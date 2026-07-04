/आंख फड़कने को समझा अपशगुन, ठीक करने के चक्कर में खुद को मारे कई थप्पड़; चली गई आंख की रोशनी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेट या लोक मान्यताओं के आधार पर इलाज करना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है. हर शारीरिक समस्या का कारण अंधविश्वास नहीं होता और न ही हर वायरल घरेलू नुस्खा सही होता है. ले की घटना इस बात का बड़ा उदाहरण है कि समय पर डॉक्टर की सलाह लेने के बजाय गलत जानकारी पर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है. आंख जैसी संवेदनशील चीज के साथ किसी भी तरह का प्रयोग गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए अगर आंख फड़कने जैसी समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो घबराने या अंधविश्वास पर भरोसा करने के बजाय सीधे डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही रास्ता है.