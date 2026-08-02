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गेम की लत में बेटे ने खाईं 18 बुखार की गोलियां! गुस्से में पिता ने 4 बड़ी गेंमिंग कंपनियों पर ठोका मुकदमा, मचा हड़कंप

चीन के हेनान प्रांत में एक पिता ने अपने 18 साल के बेटे की गेमिंग की लत के बाद Tencent, NetEase, miHoYo और 37 Interactive Entertainment जैसी बड़ी गेमिंग कंपनियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. पिता का आरोप है कि कंपनियों ने पहचान की सही जांच नहीं की, जिससे उनका बेटा किसी और की आईडी का इस्तेमाल कर लंबे समय तक ऑनलाइन गेम खेलता रहा.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 02, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:43 AM IST
गेम की लत में बेटे ने खाईं 18 बुखार की गोलियां! गुस्से में पिता ने 4 बड़ी गेंमिंग कंपनियों पर ठोका मुकदमा, मचा हड़कंप
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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