China Railway Viral Video: जब भी चीन की रेलवे का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन, शानदार स्टेशन और मॉडर्न तकनीक की तस्वीर आती है. चीन ने अपनी हाई-स्पीड रेल को अपनी तरक्की की पहचान बना लिया है. यहां चलने वाली बुलेट ट्रेनें 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती हैं और दुनिया के कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं.
लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने चीन की रेलवे की एक अलग ही तस्वीर सामने ला दी है. इस वीडियो में कोई आलीशान ट्रेन या हाई-टेक सुविधा नहीं, बल्कि एक सामान्य ट्रेन का जनरल कोच दिखाई दे रहा है, जहां यात्रियों की भीड़ देखकर लोग हैरान रह गए.
यह वीडियो भारतीय ट्रैवलर संजन कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @phirsetravel पर शेयर किया है. वीडियो में चीन की एक सामान्य ट्रेन के अंदर का नजारा दिखाया गया है. इसमें साधारण सीटें, आम यात्री और रोजमर्रा की यात्रा जैसा माहौल नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स की नजर सबसे ज्यादा ट्रेन के जनरल कोच पर गई. यहां बड़ी संख्या में यात्री सफर करते दिख रहे हैं. कई लोग सीट न मिलने के कारण खड़े नजर आए, जबकि कुछ यात्री ऐसी जगहों पर बैठे दिखे, जहां आमतौर पर लोग बैठना पसंद नहीं करते. इस वीडियो को देखकर कई भारतीय यूजर्स ने तुरंत इसकी तुलना भारत के जनरल कोच से करनी शुरू कर दी. कुछ लोगों का कहना था कि चीन की आम ट्रेनों की हालत देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई, क्योंकि आमतौर पर चीन की रेलवे की छवि बेहद आधुनिक और व्यवस्थित मानी जाती है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के अलग-अलग तरह के कमेंट्स सामने आने लगे. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि हर देश में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ आम लोगों के लिए सामान्य व्यवस्था भी मौजूद होती है. एक यूजर ने लिखा कि दुनिया के किसी भी देश की सिर्फ चमकदार तस्वीर देखकर पूरी हकीकत नहीं समझी जा सकती. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि चीन की बुलेट ट्रेन और सामान्य ट्रेन दोनों अलग-अलग जरूरतों के लिए चलाई जाती हैं. कुछ यूजर्स ने वीडियो बनाने वाले ट्रैवलर को सावधान रहने की सलाह भी दी. उनका कहना था कि चीन जैसे देश में ऐसी चीजें दिखाना संवेदनशील हो सकता है. हालांकि, कई लोगों ने यह भी कहा कि किसी देश की वास्तविक स्थिति समझने के लिए अलग-अलग पहलुओं को देखना जरूरी है.
चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहां सिर्फ बुलेट ट्रेनें ही चलती हैं. चीन में बड़ी संख्या में सामान्य ट्रेनें भी चलती हैं, जिनका इस्तेमाल लाखों आम यात्री करते हैं. इन ट्रेनों में छात्र, मजदूर, छोटे शहरों में रहने वाले लोग और कम बजट में यात्रा करने वाले यात्री सफर करते हैं. कम किराये की वजह से ये ट्रेनें आज भी काफी पसंद की जाती हैं. दरअसल, चीन की बुलेट ट्रेनें लंबी दूरी और तेज यात्रा के लिए हैं, जबकि सामान्य ट्रेनें आम लोगों की डेली रूटीन की जरूरतों को पूरा करती हैं. यही कारण है कि दोनों तरह की ट्रेनें एक साथ देश की परिवहन व्यवस्था का हिस्सा बनी हुई हैं.
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी बड़ी बिल्डिंग, तेज रफ्तार ट्रेनों या मॉडर्न शहरों से नहीं होती. हर देश में ऐसे हिस्से होते हैं, जहां आम लोग सामान्य सुविधाओं के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं. कई यूजर्स का कहना है कि चीन की बुलेट ट्रेनें निश्चित तौर पर उसकी बड़ी उपलब्धि हैं, लेकिन वहां की सामान्य ट्रेनों की तस्वीर भी देश की असली जिंदगी का एक हिस्सा है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग चीन की रेलवे को लेकर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं. कुछ लोग इसे आम यात्रियों की सच्ची तस्वीर बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि एक वीडियो से पूरे देश की व्यवस्था का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा.
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