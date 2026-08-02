/गेम की लत में बेटे ने खाईं 18 बुखार की गोलियां! गुस्से में पिता ने 4 बड़ी गेंमिंग कंपनियों पर ठोका मुकदमा, मचा हड़कंप

गेमिंग की बढ़ती लत को लेकर दुनिया भर में लोग चिंता जता रहे हैं, लेकिन चीन से सामने आई इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक पिता ने अपने बेटे की हालत देखने के बाद ऐसा फैसला लिया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. जब उसके बेटे ने अचानक 18 बुखार की गोलियां निगल लीं. इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस घटना ने पिता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उसका बेटा इस हालत तक कैसे पहुंच गया.
जब पिता ने बेटे की डेली रुटीन और गेमिंग रिकॉर्ड की जांच की, तो उन्हें कई ऐसे तथ्य मिले, जिन्होंने उन्हें सीधे गेमिंग कंपनियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया. उनका कहना है कि उनका मकसद करोड़ों का मुआवजा लेना नहीं है. उन्होंने अदालत से सिर्फ 10 युआन (करीब डेढ़ अमेरिकी डॉलर) का सांकेतिक मुआवजा मांगा है. उनका असली उद्देश्य यह है कि गेमिंग कंपनियां बच्चों और टीनएजर्स की सुरक्षा को लेकर अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला चीन के हेनान प्रांत का है. यहां 23 मई की शाम 18 वर्षीय युवक ने एक साथ 18 बुखार की गोलियां निगल लीं. कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. उसे उल्टियां हुईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा. परिवार घबराकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचा. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि युवक को दवा का जहर यानी ड्रग पॉइजनिंग हो गई थी. समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई. हैरानी की बात यह रही कि युवक को बुखार था ही नहीं. इलाज के बाद वह घर लौट आया, लेकिन उसने अब तक यह नहीं बताया कि आखिर उसने इतनी सारी गोलियां क्यों खा ली थीं.
इस घटना के बाद पिता ने बेटे की पूरी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया. उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा कई सालों से ऑनलाइन गेम खेलने का आदी बन चुका था. पिता के मुताबिक, बेटा जब भी वीकेंड पर घर आता था, तो पूरा दिन मोबाइल लेकर बिस्तर पर पड़ा रहता था. कई बार वह रात तीन या चार बजे तक गेम खेलता रहता और फिर सुबह देर तक सोता था. लगातार देर रात तक जागने और खराब लाइफस्टाइल का असर उसकी सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा था. पिता का कहना है कि कुछ महीनों में ही बेटे का करीब 10 किलो वजन कम हो गया.
जब पिता ने गेमिंग प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड देखा, तो वे चौंक गए. रिकॉर्ड के मुताबिक, मार्च 2024 से अब तक उनका बेटा कुल 1,868 घंटे ऑनलाइन गेम खेल चुका था. अगर इसका औसत निकाला जाए, तो वह रोजाना दो घंटे से भी ज्यादा समय सिर्फ गेम खेलने में बिताता था. छुट्टियों और वीकेंड पर यह समय कई गुना बढ़ जाता था. पिता ने बताया कि उन्होंने बेटे को मोबाइल इसलिए दिलाया था, ताकि वह उनसे संपर्क में रह सके, क्योंकि नौकरी के कारण उन्हें दूसरे शहर में रहना पड़ता था. लेकिन वही मोबाइल धीरे-धीरे उसकी सबसे बड़ी लत बन गया.
जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई. युवक ने अपनी बड़ी बहन के पहचान पत्र का इस्तेमाल करके गेमिंग अकाउंट बना लिया था. पिता का आरोप है कि चीन में नाबालिगों के लिए गेम खेलने के सख्त नियम हैं. वहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिर्फ शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन रात 8 बजे से 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं. इसके बावजूद उनके बेटे ने किसी और की आईडी का इस्तेमाल करके आसानी से अकाउंट बना लिया. पिता का कहना है कि जब गेमिंग कंपनियों के पास फेस रिकग्निशन जैसी मॉडर्न तकनीक मौजूद है, तो फिर पहचान की सही जांच क्यों नहीं की गई.
इसी वजह से पिता ने Tencent, NetEase, miHoYo और 37 Interactive Entertainment के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है. उन्होंने सिर्फ 10 युआन का सांकेतिक मुआवजा मांगा है. उनका कहना है कि यह लड़ाई पैसे के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए है. उन्होंने अदालत से मांग की है कि गेमिंग कंपनियों को मजबूर किया जाए कि वे एंटी-एडिक्शन सिस्टम को और मजबूत बनाएं और किसी भी नाबालिग को दूसरे व्यक्ति की पहचान के जरिए गेम खेलने की अनुमति न मिले. साथ ही उन्होंने इस मामले की सार्वजनिक सुनवाई की भी मांग की है, जिससे पूरे देश में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो सके.
इस मामले की पहली सुनवाई 6 जुलाई को होनी थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल इसे आगे बढ़ा दिया है. चारों कंपनियों ने अदालत के अधिकार क्षेत्र यानी जूरिस्डिक्शन पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि सभी कंपनियों के मुख्यालय अलग-अलग शहरों में हैं, इसलिए पहले यह तय होना चाहिए कि मामले की सुनवाई किस अदालत में होगी. अब अदालत इस पहलू पर फैसला लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी.
यह मामला सामने आने के बाद चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच बड़ी बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने पिता के फैसले का समर्थन किया. उनका कहना है कि गेमिंग कंपनियों को सिर्फ कमाई पर नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि कई बार बच्चे आसानी से किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य की आईडी का इस्तेमाल करके अकाउंट बना लेते हैं और कंपनियां इसे रोकने में नाकाम रहती हैं. हालांकि, कुछ लोगों का मानना है कि माता-पिता की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है और बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखना परिवार का भी कर्तव्य है.
इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि डिजिटल दौर में बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से कैसे बचाया जाए. सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है. उनका सख्ती से पालन भी जरूरी है. चीन में पहले से ही दुनिया के सबसे कड़े गेमिंग नियम लागू हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा दूसरे व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करके सिस्टम को चकमा दे सकता है, तो इससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं. अब सबकी नजर इस मामले पर है, क्योंकि अदालत का फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नई मिसाल बन सकता है.