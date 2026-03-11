Advertisement
विदेश में पढ़ाई का सपना नहीं देख सकते सरकारी कर्मचारी के बच्चे! नियम तोड़ने पर मिलती है सजा! जानें किस देश में है नियम

China Foreign Study Policy: एक देश ऐसा भी है जिसके सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को विदेश में नहीं पढ़ा सकते. अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके करियर पर गहरा असर पड़ सकता है. चलिए जानते हैं ये नियम किस देश में है और इस नियम को बनाने के पीछे का कारण क्या है?

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:27 PM IST
Foreign Study Policy: ये नियम कहीं और नहीं बल्कि पड़ोसी देश चीन में है. हाल के सालों में चीन ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए विदेश में यात्रा और पढ़ाई करने को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. जिन अधिकारियों के बच्चे या पति या पत्नी विदेश में रहते हैं उन पर नजर पैनी कर दी गई. चलिए जानते हैं ये नियम क्या हैं और नियम तोड़ने पर किस तरह की सजा मिलती है.

यदि कोई अधिकारी इस नियम को तोड़ता है तो उसके करियर पर गहरा असर पड़ सकता है. विदेश में बच्चों के पढ़ने या रहने को अधिकारी भ्रष्टाचार या फिर विदेशी प्रभाव का संभावित खतरा मानते हैं. जिन कर्मचारियों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं उनको संवेदनशील पदों से हटाया जा सकता है. इसके अलावा उनका प्रमोशन भी रोका जा सकता है. हाल ही में इन नियमों में मॉनिटरिंग को बढ़ाकर नियर नेकेड ऑफिसर्स को भी शामिल कर लिया गया है. 

जिनके इकलौता बच्चा विदेश में है

नियर नेकेड ऑफिसर्स उन ऑफिसर्स को कहा जा रहा है जिनका इकलौता बच्चा या तो विदेश में रह रहा है या पढ़ रहा है. जिनका इकलौता बच्चा विदेश में पढ़ रहा है ऐसे ऑफिसर्स को अब परिवार के विदेशी कनेक्शन की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी. ऐसे में यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार को चीन लाने से इंकार कर देता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है या संवेदनशील पद से हटाकर किसी निचले पद पर भेजा जा सकता है.

पासपोर्ट सरेंडर 

चीन ने अपने कर्मचारियों पर विदेश यात्रा करने पर भी कड़ा कंट्रोल किया है. कई डिपार्टमेंट में कर्मचारियों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना जरूरी है. ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ उच्च पद पर बैठे अधिकारियों के लिए है, बल्कि टीचर, बैंक कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर लोग भी इस नियमों के दायरे में आ रहे हैं. यदि कोई कर्मचारी कुछ निजी कारणों से विदेश यात्रा करना चाहता है तो उसे लंबे अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना होगा. 

क्यों बनाया ये नियम?

चीनी सरकार के अनुसार, ये नियम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. इसके अलावा इन नियमों का मकसद करप्शन को रोकना है. 

नियम तोड़ने पर क्या है सजा?

यदि कोई कर्मचारी नियमों को तोड़ता है तो उस पर डिसीप्लिनरी एक्शन हो सकता है. इसमें नौकरी से निकालना, निचले पदों पर ट्रांसफर, पेंशन बेनिफिट्स बंद करना आदि शामिल हैं. इसके अलावा गंभीर मामलों में जेल भी हो सकती है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Foreign Study Policychina newschina law

