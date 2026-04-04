विवाद के बाद बदला लेने के लिए स्पीकर पर बजाई डरावनी आवाजें, कोर्ट पहुंचा पड़ोसी और फिर...

China Viral News: चीन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी से विवाद के बाद एक शख्स ने बदला लेने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. उसने अपने घर की दीवार के पास स्पीकर लगाकर रोजाना 10 घंटे से ज्यादा समय तक भूतों की कहानियां और 'डरावनी पहाड़ी आवाजें' बजानी शुरू कर दीं. हैरानी की बात ये रही कि वह साउंड की फ्रीक्वेंसी को जानबूझकर कानूनी सीमा से नीचे ही रखता था, ताकि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई न की जा सके.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला चीन के न्याय मंत्रालय द्वारा सामने लाया गया. Guangzhou में रहने वाले Lu और उनके रूममेट Li का अपने पड़ोसी Xie के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, हालांकि विवाद की असली वजह साफ नहीं हो पाई. इसके बाद पड़ोसी से बदला लेने के लिए दोनों ने अनोखा तरीका अपनाया और सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 3:30 से रात 10 बजे तक लगातार डरावनी आवाजें चलानी शुरू कर दीं. साउंड इतना था कि कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन सबकी नींद खराब हो जाए. डरावनी आवाजें पूरे इलाके में गूंजती थीं और आसपास रहने वालों की शांति भंग कर रही थीं.

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सबको होने लगी थी दिक्कत

ऐसा नहीं है कि इस आवाज का असर उसी पड़ोसी पर पड़ा जिससे झगड़ा हुआ था, बल्कि बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोग भी इससे परेशान हो गए थे. दो मंजिल ऊपर रहने वाले Cui नाम के व्यक्ति का परिवार भी इससे काफी परेशान था. खासतौर से उनके बच्चे की पढ़ाई बेकार हो रही थी जो कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहा था.

क्यों नहीं हो पा रही थी कार्रवाई?

कानूनी कार्रवाई में सबसे बड़ा पेंच ये था कि जब आवाज की जांच की गई तो वह 36 डेसिबल पाई गई. जबकी कानूनी सीमा दिन में 60 डेसिबल और रात को 50 डेसिबल थी. साउंड कानूनी सीमा से कम होने के चलते प्रशासन सीधे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था.

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कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Cui ने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया और इसे जानबूझकर किया गया मानसिक उत्पीड़न बताया. आखिरकार कोर्ट ने परेशानी को सुना और Cui के पक्ष में फैसला सुनाया और Lu को तुरंत ये आवाजें बंद करने का आदेश दिया. इसके बाद अदालत की निगरानी में साउंड सिस्टम हटाया गया और सभी भूतिया रिकॉर्डिंग डिलीट कार्रवाई और दोबारा ऐसा न करने का वादा करवाया.

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