सीट अलग-अलग दिशा में घूम सकती है. यही वजह है कि देखने वालों को भी यह राइड सामान्य रोलर कोस्टर से काफी अलग नजर आती है.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी. कुछ यूजर्स ने इसे बेहद डरावना बताया, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो इसे देखने के बाद खुद इस राइड पर बैठने के लिए उत्साहित नजर आए. एक यूजर ने कहा कि वीडियो देखकर डर जरूर लग रहा है, लेकिन अगर मौका मिला तो वह फिर भी इस राइड को आजमाना चाहेगा. वहीं, एक दूसरे शख्स ने कहा कि वीडियो देखने के बाद उसका चीन जाने का मन करने लगा. हालांकि, कुछ लोगों ने दोनों युवकों की चीखें सुनकर इसे किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा बताया.
वीडियो में दोनों लड़के जिस तरह लगातार चीखते दिखाई देते हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए यह कुछ मिनट कितने लंबे रहे होंगे. राइड शुरू होने से पहले शायद दोनों के अंदर रोमांच और एक्साइटमेंट रहा होगा. लेकिन जैसे-जैसे सीट घूमी, रफ्तार बढ़ी और रोलर कोस्टर नीचे की तरफ झपटा, रोमांच धीरे-धीरे डर में बदलता दिखाई दिया. रोलर कोस्टर जैसी राइड का मकसद ही लोगों को रोमांच का अनुभव देना होता है. लेकिन चीन की यह राइड इस मामले में एक कदम आगे नजर आती है, क्योंकि यहां सिर्फ ट्रैक ही नहीं, सीट भी अपनी मर्जी से घूमती महसूस होती है. यही वजह है कि इसका वीडियो देखने वाले लोग भी कुछ सेकंड के लिए खुद को उसी सीट पर बैठा हुआ महसूस कर रहे हैं. किसी के लिए यह जबरदस्त एडवेंचर है, तो किसी के लिए ऐसा अनुभव जिसे दूर से देखना ही काफी है.
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