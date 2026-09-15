सिर झुकाकर 'नमस्ते' और चेहरे पर मुस्कान: चीन के रेस्तरां में 5 साल का बच्चा बना 'होस्ट', खाना परोसने का प्यारा Video Viral

बच्चों की दुनिया में आमतौर पर खिलौने, गेम और मस्ती होती है. लेकिन चीन के इस छोटे से बच्चे ने कुछ ऐसा किया कि इंटरनेट पर लोग उसे रेस्टोरेंट का बॉस कहने लगे. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में करीब 5 साल का बच्चा एक ग्राहक के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बातचीत करता दिखाई देता है.
बच्चे का अंदाज देखकर ऐसा लगता है कि वह वहां सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि रेस्टोरेंट की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है. ग्राहक कुछ पूछता है तो वह तुरंत जवाब देता है और फिर खाने का इंतजाम करने में लग जाता है.
वीडियो में एक ग्राहक बच्चे से खाने के बारे में पूछता दिखाई देता है. बच्चा बिना किसी झिझक के फ्राइड राइस ऑफर करता है. इसके बाद वह ग्राहक के लिए चॉपस्टिक लेकर आता है. ग्राहक खाना शुरू कर देता है, लेकिन बच्चे की ड्यूटी यहीं खत्म नहीं होती. वह सामने खड़ा होकर लगातार देखता रहता है कि ग्राहक ठीक से खा रहा है या नहीं. उसकी बॉडी लैंग्वेज और बातचीत का अंदाज किसी छोटे बच्चे से ज्यादा एक रेस्टोरेंट मैनेजर जैसा नजर आता है.
वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा तब आता है, जब बच्चा ग्राहक को बताने लगता है कि खाने को बाउल से किस तरह खाना है. वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात समझाता है और यह भी देखता है कि सामने वाला उसकी बात मान रहा है या नहीं. ग्राहक भी बच्चे के इस अंदाज का पूरा मजा लेता नजर आता है. जब उससे पूछा जाता है कि क्या वह खाना खा सकता है, तो बच्चा बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देता है, "आप खा सकते हैं." मतलब रेस्टोरेंट में खाने की इजाजत भी बॉस साहब ही देंगे.
बच्चे की इतनी प्यारी और कॉन्फिडेंट सर्विस देखकर ग्राहक उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता. वह बच्चे से कहता है कि उसकी सर्विस फाइव स्टार है. इसके बाद बच्चे का बॉस वाला अंदाज और भी मजेदार हो जाता है. वह आराम से अपनी बात रखता रहता है और आसपास मौजूद लोगों को भी निर्देश देता नजर आता है. उसकी उम्र भले ही सिर्फ 5 साल हो, लेकिन वीडियो में उसका कॉन्फिडेंस देखकर बड़े-बड़े लोग भी हैरान हैं.
बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहती. बातचीत आगे बढ़ती है तो बच्चा इस बात पर भी अपनी राय देने लगता है कि खाना खाते समय लोगों को क्या पहनना चाहिए. वह आसपास मौजूद लोगों से बात करता है और फिर कैमरा ऑन करने के लिए भी कहता नजर आता है. इस दौरान उसका पूरा अंदाज ऐसा है, जैसे वह किसी छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक हो और सामने मौजूद लोगों को अपने स्टाफ या दोस्तों की तरह निर्देश दे रहा हो.
वीडियो के आखिर में बच्चे का सबसे मासूम अंदाज देखने को मिलता है. वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है, "आओ, आओ, आओ. हम तीनों अच्छे दोस्त हैं ना?" उसकी यह लाइन सुनकर वीडियो और भी प्यारा हो जाता है. कुछ ही देर में बच्चा ग्राहक की खातिरदारी करने वाले एक छोटे होस्ट से इंटरनेट का 'लिटिल बॉस' बन जाता है. वीडियो में कहीं ऐसा नहीं लगता कि बच्चा कैमरे के सामने घबरा रहा है. वह लगातार लोगों से बात करता है, जवाब देता है और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता दिखाई देता है.
वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो लोगों ने बच्चे की मासूमियत और उसके कॉन्फिडेंस पर जमकर कमेंट किए. किसी ने मजाक में लिखा कि यह बच्चा ही रेस्टोरेंट चला रहा है और अगर वह कुछ कहेगा तो लोग उसकी बात मानेंगे. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा कि यही तो कंपनियां चाहती हैं कि 20 साल के कर्मचारी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस. एक दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि वह बच्चे के साथ 80 के दशक में काम कर चुका है और वह बहुत अच्छा लड़का है.
कई यूजर्स ने वीडियो में बच्चे के उस अंदाज को नोटिस किया, जब सामने वाला उसकी बात नहीं मानता तो वह तुरंत किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ मुड़ जाता है. एक यूजर ने लिखा कि जैसे ही उसे 'न' सुनने को मिला, उसने तुरंत दूसरा टारगेट ढूंढ लिया. एक दूसरे शख्स ने बच्चे की खाने की आदत पर मजाक किया. उसने कहा कि बच्चा पहले कह रहा था कि उसे ज्यादा भूख नहीं है, लेकिन बाद में उसने पूरी प्लेट साफ कर दी. कुल मिलाकर लोगों को बच्चे की सबसे ज्यादा यही बात पसंद आई कि वह बिना झिझक के सबके साथ बातचीत कर रहा था और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था.
इस वीडियो की खासियत कोई महंगा रेस्टोरेंट या शानदार खाना नहीं, बल्कि 5 साल के बच्चे का अंदाज है. जिस उम्र में बच्चे आमतौर पर बड़ों की बात मानते हैं, उसी उम्र में यह बच्चा खुद दूसरों को खाने का तरीका बता रहा है और सर्विस पर तारीफ भी ले रहा है. हालांकि, वीडियो में बच्चे का रेस्टोरेंट में वास्तव में काम करना या वह वहां किस भूमिका में है, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. यह भी संभव है कि बच्चा परिवार के रेस्टोरेंट में खेल-खेल में ग्राहकों की मेजबानी कर रहा हो. इसलिए इसे बच्चे की बाकायदा नौकरी के तौर पर देखना सही नहीं होगा.
सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपनी मासूमियत की वजह से लोगों को रोक लेते हैं. चीन के इस छोटे बच्चे का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. उसका बेफिक्र अंदाज, तुरंत जवाब देना और ग्राहक को खाने का तरीका समझाना लोगों को खूब पसंद आ रहा है. पांच साल के इस 'लिटिल बॉस' ने भले ही सच में रेस्टोरेंट की कमान संभाली हो या सिर्फ खेल-खेल में ग्राहकों की खातिरदारी की हो, लेकिन इतना जरूर है कि उसके कुछ मिनट के इस अंदाज ने इंटरनेट पर लोगों का दिन बना दिया.
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