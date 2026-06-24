यह वीडियो भारतीय ट्रैवलर संजन कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @phirsetravel पर शेयर किया है. वीडियो में चीन की एक सामान्य ट्रेन के अंदर का नजारा दिखाया गया है. इसमें साधारण सीटें, आम यात्री और रोजमर्रा की यात्रा जैसा माहौल नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स की नजर सबसे ज्यादा ट्रेन के जनरल कोच पर गई. यहां बड़ी संख्या में यात्री सफर करते दिख रहे हैं. कई लोग सीट न मिलने के कारण खड़े नजर आए, जबकि कुछ यात्री ऐसी जगहों पर बैठे दिखे, जहां आमतौर पर लोग बैठना पसंद नहीं करते. इस वीडियो को देखकर कई भारतीय यूजर्स ने तुरंत इसकी तुलना भारत के जनरल कोच से करनी शुरू कर दी. कुछ लोगों का कहना था कि चीन की आम ट्रेनों की हालत देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई, क्योंकि आमतौर पर चीन की रेलवे की छवि बेहद आधुनिक और व्यवस्थित मानी जाती है.