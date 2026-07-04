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आंख फड़कने को समझा अपशगुन, ठीक करने के चक्कर में खुद को मारे कई थप्पड़; चली गई आंख की रोशनी

आंख फड़कना आम बात मानी जाती है, लेकिन चीन में एक व्यक्ति ने इसे अपशगुन समझकर ऐसा कदम उठा लिया, जिसने उसकी एक आंख की रोशनी तक छीन ली. दाहिनी आंख फड़कने से परेशान उस व्यक्ति ने तीन दिन तक अपनी आंख के आसपास लगातार थप्पड़ मारे. इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी रेटिना अपनी जगह से अलग हो गई और उसकी देखने की क्षमता लगभग खत्म हो गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:03 AM IST
आंख फड़कने को समझा अपशगुन, ठीक करने के चक्कर में खुद को मारे कई थप्पड़; चली गई आंख की रोशनी
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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