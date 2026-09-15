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सिर झुकाकर 'नमस्ते' और चेहरे पर मुस्कान: चीन के रेस्तरां में 5 साल का बच्चा बना 'होस्ट', खाना परोसने का प्यारा Video Viral

चीन में एक 5 साल के बच्चे का रेस्टोरेंट में ग्राहकों को सर्विस देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चा इतने कॉन्फिडेंस के साथ ग्राहक को खाना ऑफर करता, चॉपस्टिक लाकर देता और खाने का तरीका समझाता नजर आता है, जैसे वह खुद रेस्टोरेंट का मालिक हो. उसकी मासूमियत और बॉस वाला अंदाज देखकर इंटरनेट यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 15, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 08:05 AM IST
सिर झुकाकर 'नमस्ते' और चेहरे पर मुस्कान: चीन के रेस्तरां में 5 साल का बच्चा बना 'होस्ट', खाना परोसने का प्यारा Video Viral
Image Credit: Image credit: instagram/@sj_china_vlog

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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