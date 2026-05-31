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Hindi Newsजरा हटकेअब दिल तोड़ा तो चुकाने पड़ेंगे करोड़ों रुपये! इस देश में चला Breakup Fee का ट्रेंड; वजह जान पकड़ लेंगे सिर

अब दिल तोड़ा तो चुकाने पड़ेंगे करोड़ों रुपये! इस देश में चला 'Breakup Fee' का ट्रेंड; वजह जान पकड़ लेंगे सिर

Breakup Fee Trend Why Men Pay Money: पड़ोसी देश चीन में इन दिनों डेटिंग से जुड़ा एक बेहद अनोखा और अजीबोगरीब सोशल मीडिया ट्रेंड चर्चा का विषय बना हुआ है. इस ट्रेंड में अगर कोई कपल लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अलग होने का फैसला करता है, तो रिश्ता खत्म करने वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर को मुआवजे के तौर पर मोटी रकम देता है. वहां इस चलन को 'ब्रेकअप फीस' नाम दिया गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 07:46 AM IST
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Breakup Fee Trend Why Men Pay Money: आमतौर पर जब दो लोग प्यार में होते हैं, तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समय, भावनाएं और पैसा, सब कुछ लगा देते हैं. लेकिन कई बार दोनों के बीच कुछ खटपट हो जाती है, जिससे वे अलग होने का फैसला कर लेते हैं. जब लोगों का ब्रेकअप होता है, तो वे रो-धोकर या झगड़कर अपनी राहें अलग कर लेते हैं. लेकिन क्या हो अगर रिश्ता टूटने के बाद भी आपको अपने पार्टनर को पैसे देने पड़ जाएं? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन चीन में इन दिनों एक ऐसी ही अनोखी परंपरा चर्चा में है, जिसे वहां ब्रेकअप फीस या फेनशोउ फेई कहा जा रहा है. सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर जमकर बहस हो रही है. कुछ लोग इसे रिश्तों में सम्मानजनक विदाई का तरीका मान रहे हैं, तो कुछ इसे प्यार को पैसों से जोड़ने वाली सोच बता रहे हैं.

क्या है चीन की ब्रेकअप फीस?

चीन में चर्चा का विषय बनी 'ब्रेकअप फीस' कोई सरकारी नियम या कानून नहीं है. यह एक सामाजिक चलन है, जिसके तहत कुछ मामलों में रिश्ता खत्म करने वाला व्यक्ति अपने पार्टनर को आर्थिक मुआवजा देता है. माना जाता है कि लंबे समय तक चले रिश्तों में दोनों लोग एक-दूसरे पर समय, मेहनत, भावनाएं और कई बार काफी पैसा भी खर्च करते हैं. ऐसे में अचानक रिश्ता टूटने पर दूसरे व्यक्ति को हुए भावनात्मक और आर्थिक नुकसान की भरपाई के रूप में यह रकम दी जाती है. हालांकि, यह पूरी तरह दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर आधारित होता है और इसके लिए कोई तय नियम नहीं है.

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कैसे तय होती है रकम?

ब्रेकअप फीस के लिए कोई निश्चित रकम तय नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करती है कि रिश्ता कितने समय तक चला, दोनों के बीच आर्थिक सहयोग कितना था और ब्रेकअप की परिस्थितियां क्या थीं? कुछ मामलों में यह रकम कुछ हजार युआन तक सीमित रहती है, जबकि कई चर्चित मामलों में लाखों युआन तक दिए जाने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं. यही कारण है कि यह प्रथा अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती है. कई लोग इसे उस समय और भावनात्मक निवेश की भरपाई मानते हैं, जो उन्होंने रिश्ते को निभाने में लगाया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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समर्थकों का क्या कहना है?

ब्रेकअप फीस का समर्थन करने वाले लोगों का मानना है कि किसी भी रिश्ते को निभाने में सिर्फ भावनाएं ही नहीं, बल्कि समय और संसाधन भी खर्च होते हैं. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अचानक रिश्ता खत्म कर देता है, तो दूसरे व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. ऐसे लोगों के लिए ब्रेकअप फीस एक तरह से सम्मानजनक विदाई का तरीका है. इससे रिश्ता खत्म होने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कटुता कम हो सकती है और एक पक्ष को यह महसूस नहीं होता कि उसका समय और प्रयास पूरी तरह व्यर्थ चला गया.

आलोचक क्यों कर रहे हैं विरोध?

दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इस प्रथा का विरोध भी कर रहे हैं. उनका मानना है कि प्यार और भावनाओं की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती. अगर रिश्तों को पैसों से जोड़ दिया जाए, तो उनका मूल अर्थ ही बदल जाएगा. आलोचना करने वालों का कहना है कि इस तरह की सोच रिश्तों को लेन-देन में बदल सकती है. कई लोग इसे प्यार का व्यवसायीकरण भी बताते हैं. उनका मानना है कि किसी रिश्ते की सफलता या असफलता को आर्थिक मुआवजे से नहीं आंका जाना चाहिए.

क्या चीन में यह कानूनी रूप से लागू है?

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में ब्रेकअप फीस देना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है. कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उसने रिश्ता खत्म किया है. हालांकि, अगर दोनों पक्षों के बीच पहले से कोई लिखित समझौता हुआ हो और उसमें ब्रेकअप के समय भुगतान की शर्त शामिल हो, तो ऐसे मामलों पर अदालत विचार कर सकती है. इसी वजह से कई बार यह मुद्दा कानूनी विवादों तक भी पहुंच जाता है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्रेकअप फीस को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है. कुछ यूजर्स इसे आधुनिक रिश्तों की सच्चाई बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह गलत मानते हैं. युवा पीढ़ी के बीच इस विषय पर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है. कई लोगों का कहना है कि रिश्तों में भावनात्मक निवेश की भी कोई कीमत होती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे प्यार की भावना के खिलाफ बता रहे हैं.

क्यों चर्चा में है यह ट्रेंड?

दुनिया भर में रिश्तों को लेकर सोच तेजी से बदल रही है. ऐसे समय में चीन की यह अनोखी ब्रेकअप फीस वाली परंपरा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. यह सिर्फ एक आर्थिक मामला नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और जिम्मेदारियों को लेकर अलग-अलग सोच को भी सामने लाती है. यही वजह है कि यह अनोखा ट्रेंड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कोई इसे रिश्ते की कीमत बता रहा है, तो कोई इसे प्यार पर लगाया गया टैक्स कह रहा है. लेकिन इतना जरूर है कि चीन की यह ब्रेकअप फीस दुनिया भर के लोगों को हैरान करने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर कर रही है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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