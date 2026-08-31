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हवा में 360 डिग्री घूमीं सीटें, हलक में आ गई जान! चीन के खतरनाक रोलर कोस्टर पर निकलीं लोगों की चीखें; Video वायरल

चीन के एक एम्यूजमेंट पार्क की खतरनाक रोलर कोस्टर राइड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दो लड़के ऐसी राइड पर बैठे नजर आ रहे हैं, जिसकी सीटें ट्रैक पर दौड़ते हुए अलग-अलग दिशा में घूमती हैं. तेज रफ्तार, आगे-पीछे घूमती सीट और हवा में सीटों के बीच दोनों लगातार चीखते नजर आते हैं. राइड का यह अनोखा डिजाइन देखकर इंटरनेट पर लोग भी हैरान हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 31, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:57 AM IST
हवा में 360 डिग्री घूमीं सीटें, हलक में आ गई जान! चीन के खतरनाक रोलर कोस्टर पर निकलीं लोगों की चीखें; Video वायरल
Image Credit: चीन के इस रोलर कोस्टर राइड ने लोगों की रूह कंपा दी! Image credit: instagram/@the_coaster_scoop

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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