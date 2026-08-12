'झूठे केस में 2 साल जेल काटी, बाहर आए तो तबाह हो गया $1.5M का सुअर फार्म!' चीनी कपल का छलका दर्द; न्याय व्यवस्था पर उठे सवाल

कभी अपने इलाके में मेहनती किसान और सफल कारोबारी के तौर पर पहचान बनाने वाले वांग फेई और उनकी पत्नी लियू सुमिन ने शायद ही सोचा होगा कि एक केस उनकी सालों की मेहनत को इस तरह खत्म कर देगा. चीन के हेनान प्रांत के झुमाडियन से सामने आई इस कहानी ने अब वहां सोशल मीडिया पर न्याय और सरकारी कार्रवाई को लेकर बहस छेड़ दी है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कपल ने छोटे स्तर पर खेती और पशुपालन से शुरुआत की थी. धीरे-धीरे उन्होंने अपने काम को बढ़ाया और दो पिग फार्म खड़े कर दिए. इसके बाद उन्होंने मेडिसिनल हर्ब कोऑपरेटिव और एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी भी शुरू की. रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके बिजनेस की वैल्यू 60 मिलियन युआन से ज्यादा पहुंच गई थी, जबकि कुल संपत्ति 100 मिलियन युआन से अधिक बताई गई.
वांग और लियू की पहचान सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थी. स्थानीय सरकार ने वांग को 'मॉडल वर्कर' के तौर पर सम्मानित किया था, जबकि लियू को पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए 'स्किल्ड लाइवस्टॉक फार्मर' का सम्मान मिला था. बढ़ते कारोबार के बाद दोनों ने एक नए फैक्ट्री प्रोजेक्ट का सपना देखा. इसके लिए जमीन खरीदी गई. प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने छह फ्लैट तक बेच दिए. परिवार को उम्मीद थी कि नया प्लांट कारोबार को और आगे ले जाएगा. लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी कि जनवरी 2023 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कपल पर फ्रॉड का आरोप लगाया. कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक, आरोप था कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बनाने की लागत को बढ़ाकर दिखाया और कथित तौर पर फर्जी कॉन्ट्रैक्ट और रसीदों का इस्तेमाल करके सरकार से 1 मिलियन युआन की सब्सिडी हासिल की. मामले की सुनवाई कई बार हुई. प्रॉसिक्यूशन की तरफ से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, केस आगे बढ़ने तक कथित सब्सिडी की रकम वापस भी हासिल कर ली गई थी. इसके बावजूद मामला खत्म नहीं हुआ. अगले कई महीनों में केस की चार बार सुनवाई हुई. इस दौरान वांग को कुल 485 दिन हिरासत में रहना पड़ा, जबकि उनकी पत्नी लियू 227 दिन तक हिरासत में रहीं.
मामले में बड़ा मोड़ मई 2024 में आया, जब स्थानीय प्रॉसीक्यूटरेट ने केस की कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया. इसकी वजह कोर्ट और प्रॉसिक्यूशन पक्ष के बीच केस के तथ्यों, सबूतों और कानून के इस्तेमाल को लेकर गंभीर मतभेद बताए गए. इसके करीब एक महीने बाद प्रॉसिक्यूशन ने औपचारिक रूप से मामला छोड़ दिया. जिसके बाद कपल पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ. दोनों बिना दोष सिद्ध हुए जेल से बाहर आ गए. कानूनी तौर पर दोनों आजाद थे, लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए पहले जैसी नहीं रही थी. करीब डेढ़ साल से ज्यादा समय हिरासत में रहने के दौरान उनका कारोबार लगभग खत्म हो चुका था.
कपल के दोनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे. ऐसे में जब वांग और लियू हिरासत में थे, उन्होंने अपने पिग फार्म की जिम्मेदारी बुजुर्ग माता-पिता को सौंप दी. लेकिन उम्र और अनुभव की कमी के कारण फार्म संभालना आसान नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान बड़ी संख्या में सूअर बीमार पड़ गए और मर गए. दूसरी तरफ जानवरों के चारे का बिल और कर्मचारियों की सैलरी भी समय पर नहीं दी जा सकी. फार्म के साथ उनका प्रोसेसिंग प्लांट भी प्रभावित हुआ. प्रोडक्शन रुकने के बाद कई कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हो सके. यहां तक कि 10 टन से ज्यादा कच्चा माल और तैयार सामान खराब हो गया. इसका मतलब जिस बिजनेस को दंपती ने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, वह उनकी गैरमौजूदगी में धीरे-धीरे खत्म हो गया.
जेल से बाहर निकलने के बाद दंपती के सामने सबसे बड़ी परेशानी कर्ज था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पर 30 मिलियन युआन यानी करीब 4.4 मिलियन डॉलर से ज्यादा की देनदारी हो चुकी थी. कपल ने इस नुकसान के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग की, लेकिन उनकी मांगें स्वीकार नहीं हुईं. सरकारी मुआवजे के तौर पर उन्हें सिर्फ 410,000 युआन यानी करीब 60 हजार डॉलर दिए गए. वांग का कहना था कि हिरासत के दौरान तनाव की वजह से उन्हें यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी बीमारी हो गई और इसके इलाज का खर्च भी मुआवजे में शामिल किया जाना चाहिए. हालांकि, प्रॉसिक्यूशन ने इसे स्वीकार नहीं किया. उसका कहना था कि बीमारी का संबंध न्यायिक अधिकारियों के कथित गैरकानूनी काम से साबित नहीं होता.
लियू ने भी अपने पिग फार्म और मेडिसिनल हर्ब कोऑपरेटिव को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की. उन्होंने फार्म के नुकसान के लिए 1.88 मिलियन युआन और हर्बल कोऑपरेटिव के लिए 1.96 मिलियन युआन की मांग रखी. लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि उपलब्ध सबूत इन कारोबारी नुकसानों को सीधे तौर पर हिरासत या कार्रवाई से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. जनवरी में प्रॉसीक्यूटरेट ने पहले से तय 410,000 युआन के मुआवजे को ही बरकरार रखा.
हालात इतने खराब हुए कि वांग को अपने फैक्ट्री प्रोजेक्ट को बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा. इसके बावजूद बताया गया कि दंपती पर अभी भी 20 मिलियन युआन यानी करीब 3 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज बाकी है. कभी दो पिग फार्म चलाने वाले वांग और लियू अब उन खाली फार्मों के मालिक तो हैं, लेकिन वहां पहले जैसी हलचल नहीं है. परिवार का खर्च चलाने के लिए दोनों छोटे-मोटे काम कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सामान लोड करने और दूसरे कैजुअल कामों से उनकी महीने की कमाई सिर्फ 3,000 युआन से थोड़ी ज्यादा रह गई है.
इस मामले ने चीन के सोशल मीडिया पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है. कई लोगों का कहना है कि अगर केस आखिरकार पर्याप्त सबूत के अभाव में खत्म हो गया, तो दंपती के कारोबार के बर्बाद होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक यूजर ने लिखा कि जिस बिजनेस को कपल ने अपनी आधी जिंदगी लगाकर बनाया, वह ऐसे आरोपों की वजह से खत्म हो गया, जिन्हें आखिरकार साबित करना मुश्किल रहा. दूसरे यूजर ने कहा कि देर से मिलने वाला न्याय हमेशा पूरा न्याय नहीं होता.
हालांकि, कानूनी जानकार झोउ झाओचेंग ने अलग नजरिया रखा. उनके मुताबिक, सरकारी मुआवजा कानून के तय नियमों के तहत दिया जाता है और आम तौर पर सिर्फ सीधे हुए नुकसान को कवर करता है. कारोबारी नुकसान को कई मामलों में अप्रत्यक्ष नुकसान माना जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इस वजह से कि किसी केस में पर्याप्त सबूत नहीं मिले और अभियोजन वापस ले लिया गया, पूरी जांच को गैरकानूनी नहीं माना जा सकता. फिर भी इस मामले ने एक अहम सवाल जरूर खड़ा किया है. किसी कारोबारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अगर लंबे समय तक चलती है और बाद में आरोप साबित नहीं होते, तो उस दौरान बर्बाद हुए कारोबार, कर्ज और परिवार की जिंदगी की भरपाई कैसे होगी? वांग और लियू की कहानी फिलहाल इसी सवाल के बीच खड़ी है.