/35 साल बाद मिला परिवार, ट्रेन में बिछड़ गया था शख्स; एक चैट ग्रुप ने गूंगे-बहरे व्यक्ति को अपनों से मिलाया

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के ली जेछिंग (Lei Zeqing) की जिंदगी 1991 में अचानक बदल गई थी. उस समय वह बहुत छोटा था. एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेलते-खेलते ट्रेन में चढ़ गया. सफर के दौरान वह सीट के नीचे सो गया. जब उसकी आंख खुली तो वह ऐसी जगह पहुंच चुका था, जिसे वह पहचानता नहीं था. वह अपने घर से बहुत दूर जा चुका था. ली सुन और बोल नहीं सकता था, इसलिए वह अपनी परेशानी किसी को ठीक से बता भी नहीं पाया. धीरे-धीरे वह शेनझेन रेलवे स्टेशन के आसपास रहने लगा. कई सालों तक उसकी जिंदगी बेहद मुश्किलों में गुजरी.