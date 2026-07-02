/35 साल बाद मिला परिवार, ट्रेन में बिछड़ गया था शख्स; एक चैट ग्रुप ने गूंगे-बहरे व्यक्ति को अपनों से मिलाया

China Reunion Story: वो कहते हैं कि अगर किसी रिश्ते को पाने की उम्मीद दिल में जिंदा हो, तो सालों की दूरी भी उसे खत्म नहीं कर सकती. चीन में एक शख्स की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई है. 35 साल तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद आखिरकार उसे अपने असली माता-पिता और भाई-बहन मिल गए. इस भावुक कहानी में जहां एक तरफ बिछड़ने का दर्द है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की इंसानियत भी है, जिन्होंने बिना किसी रिश्ते के इस शख्स को अपना परिवार मानकर उसका साथ दिया.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन के ली जेछिंग (Lei Zeqing) की जिंदगी 1991 में अचानक बदल गई थी. उस समय वह बहुत छोटा था. एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेलते-खेलते ट्रेन में चढ़ गया. सफर के दौरान वह सीट के नीचे सो गया. जब उसकी आंख खुली तो वह ऐसी जगह पहुंच चुका था, जिसे वह पहचानता नहीं था. वह अपने घर से बहुत दूर जा चुका था. ली सुन और बोल नहीं सकता था, इसलिए वह अपनी परेशानी किसी को ठीक से बता भी नहीं पाया. धीरे-धीरे वह शेनझेन रेलवे स्टेशन के आसपास रहने लगा. कई सालों तक उसकी जिंदगी बेहद मुश्किलों में गुजरी.
रेलवे स्टेशन के पास रहते हुए ली की मुलाकात एक महिला से हुई, जिसे वह अपनी पहली 'मां' मानता था. उस महिला ने ली की परेशानी को समझा और उसे लिखना सिखाया. उसकी मदद से ली धीरे-धीरे अपनी बात कागज पर लिखकर लोगों तक पहुंचाने लगा. हालांकि, कुछ समय बाद वह महिला हांगकांग चली गई और ली फिर अकेला पड़ गया. लेकिन किस्मत में उसके लिए कुछ अच्छे लोग भी लिखे थे.
स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट चलाने वाले हांग क्विंगशियान ने ली को कई बार देखा. वह उसकी हालत देखकर परेशान हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया. हांग ने ली को रहने के लिए जगह दी, खाना दिया और उसे अपने स्टाफ डॉर्मिटरी में रहने की अनुमति दे दी. कुछ समय बाद रेस्टोरेंट बंद हो गया, लेकिन हांग ने ली का साथ नहीं छोड़ा. उन्होंने उसके लिए पास में सिक्योरिटी की नौकरी लगवाई. आसपास के दूसरे रेस्टोरेंट वाले भी उसे खाना देने लगे. धीरे-धीरे ली हांग और उनके परिवार का हिस्सा बन गया. हांग और उनकी पत्नी ने करीब तीन दशक तक उसकी देखभाल की.
हांग खुद रिटायर्ड सैनिक थे. उनका मानना था कि ली को सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का मौका भी चाहिए. वह अक्सर ली से कहते थे कि उसे अपने असली परिवार को ढूंढना चाहिए और अपनी कमाई बचानी चाहिए, ताकि एक दिन वह अपने घरवालों से मिल सके. ली भी हांग और उनकी पत्नी के प्यार को कभी नहीं भूला. उसने कागज पर लिखकर उन्हें 'शेनझेन पापा' और 'शेनझेन मां' कहा.
ली ने अपने असली परिवार को ढूंढने की कोशिश कभी बंद नहीं की. उसने इंटरनेट पर अपने परिवार से जुड़ी जानकारी शेयर की. वह कई जगहों पर गया और अपने बचपन की यादों के सहारे अपने घरवालों को खोजता रहा. हांग भी हर कदम पर उसके साथ रहे. उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने से लेकर अखबार में विज्ञापन देने तक उसकी मदद की. कई सालों की कोशिश के बाद आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी.
ली के बड़े भाई ने एक दिन एक चैट ग्रुप में उसका मैसेज देखा. ली ने अपनी पहचान बताने के लिए अपने असली नाम को उल्टा लिख रखा था, जो उसकी बचपन की आदत थी. यही छोटी सी बात उसके भाई को यकीन दिलाने के लिए काफी थी कि यह वही ली है, जो 35 साल पहले खो गया था. दोनों भाई-बहनों ने ऑनलाइन कई बार बात की और बचपन की यादों को मिलाने की कोशिश की. इसके बाद हांग ली के साथ DNA टेस्ट के लिए भी गए.
11 जून को ली के लिए जिंदगी का सबसे खास दिन आया. उसका परिवार हेनान प्रांत से गुआंगडोंग के शेनझेन पहुंचा. सामने पिता, भाई और बहन को देखकर ली भावुक हो गया. 35 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था. परिवार से मिलने के करीब दो घंटे बाद DNA टेस्ट के नतीजे भी आ गए, जिसमें उनके रिश्ते की पुष्टि हो गई. ली के परिवार ने हांग और उनकी पत्नी का धन्यवाद किया, जिन्होंने इतने सालों तक उनके बेटे को अपने बच्चे की तरह संभाला.
ली की कहानी सिर्फ परिवार मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की भी कहानी है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के एक अनजान इंसान का साथ दिया. 35 साल तक अपनों से दूर रहने के बाद ली को अपना परिवार तो मिला ही, साथ ही उसे ऐसे लोग भी मिले, जिन्होंने मुश्किल समय में उसे अकेला नहीं छोड़ा. यह कहानी बताती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे से भी बनते हैं.