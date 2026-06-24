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हाई स्पीड ट्रेनों वाले चीन में जनरल कोच का ऐसा हाल, फर्श और टॉयलेट के पास बैठे दिखे यात्री; वीडियो वायरल

China Railway Viral Video: चीन अपनी बुलेट ट्रेनें और तेज रफ्तार वाली मॉडर्न ट्रेनों का ढोल दुनियाभर में पीटता रहता है. लेकिन एक भारतीय ट्रैवलर के वीडियो ने वहां की सामान्य ट्रेनों की अलग तस्वीर दुनिया के सामने रख दी. वीडियो में जनरल कोच यात्रियों से भरा नजर आ रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चीन की रेलवे व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 24, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:00 AM IST
हाई स्पीड ट्रेनों वाले चीन में जनरल कोच का ऐसा हाल, फर्श और टॉयलेट के पास बैठे दिखे यात्री; वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@phirsetravel

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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