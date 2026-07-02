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35 साल बाद मिला परिवार, ट्रेन में बिछड़ गया था शख्स; एक चैट ग्रुप ने गूंगे-बहरे व्यक्ति को अपनों से मिलाया

चीन में एक बहरे और बोल न पाने वाले शख्स की कहानी ने लोगों का दिल छू लिया है. 35 साल पहले ट्रेन में बिछड़ने के बाद वह अपने परिवार से दूर हो गया था. कई सालों तक उसने अपने असली घरवालों को खोजने की कोशिश जारी रखी. आखिरकार एक चैट ग्रुप में मिले एक मैसेज ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे अपने माता-पिता, भाई और बहन से फिर मिला दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 02, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:35 AM IST
35 साल बाद मिला परिवार, ट्रेन में बिछड़ गया था शख्स; एक चैट ग्रुप ने गूंगे-बहरे व्यक्ति को अपनों से मिलाया
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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