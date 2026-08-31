/हवा में 360 डिग्री घूमीं सीटें, हलक में आ गई जान! चीन के खतरनाक रोलर कोस्टर पर निकलीं लोगों की चीखें; Video वायरल

वीडियो में दोनों लड़के जिस तरह लगातार चीखते दिखाई देते हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए यह कुछ मिनट कितने लंबे रहे होंगे. राइड शुरू होने से पहले शायद दोनों के अंदर रोमांच और एक्साइटमेंट रहा होगा. लेकिन जैसे-जैसे सीट घूमी, रफ्तार बढ़ी और रोलर कोस्टर नीचे की तरफ झपटा, रोमांच धीरे-धीरे डर में बदलता दिखाई दिया. रोलर कोस्टर जैसी राइड का मकसद ही लोगों को रोमांच का अनुभव देना होता है. लेकिन चीन की यह राइड इस मामले में एक कदम आगे नजर आती है, क्योंकि यहां सिर्फ ट्रैक ही नहीं, सीट भी अपनी मर्जी से घूमती महसूस होती है. यही वजह है कि इसका वीडियो देखने वाले लोग भी कुछ सेकंड के लिए खुद को उसी सीट पर बैठा हुआ महसूस कर रहे हैं. किसी के लिए यह जबरदस्त एडवेंचर है, तो किसी के लिए ऐसा अनुभव जिसे दूर से देखना ही काफी है.